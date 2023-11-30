https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/verkhovnyy-sud-ostavil-v-sile-opravdatelnyy-prigovor-po-delu-anzora-tarba-1049289108.html

Верховный суд оставил в силе оправдательный приговор по делу Анзора Тарба

Верховный суд оставил в силе оправдательный приговор по делу Анзора Тарба

Анзор Тарба скончался в здании Министерства внутренних дел Абхазии в ночь на 11 июля 2019 года. 30.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-30T20:27+0300

2023-11-30T20:27+0300

2023-11-30T20:27+0300

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Обвиняемыми по делу о гибели Тарба были сотрудники ведомства Бадри Джикирба, Аслан Чедия, Адгур Аутлев и Виталий Кулов.В ноябре 2020 года решением Сухумского городского суда они были оправданы. Решение было обжаловано. В ноябре прошлого года Президиум Верховного суда Абхазии передал дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции, где бывшие сотрудники МВД были вновь признаны невиновными.30 ноября дело было вновь рассмотрено в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии. Судьи единогласно приняли решение оставить оправдательный приговор в силе.О том, какие аргументы были представлены сторонами дела в Верховном суде, читайте в материале Sputnik.Асмат Цвижба, SputnikПозиция обвиненияКассационное представление на приговор Сухумского горсуда от имени Генеральной прокуратуры Абхазии представила прокурор судебного управления ведомства Эльвира Хазириши. Она заявила, что оправдательный приговор подлежит отмене из-за "несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела".Аутлев и Кулов обвинялись в превышении должностных полномочий с применением насилия, опасного для жизни, повлекшем смерть по неосторожности.Генпрокуратура утверждает, что в ходе судебного разбирательства было установлено, что Тарба, который до попадания в МВД содержался в ИВС Гулрыпшского района, был этапирован по поручению начальника управления Уголовного розыска Джикирба и его заместителя Чедия.По словам Хазириши, смерть Тарба наступила в служебном кабинете здания МВД в результате жестокого обращения со стороны сотрудников милиции, а Джикирба и Чедия не обеспечили убитого должной охраной и небрежно отнеслись к своим обязанностям.Кроме того, гособвинение подчеркивает, что высшее руководство МВД, в том числе Джикирба и Чедия, изначально ввело в заблуждение орган расследования и сообщило, что Тарба погиб в результате несчастного случая – при попытке побега, упав с лестницы.Изложив подробно аргументы, Генпрокуратура ходатайствовала о направлении уголовного дела на новое рассмотрение в Сухумский суд в ином составе.Адвокат потерпевшей Миланы Тарба Арифа Адзинба заявила, что поддерживает доводы прокурора."Мы также просим вернуть на новое судебное рассмотрение данное уголовное дело, но только лишь для постановки вопроса о возвращении дела прокурору уже в суде первой инстанции", - отметила адвокат.Представитель Аиды Тарба – сестры убитого, адвокат Автандил Чкадуа заявил, что дело должно быть сразу возвращено на расследование в прокуратуру для установления лиц, совершивших преступление, так как повторное рассмотрение его в суде не даст никаких результатов.По мнению Чкадуа, есть несколько оснований для возвращения дела на расследование. К примеру, предварительное следствие так и не установило, где именно наступила смерть Анзора Тарба, так как его не раз перемещали из кабинета в кабинет. Есть и другие вопросы - кто переодел его в чужую одежду, почему в этот день были неисправны камеры видеонаблюдения в МВД, почему семье погибшего не сообщили о его смерти и почему не был допрошен экс-министр внутренних дел Гарри Аршба, который в период следствия еще долгое время сохранял за собой должность.Позиция защитыАдвокат Джикирба и Чедия Нино Корсая попросила суд отказать Генеральной прокуратуре и адвокатам в удовлетворении представления и жалобы на приговор Сухумского суда и оставить оправдательный приговор без изменения. По мнению Корсая, суд вынес оправдательный приговор ввиду отсутствия состава преступления в деяниях оправданных.Адвокат подчеркнула, что Джикирба и Чедия не могут нести ответственность за личную безопасность человека, находящегося в здании МВД и не могли предвидеть, что в административном здании заключенный может подвергаться опасности.Корсая добавила, что следствием не было установлено, что Анзор Тарба был доставлен в МВД по указанию Джикирба и Чедия для получения признательных показаний через насилие.Представитель оправданных напомнила, что из рассматриваемого судом дела было выделено еще одно уголовное дело в отношении "неустановленные должностных лиц МВД РА, причастных к совершению убийства Тарба". Это дело находится в производстве Генпрокуратуры и, по словам Корсая, "лежит в архиве прокуратуры и пылится"."Из этого следует единственный вывод, что для следственных органов не имеет значения, виновные ли предстали перед судом. Для них достаточно привлечения лиц по халатности по надуманным основаниям лишь потому, что мои подзащитные не стали отрицать факт своего пребывания в МВД в период совершения преступления", - сказала она.Адвокат Кулова и Аутлева Виктория Джинджолия напомнила, что ее клиенты не раз подтверждали, что вечером в день убийства Тарба действительно были вызваны на работу, но никто в ходе допроса, по ее словам, не смог доказать их причастность к преступлению. Она подчеркнула, что нет доказательств тому, что телесные повреждения были причинены Тарба именно Аутлевым и Куловым, контакта с погибшим у оправданных не было.По ее мнению, возвращение дела на рассмотрение в прокуратуру незаконно и не обосновано.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/sukhumskiy-gorsud-pristupil-k-razbiratelstvu-po-delu-o-smerti-anzora-tarba-v-mvd-1043857235.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/podgotovka-k-preniyam-sud-zavershil-sledstvie-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1049253654.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/mvd-abkhazii-zaderzhalo-razyskivaemogo-s-2011-goda-podozrevaemogo-v-ubiystve-1049217146.html

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