https://sputnik-abkhazia.ru/20231021/kurs-na-obuchenie-kak-minzdrav-abkhazii-reshaet-problemu-s-kadrami-1048738379.html

Курс на обучение: как Минздрав Абхазии решает проблему с кадрами

Курс на обучение: как Минздрав Абхазии решает проблему с кадрами

В Абхазии ощущается нехватка медиков - анестезиологов, реаниматологов, инфекционистов и врачей других специальностей. 21.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-21T15:44+0300

2023-10-21T15:44+0300

2023-10-21T15:44+0300

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О том, как Минздрав Абхазии решает проблему с дефицитом кадров, в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказала замминистра здравоохранения Саида Делба.SputnikДля решения кадрового вопроса в сфере медицины Министерство здравоохранения Абхазии уже несколько лет реализует целевую программу обучения будущих врачей. При этом Минздрав Абхазии не оплачивает обучение стоматологов ни в специалитете, ни в ординатуре, так как этих специалистов в республике достаточно, сказала Делба. Получить медицинское образование абитуриенты из Абхазии также могут в рамках квотной кампании Россотрудничества. В этом году выпускники школ могут подавать заявки на участие в программе до 1 ноября.“В наших интересах, чтобы как можно больше абитуриентов поступило по линии Россотрудничества, так как будет сэкономлен бюджет нашей целевой программы, которая подразумевает обучение за пределами Абхазии. Все те, кто пройдут по линии Россотрудничества, уже могут не обращаться в Министерство здравоохранения, и у нас освободятся места. Во взаимодействии с Россотрудничеством мы определяем и формируем список наиболее востребованных специальностей. Это анестезиологи и реаниматологи, инфекционисты, онкологи, химиотерапевты, гистологи, психиатры, судмедэксперты, все узкопрофильные специалисты педиатрии, аллергологи и иммунологи”, - рассказала Саида Делба.При этом, по словам замминистра здравоохранения, мало поступить в вуз в рамках целевой программы, нужно еще и хорошо учиться. Ведомство следит за успеваемостью абхазских студентов.Минздрав также в курсе успеваемости каждого студента, поступившего в российский вуз на бюджетной основе.“В этом году мы прицельно занялись этим вопросом, потому что были случаи, когда люди ушли в академический отпуск, а Минздрав об этом даже не знал. И когда мы это узнали, мы вызвали их в Минздрав, был очень серьезный разговор по поводу неуспеваемости. Министр поставил вопрос очень жестко. В случае неудовлетворительных оценок, в случае несвоевременной сдачи экзаменов, мы будем прекращать взаимодействие с данным студентом и платить за его обучение”, - добавила она.Решение кадрового вопросаЦелевая программа Минздрава по обучению будущих специалистов, по словам Саиды Делба, уже дает свои плоды. В последнее время выпускники медвузов стали больше возвращаться в Абхазию, и благодаря этому проблема дефицита кадров постепенно решается.“Только два-три человека из тех, кто в этом году закончил ординатуру по линии Минздрава, по каким-то семейным обстоятельствам не могут пока приехать и начать работать в медучреждениях Абхазии. Остальные приехали и работают. Если раньше у нас было много невозвращенцев, то сейчас это единицы. И поэтому я думаю, что в ближайшее время у нас вопрос о невозвращении вовсе не будет стоять. Есть, конечно, какие-то ситуации, которые нам неподконтрольны, мы не можем обязать человека вернуться. Но в общей своей массе студенты стали возвращаться”, - отметила замминистра здравоохранения.При этом для того, чтобы работать врачом в Абхазии достаточно окончить специалитет.“На территории Абхазии человек, который окончил специалитет, может работать в медучреждениях врачом. В России немного по-другому, там обязательно должна быть аккредитация. У нас пока этой процедуры нет, но мы это рассматриваем. Поэтому закончившие шесть лет обучения могут приехать и начать работать у нас. Как и в России, у нас интернатура не снята. Выпускники специалитета работают у нас в республиканской больнице в интернатуре”, - пояснила Саида Делба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/minzdrav-abkhazii-i-sechenovskiy-universitet-zaklyuchili-dogovor-o-sotrudnichestve-1048707681.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/defitsit-kadrov-i-trudnodostupnye-preparaty-kakie-problemy-u-onkotsentra-abkhazii-1048017742.html

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