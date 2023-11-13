https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/doshedshaya-do-berlina-istoriya-veterana-valentiny-shulginoy-1049050948.html

Дошедшая до Берлина: история ветерана Валентины Шульгиной

Дошедшая до Берлина: история ветерана Валентины Шульгиной

Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина скончалась 12 ноября на 102-м году жизни. Она была единственной участницей Сталинградской битвы... 13.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-13T19:50+0300

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Шульгина прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге. У ветерана было много военных наград.SputnikСтойкая и жизнерадостнаяВспоминая ветерана Великой Отечественной войны Валентину Шульгину, начальник отдела проведения мероприятий Дома Москвы в Сухуме Мария Соя отметила ее жизнерадостность, стойкость и гостеприимство.Уход из жизни ветеранов войны – большая утрата, так как они являются частью истории, они были участниками важнейших событий, добавила Мария Соя. "Наша задача – сохранить эту историю, помнить об их героизме, единственное, что мы можем сделать, это чтить и помнить", – сказала она.Сохранение правдивой истории о событиях Великой Отечественной войны особенно важно в условиях попыток отдельных стран пересмотреть итоги Второй мировой войны, отметила Соя."Ежегодно мы реализуем субсидии на территории Республики Абхазия по выдаче материальной и иной помощи ветеранам, работаем с 2011 года по этому направлению. Вы знаете, не только рассказы самих ветеранов хранят историю, но и памятники, которые находятся на территории Абхазии, их тоже нужно беречь, ухаживать за ними и поддерживать их в нормальном состоянии. Это все в целом дает нам возможность показать историю нашим потомкам", – сказала Мария Соя.Во время войныНезадолго до начала Великой Отечественной войны молодая Валентина Шульгина окончила Томский медицинский институт. Полученные знания она стала применять, работая сельским врачом. Тогда Валентина еще не могла представить, что лечить людей и спасать жизни ей придется не только в тихой сельской местности.Валентину Шульгину вместе с другими врачами и медсестрами вызвали в военкомат и поставили на учет. 24 августа 1942 года ее направили из Томска в город Омск, где формировались дивизии из выпускников танкового, пехотного и артиллерийского училищ. Ее назначили командиром санитарного взвода.В подчинении Валентины Шульгиной был 21 человек. После двухнедельного пребывания в Омске взвод Шульгиной эшелоном был отправлен в Сталинград. Оружия у них тогда практически не было, за исключением одного пулемета "Максим" и одной винтовки.Санитарный взвод прибыл на передовые позиции, где его передали в подчинение армии Василия Чуйкова."Немцы к тому времени уже заняли Харьков, Ростов, Воронеж и подошли к самому Сталинграду. Уже шло наступление на Сталинград и на Кавказ. У нас было вооружение такое: лошади везли пушки, винтовки со штыком и пулеметы "Максим". А у немцев была такая техника, что нам и не снилась. Мы заняли оборону, начались кровопролитные бои. Немцы бросались в бой по 14-15 раз в день. Я за один день вынесла 120 раненых, а был приказ выносить с поля боя не только раненых, но и их оружие", – делилась ветеран воспоминаниями.Несмотря на все усилия защитников, немцы сумели прорвать оборону и войти в Сталинград. Враги заняли Мамаев курган, оборудовали там огневые точки. После того как к защитникам Сталинграда присоединилась армия Жукова и они получили в свое распоряжение "Катюши", ситуация стала меняться.Постепенно Красная армия стала готовиться к контрнаступлению, и уже 8 января 1943 года немецким войскам предъявили ультиматум, и несмотря на то, что часть противников начали сдаваться, основная масса отказалась это делать.После завершения Сталинградской битвы и полуторанедельного пребывания в освобожденном городе взвод был отправлен в Мичуринск на переформирование, после этого Валентину Шульгину направили на Курско-Орловскую дугу."В нашем взводе мало кто уцелел, в Мичуринске мы получили пополнение и бросили нас на Курско-Орловскую дугу, потом была Белоруссия, Польша, Венгрия, Чехословакия, Кенигсберг. Мы только пришли в Кенигсберг, тут же получили приказ идти на Берлин, там погибло очень много наших солдат. Победу объявили 9 мая, но немцы еще дней 20 стреляли в нас, они засели в домах и вели огонь, но наши постепенно их вычистили. На Рейхстаге есть моя надпись, чем очень горжусь", – отмечала она.Окончательно разгромив врага, дивизии стали отправлять домой, этого ждал и взвод Шульгиной.Она работала на подводных лодках у берегов Японии, там она и познакомилась со своим будущим мужем, с которым позже переехали жить в Абхазию, где они построили дом. После Валентина Шульгина окончила Московский финансовый университет и много лет проработала в Абхазии бухгалтером. За мужество, проявленное в боях за Сталинград, Валентина Ефимовна награждена медалью "За отвагу" и орденом Красной Звезды за Курско-Орловскую битву.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/skonchalas-veteran-velikoy-otechestvennoy-voyny-valentina-shulgina-1049022828.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/voyna-i-mir-valentiny-shulginoy-istoriya-dlinoy-v-100-let-1037235443.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/bitva-za-kavkaz-perelomnyy-moment-velikoy-otechestvennoy-voyny-1048529109.html

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