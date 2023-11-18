https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/byche-serdtse-na-nitke-kak-prokhodit-sushka-khurmy-v-sele-lykhny-1049117169.html

"Бычье сердце" на нитке: как проходит сушка хурмы в селе Лыхны

"Бычье сердце" на нитке: как проходит сушка хурмы в селе Лыхны

Семья Шакрыл из села Лыхны занимается сушкой и продажей хурмы уже около 25 лет. 18.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-18T09:00+0300

2023-11-18T09:00+0300

2023-11-18T12:09+0300

в абхазии

"дежурный по району"

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/10/1049085077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3dd91d7e085fb5ff7d16085fe7865f1b.jpg

О том, как глава семейства Сафырбей Шакрыл начал бизнес, почему его супруга Мимоза Харазия не сразу его в этом поддержала, а также о том, как правильно собирать, чистить и сушить "пищу богов", читайте в материале Sputnik."Хитрое" деревоС наступлением осени в Абхазии начинается пора сезонных фруктов, среди которых и любимая многими хурма. Как гласит история, родина этого плода - Китай, и с XVIII века хурма стала распространяться по всему миру. Сначала ее завезли в Европу, затем на Ближний Восток, а с конца XIX века ее стали выращивать в Сухуме. Саженцы доставили в страну из Италии.Яркий тому пример - семья Шакрыл из села Лыхны, которая занимается сушкой и продажей хурмы уже около четверти века.В их большом саду произрастает до 30 деревьев хурмы, с каждого они ежегодно собирают от 100 до 150 килограммов фруктов. Глава семейства Сафырбей Шакрыл рассказывает, что к сушке хурмы он пришел не сразу."Раньше мы просто собирали хурму и возили на границу с Россией для продажи. Но однажды знакомый мне подсказал, что гораздо выгоднее продавать ее в сушеном виде, просто надо хурму почистить и повесить сушиться. Я попробовал, и все получилось", - поделился Сафырбей.Многие крестьяне жалуются на то, что урожай хурмы в этом году не удался, но не Сафырбей. При этом он не отрицает, что часть плодов посыпалась с деревьев еще до созревания - виной тому засуха и активность мраморного клопа. В этом сезоне фермер планирует собрать около двух тонн фруктов.Для сушки семья Шакрыл использует только "бычье сердце". По их наблюдениям, этот сорт неприхотлив и после сушки в нем остается больше веса. В среднем, после воздушной "сауны" плоды теряют около 70% своей массы. То есть, с одной тонны чищеной хурмы остается примерно 300 килограммов сухофруктов.Шакрыл пригласил съемочную группу Sputnik к себе в сад и показал, как проходит сбор. Деревья в саду не очень высокие, но без лестницы до их макушек все же не добраться. По его словам, хурма – "хитрое" дерево."Нужно быть очень внимательным, когда прислоняешь лестницу к веткам, они очень хрупкие. На первый взгляд может показаться, что ветка крепкая, но под малейшей нагрузкой высохшие могут сломаться, и ты можешь свалиться. Правда, со мной такого не случалось", - улыбается он.Сафырбей прислонил лестницу к надежной ветке, поднялся по ступенькам и повесил плетеную корзину на одну из не менее крепких веток. Вытащил из кармана секатор и принялся аккуратно срезать плоды, оставляя несколько сантиметров у плодоножек. Это нужно для того чтобы после чистки хурмы подвязать к ним нитку.В таком неспешном темпе, за 10-15 минут он уже заполнил одну корзину хурмой. Шакрыл добавил, что мягкие плоды для сушки уже не пригодны. Используются только твердые.Памятник хурмеПока Шакрыл собирал урожай, он вспоминал времена, когда его семье приходилось возить хурму на абхазо-российскую границу для продажи."Это были тяжелые времена. У меня четверо детей, которых нужно было обеспечивать, а работы тогда почти не было. Мы с нетерпением ждали, когда созреет хурма. На границе нас ждали настоящие испытания - приходилось сутками стоять на улице для того чтобы перейти на российскую сторону. Перевозили по 100-150 килограммов на тачках", - рассказал Сафырбей.