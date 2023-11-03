https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/proekt-vozvraschenie-imeni-ustanovil-imena-zhiteley-abkhazii-propavshikh-pri-oborone-kerchi-1048921695.html

Проект "Возвращение имени" установил личности жителей Абхазии, пропавших при обороне Керчи

Проект "Возвращение имени" установил личности жителей Абхазии, пропавших при обороне Керчи

Пресс-конференция с организаторами проекта "Возвращение имени", посвященного поиску останков и установлению судеб красноармейцев из Абхазии, состоялась в... 03.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-03T14:12+0300

2023-11-03T14:12+0300

2023-11-03T14:45+0300

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Военно-мемориальному проекту "Возвращение имени" в 2023 году исполнилось семь лет. За это время 257 семей получили информацию о родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне, были установлены личности 503 воинов-узников концлагерей и более 120 имен солдат, погибших при обороне Керченского полуострова.Асмат Цвижба, SputnikПодвиги в Керчи"Возвращение имени" – уникальный абхазский проект, основанный на культуре абхазского народа и связанный с сохранением памяти семей о родственниках, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, сказал автор проекта Григорий Скворцов.По словам Скворцова, в октябре 1941 года в Абхазии был сформирован маршевый батальон из 700 человек. Из Нового Афона они были отправлены в Грузию, где проходили тренировки для формирования морского десанта из бойцов батальона. Этот десант и участвовал в освобождении Керчи.Когда десант добился успехов на фронте и возникло затишье, родственники абхазских солдат отправились в Керчь для свидания с родными. Но вскоре связь прервалась – батальон бесследно пропал."Это единственное место на карте Великой Отечественной войны, где в одном сражении погибло больше всего жителей Абхазии. Мы это обнаружили в списках концлагерей", –сказал Скворцов.Участники проекта "Возвращение имени" поставили перед собой задачу узнать о судьбах пропавших без вести, была открыта горячая линия, собрано почти сто обращений, писем, документов. Совместно с организацией "Крым-поиск" Григорий Скворцов побывал на линиях обороны, где воевали абхазские воины.За помощью в проверке документов руководитель проекта также обратился в Абхазский государственный университет. Группа студентов филфака ежедневно после лекций работала с электронным архивом. Кроме того, по словам Скворцова, совместно с участковыми МВД был проведен "подушевой обход" семей, чьи родственники были в списках."Когда университет выполнил свою часть работы, милиция выполнила свою часть, мы продолжали. Два года этим занимаются студенты СВОКУ (Сухумское высшее общевойсковое командное училище - прим.), потому что данные постоянно обновляются", – объяснил руководитель проекта.Под руководством начальника отдела по работе участковых милиции и по делам несовершеннолетних Управления по общественной безопасности Алины Худяковой были найдены семьи 29 воинов."Была проведена очень кропотливая и интересная работа, связанная с данными о павших воинах в Керчи. Нами информация была перепроверена, так как очень много фамилий схожих. Когда участковые выезжали по месту проживания бойцов, они устанавливали, кто из родственников жив, какие данные они могут дать. С нашей стороны есть убедительная просьба, чтобы историями о павших воинах делились с детьми, внуками, правнуками, чтобы дети помнили о героях войны", – сказала Худякова.Главный редактор газеты "Апсны" Ахра Анкваб рассказал, что списки воинов, погибших при обороне Керчи, будут опубликованы в издании. Он рассказал, что в их числе есть и его родственник из села Абгархук, который вернулся на родину живым и впоследствии создал семью."Он всегда застегивал рубашку на все пуговицы до горла. Отец говорил, что на нем нет ни одного живого места", – сказал он.Сохранить памятьСкворцов подчеркнул, что главный смысл проекта – сохранить историческую память, так как ее потеря приводит к потере обороноспособности страны."К сожалению, абхазское общество, как и российское, подвержено различным факторам, которые приводят к утрате исторической памяти. Мы с этим стали сталкиваться очень часто, у нас уже появились примеры, когда семьи отказываются заниматься этими вопросами. Такого раньше в абхазском обществе не было", – рассказал он.Руководитель проекта подчеркнул, что был разработан новый способ поиска. Списки пропавших будут переданы в школы, и старшеклассники будут принимать участие в процессе, так как среди них могут быть однофамильцы и потомки солдат.Скворцов добавил, что в Абхазии нет государственных программ и средств на подобного рода проекты."Не имея законодательной основы, проводить такие проекты очень сложно, и мы больше тратим время на то, чтобы добиться государственной поддержки. На мой взгляд, Абхазия могла бы проделать большую работу, чтобы последовать примеру России, где это направление развито очень хорошо", – отметил он.По его словам, для того чтобы общество помнило и ценило подвиги героев Абхазии, было решено 9 ноября у памятника Неизвестному солдату провести церемонию передачи останков и вещей семьям Элизбея Хибба, Тараса Цвижба, Нури Джопуа и Михаила Лейба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/pravitelstvo-moskvy-okazalo-finpomosch-veteranam-vov-iz-abkhazii-1048856942.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/vozlozhenie-v-chest-80-letiya-pobedy-v-bitve-za-kavkaz-proshlo-na-pyve-1048551596.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/patrioticheskaya-ekspeditsiya-oboronnaya-tropa-sostoyalas-v-abkhazii-1047384891.html

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