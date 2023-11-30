https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/perspektivy-razvitiya-turizma-obsudili-abkhazskie-i-rossiyskie-spetsialisty-1049283292.html

Перспективы развития туризма обсудили представители Абхазии и России

Перспективы развития туризма обсудили представители Абхазии и России

В Сухуме состоялось заседание представителей туристического сообщества Абхазии и России, посвященное анализу въездного и выездного туризма, перспективам и... 30.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-30T15:26+0300

2023-11-30T15:26+0300

2023-11-30T15:51+0300

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Также участники обсудили прошедший курортный сезон и подвели его итоги. Бадрак Авидзба, SputnikВажнейшее направление экономикиВ начале мероприятия вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подчеркнула, что эффективное развитие туристической деятельности важно для страны, поскольку эта сфера формирует значительную часть бюджета республики. О главных показателях туристического сезона рассказала глава отдела анализа и прогнозирования туриндустрии Минтуризма Инара Бения. Она отметила, что количество отдохнувших в Абхазии с начала года составило 1,3 млн человек.Руководитель ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко подчеркнул, что совместное проведение итогов туристического сезона абхазскими и российскими специалистами уже становится доброй традицией."Мы обсуждаем те вопросы, которые у нас были или появились в ходе сезона, как сделать так, чтобы следующий сезон стал лучше и как можно больше российских туристов в следующем году посетило Абхазию", – отметил он, добавив, что для российской стороны задача заключается в том, чтобы отправить в Абхазию как можно больше туристов, а задача Абхазии – их принять.Осауленко заметил, что, за исключением пандемийного периода, динамика роста посещения республики россиянами, достаточно стабильная. Помимо представителей туристической сферы России, мероприятие посетил и председатель Союза индустрии туризма Беларуси Филипп Гулый.Он рассказал, что в течение последних нескольких лет в Абхазии наблюдается устойчивый рост количества белорусских туристов, которые посещают республику с целью отдыха."Чего хочется всем нам? Естественно, понятного и долгосрочного развития, когда мы можем прогнозировать потоки, прогнозировать инвестиции, прогнозировать деньги, инструменты финансовые для этих инвестиций, желательно на три, пять, десять, а лучше - на 20 лет вперед. То есть, нам нужно то, что называется программой развития, для того чтобы мыслить вдолгую, а не краткосрочно, одним-двумя сезонами, должны быть структура, порядок и система", – подчеркнул он.Для того, чтобы наладить эффективное взаимодействие между Абхазией и Беларусью, необходимы контракты и договорные отношения, это влияет на продажи туристических путевок, заметил Филипп Гулый.Комплексный подход к туризмуВ продолжение заседания выступил депутат Парламента Абхазии Алхас Барциц, который согласился с мнением о том, что для развития туризма в республике нужен комплексный подход."Мы понимаем, что конъюнктура туризма также меняется, есть трудности, но несмотря на это, я думаю, что у нас есть возможности сообща показывать хорошие результаты в этом направлении. Хотел бы от лица парламентариев заявить, что в Парламенте на рассмотрении находятся определенные проекты, которые связаны с развитием республики, с привлечением инвестиций, созданием благоприятных условий для того, чтобы приезжающие к нам гости чувствовали себя комфортно", – заявил парламентарий.Гендиректор туристической компании "Интурист" Александр Мусихин заметил, что по итогам курортного сезона показатели выросли, в том числе по абхазскому направлению. Для российского туриста Абхазия – давно известное и популярное место отдыха, один из основных пляжных курортов. На повышенный спрос влияет и закрытие многих европейских направлений для российских туристов. Так, в 2023 году "Интурист" отправил на отдых в Абхазию около 49 тысяч россиян. Мусихин подчеркнул, что традиционно республика привлекает своим климатом, и добавил, что достичь еще больших результатов в этом году помешали природные катаклизмы, которые случились в республике летом.Гендиректор туристической компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная отметила, что одна из основных задач – раздвинуть рамки туристического сезона. В Абхазии, уверена она, для этого есть все необходимые условия. А для увеличения туристического потока в республику очень важное значение имеет открытие сухумского аэропорта."Говорить о том, что если прохладно и нет моря, то это значит, что нет сезона – это величайшее заблуждение. С таким климатом как в Абхазии, очень жалко оставлять это направление невостребованным в межсезонье. Нужно иметь авиакомпанию, очень нужен аэропорт. Сейчас мы проходили границу, все достаточно быстро, но это сейчас, когда практически нет туристов. Я представляю, что здесь происходит летом", – сказала Подгорная.Именно трудности на границе становятся для многих туристов поводом выбрать другую страну для отдыха, отметила специалист.

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