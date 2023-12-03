https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/politika-ekonomika-i-lichnye-voprosy-simonyan-vstretilas-so-studentami-agu-1049314717.html

Политика, экономика и личные вопросы: Симоньян встретилась со студентами АГУ

Политика, экономика и личные вопросы: Симоньян встретилась со студентами АГУ

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян встретилась со студентами АГУ в воскресенье, 3 декабря. 03.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-03T22:00+0300

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Перед тем, как встретиться с абхазской молодежью, Маргарита Симоньян, ее супруг, кинорежиссер Тигран Кеосаян и глава МИД Абхазии Инал Ардзинба возложили цветы к памятнику студентам и преподавателям Абхазского Госуниверситета, погибшим в годы Отечественной войны народа Абхазии.На встречу с российской журналисткой пришли более 200 человек, присутствовали ректор АГУ Алеко Гварамия, деканы факультетов и лекторы."Я не английская королева"В актовый зал университета Маргарита Симоньян зашла под аплодисменты, что ее немного смутило. Она попросила всех присесть, поблагодарила на абхазском языке за внимание и с улыбкой добавила, что она не английская королева.Свое приветствие Симоньян начала со слов восхищения единственным Абхазским Государственным университетом, который она никогда раньше не посещала.Гостья призналась, что любит приезжать в Абхазию и старается посещать республику минимум два раза в год. Свое особое отношение к причерноморской стране она объяснила тем, что считает ее самой красивой землей из всех тех, что она видела. Не считая, конечно, ее родной России.Помимо этого, добавила Симоньян, ее предки из Абхазии. В детстве она приезжала в республику и хорошо помнит, как помогала своей прабабушке собирать лавровишню, мушмулу, мандарины, хурму и фейхоа в их саду в Пицунде.В более зрелом возрасте она снова приезжала в республику, но уже по работе. Симоньян в 2001 году в качестве репортера освещала события в Кодорском ущелье, когда на территорию Абхазии вошли подразделения чеченских боевиков во главе с Русланом Гелаевым вместе с грузинскими военными."Хотя, гелаевцы Абхазии не угрожали – они ведь требовали от Абхазии чтобы она пропустила их Россию, в Сочи. Я лично уверена, что наш народ всегда будет вам благодарен за то, что вы этих террористов к нам не пропустили", - сказала Симноньян.Вопросы из залаМаргарита Симоньян предложила построить встречу в формате вопросов и ответов, но студенты засмущались и не сразу стали проявлять активность. Гостья решила сама выбрать автора вопроса из зала и первой "целью" стал студент исторического факультета, на чью улыбку она обратила внимание.Студент не планировал задавать вопрос, но раз уже так вышло, ему стала интересна оценка Симоньян прочности абхазо-российских отношений.Симоньян также добавила по этой теме, что человечество не застанет то время, когда пути Абхазии и России разойдутся.Не обошлась встреча также и без экономических вопросов. Симоньян уверена, что Абхазия независимое и устойчивое государство, суверенитету которого ничего не угрожает. Даже если такая угроза появится, то ей есть откуда ждать поддержки в лице России.Что касается экономика, считает она, Абхазии нужны инвестиции, и они появляются. На это она обратила внимание, прогуливаясь по столичной набережной, где запустили ряд новых туробъектов мирового уровня.Раз российские инвестиции вливаются в экономику страны, подчеркнула она, это значит, что им комфортно в Абхазии.Во время беседы со студентами Симоньян также выразила мнение о том, что Абхазии стоит сконцентрировать силы на развитии туризма и сельского хозяйства. От запуска тяжелой промышленности, добычи угля или нефти она предостерегла, опасаясь нанесения вреда природе.Международные отношенияСтуденты выражали обеспокоенность не только за судьбу Абхазии, но и за будущее всего мира. Они задали ряд вопросов о международных отношениях и, в частности, о ситуации в закавказском регионе.Один из студентов АГУ поинтересовался о том, как складываются отношения между Россией и Арменией в контексте резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна.Симоньян ответила, что еще в 2017 году, когда Пашинян стал главой Правительства Армении, ей было очевидно то, что нового политика привели к власти, в первую очередь, США. Их задачей было разделение России и Армении, а также создание в регионе очередной антироссийской страны.Отношения с Россией у Пашиняна, добавила гостья, будут только ухудшаться. Если он будет оставаться руководителем Армении, то отношения испортятся с Арменией тоже. Симоньян выразила надежду на то, что народ Армении прозреет и осознает, что ничего хорошего не случалось с ним вне крыла России.