Крестьянин всерьез считает, что хурме нужно ставить памятник прямо на абхазо-российской границе. Он объясняет это тем, что именно этот фрукт помог многим сельчанам пережить тяжелый послевоенный период."Уважает" хурму Шакрыл не только по этой причине – еще ему очень нравится вкус этого фрукта. Особую слабость он испытывает к сорту бычье сердце, предпочитая дождаться, пока плоды порозовеют и станут мягкими.Сафырбей с сожалением признался, что страдает от сахарного диабета, и поэтому ему приходится себя ограничивать, съедать не больше одной хурмой в день."Иногда смотрю на нее, и слюнки текут, но нет, нельзя", - сетует он.Чистка и продажаЗатем начинается чистка хурмы. Сафырбей, его супруга Мимоза и их дети собираются в амбаре, садятся на пеньки или табуретки, кладут перед собой корзину с фруктами и ловко срезают шкурки с помощью овощечисток.Это дело незатейливое, но и в нем есть свои нюансы. Как рассказала Мимоза, чистить плод нужно сверху вниз и ни в коем случае не наоборот.Мимоза призналась, что до замужества никогда с хурмой дела не имела и не сразу оценила по достоинству коммерческую "пользу" этого фрукта. Поначалу она и вовсе отказывалась этим заниматься, но после того, как ее супруг выгодно продал первую партию сушеной хурмы, пересмотрела свои взгляды."Она мне тогда сказала: "Зачем тебе это нужно? Напрасная трата времени". На следующий день я поехал и продал хурму. Как сейчас помню, заработал 25 тысяч рублей. Уже на следующий год она сама предложила сушить", - с улыбкой вспоминает Сафырбей.Младшая дочь, Сырма, тоже с детства приобщилась к семейному бизнесу. По ее словам, после уроков она старается выделить несколько часов на помощь родителям, и это ее совершенно не напрягает.Супруги подчеркнули, что продавать сушеную хурму гораздо выгоднее, чем свежие фрукты. По словам Мимозы, некоторые сельчане в этом году продают урожай по 25-30 рублей за килограмм, при том, что сушеную "пищу богов" можно "пристроить" за 300 рублей.Искать клиентов Сафырбею не приходится. Каждый год к ним приезжает женщина, которая скупает весь товар и продает его на лыхнынском рынке.Правда, одной только продажей хурмы весь год сыт не будешь. Сафырбей владеет летним кафе в поселке Цандрипш, а у его супруги Мимозы свой цех по приготовлению ачашв (традиционный пирог с сыром - прим.) в селе Лыхны. Совершеннолетние дети тоже трудоустроены и помогают родителям.Подвязать и повеситьПосле очистки плодоножки хурмы связывают колечками нити длиной около двух метров. Плоды не должны соприкасаться друг с другом, между ними оставляют расстояние в три пальца. Когда фруктовые "гирлянды, весом примерно в пять килограммов каждая, готовы, Сафырбей несет их на балкон второго этажа и подвешивает на железные прутья. Так хурма провисит несколько месяцев.Важным фактором в деле сушки Шакрыл назвал место, которое выбирают для развешивания – оно должно проветриваться с нескольких сторон и влага туда попадать не должна. К моменту нашего приезда на балконе сушилось примерно 700 килограммов хурмы. "Дождь хурма не любит. Самая благоприятная погода для нее такая, как сейчас – солнечная. Конечно, все равно по несколько штук с каждой нитки пропадает, что-то поклюют птички, но все, что останется, все наше. С природой тоже надо делиться", - сказал он.В таком состоянии хурма провисит до конца января или начала февраля. То, что фрукты готовы к продаже, можно будет определить по кристалликам сахара, которыми они покрываются после сушки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/oranzhevaya-koroleva-chem-polezna-khurma-1048638439.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/tamozhni-abkhazii-i-rossii-obsudili-sotrudnichestvo-v-period-selskokhozyaystvennogo-sezona-1048879094.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/problemy-na-granitse-i-nizkaya-stoimost-kak-prokhodit-tsitrusovyy-sezon-v-abkhazii-1043373111.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

"дежурный по району", абхазия