Она напомнила, что Армения и Грузия на протяжении многих веков просились войти в состав Российской империи, спасаясь от внешней агрессии, воин и геноцида.Темой для обсуждения также стала Грузия, с которой Россия разорвала связи еще с 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию."Россия – большая, значительная страна. Она такие вещи не прощает. Грузинское руководство, которое сейчас у власти, посылает некие разумные сигналы. У нас сведения, что их со всех сторон подначивали открыть второй фронт у вас. Тем самым отвлечь Россию от нашей работы на Донбассе, на Украине. Понятно, что Россия не бросила бы Абхазию, а это отвлекало бы силы оттуда. … Грузинское руководство этого не сделало", - констатировала Симоньян и отметила, что это хороший сигнал.Абхазскую молодежь заинтересовала позиция Маргариты Симоньян по поводу происходящих событий на Ближнем Востоке – война между Израилем и террористической организацией Хамас в секторе Газа.Она сказала, что те зверства, которые устроил Хамас 1 октября в Израиле, никак не оправдывают кратно превосходящие зверства, которые после этого устроил Израиль в секторе Газа.Такое ведение боевых действий Симоньян назвала животной ненавистью, которая ее потрясла.Информационная работаРуководитель пресс-службы МИД Абхазии Милана Цвижба поинтересовалась, каковы результаты России в информационной войне и как работают агентства Sputnik и RT. Маргарита Симоньян рассказала, что в западных странах полностью лишили эти агентства возможности прямой работы, но нашлись "партизанские тропы"."Не могу, конечно, рассказывать, какие именно, так как прикроют и их. Они за нами "гоняются", а мы от них "убегаем". Они закроют одну "лавочку", а мы открываем другую. Реальность заключается в том, что наша аудитория в измеримых показателях – в цифрах, просмотрах в проектах, которые сейчас проходят не под нашим брендом, в итоге выше, чем они были, когда мы выходили под своим брендом", - отметила она.Параллельно в этих условиях России удалось существенно расширить работу в странах Африки и Азии, в частности, в Китае. Такое направление способствовало поменять отношение населения этих стран к СВО, к Украине, добавила Симоньян и поблагодарила сотрудников российских информагентств за профессиональный подвиг."Россия-матушка забери Донбасс домой"Маргарита Симоньян, отвечая на вопросы студентов, провела небольшой экскурс в историю России и ее исконных землях, в том числе, в прошлое Крыма и Донбасса.С решением политиков тех лет о передаче их Украине она не согласна и считает исторической справедливостью тот факт, что эти земли вернулись в состав России.Российская журналистка с сожалением отметила, что Западу удалось настроить значительную часть Украины против России, а Украине впоследствии удалось безнаказанно бомбить такие русские города, как Донецк, Луганск, Горловку, простых людей.Она также вспомнила свою первую реакцию на новость о начале Специальной военной операции России в феврале 2022 года."Мы тогда сказали: "ну, наконец-то". Мы ведь туда ездили с Тиграном. Нам было стыдно перед этими людьми. Я рассказывала Владимиру Владимировичу о том, что говорили нам люди и не могла им смотреть в глаза. Когда я со сцены сказала: "Россия-матушка забери Донбасс домой", это вызвало в России очень неоднозначную реакцию", - поделилась Симоньян и уточнила, что это было ее личным мнением, как гражданина России.Ситуация на границеТысячи жителей Абхазии не раз за год пересекают границу с Россией по реке Псоу и сотни тысяч туристов из России по этой границе приезжают на отдых в Абхазию. Симоньян задали вопрос о том, соответствует ли ситуация на КПП статусу союзнических отношений двух стран?"Нет", - однозначно ответила Симоньян.Насколько ей известно, существуют планы по расширению пропускных пунктов и ремонту КПП "Псоу", что упростит переход границы и приблизит условия там к нормам, действующим в аэропортах."Если будет так, то и вопросов нет. Конечно, было бы здорово, если эта граница вообще была бы снята, но я понимаю опасения с обеих сторон. Ведь есть много не хороших людей – мошенников, находящихся в розыске, не говоря уже о террористах. Вы ведь знаете, сколько сейчас ДРГ и одиночек пытается действовать на территории России из-за ситуации на Украине", - сказала Симоньян.В связи с этим, считает она, сейчас убирать границу между Абхазией и Россией не подходящий момент, но условия необходимо улучшать.Неправительственные организацииОтношение Маргариты Симоньян к неправительственным организациям также заинтересовало абхазскую молодежь. По словам журналистки, НПО бывают разные, но среди них есть и те, что под личиной благотворительности продвигают интересы западных страны.Под каким бы лозунгами такие организации не приходили, добра они не несут, резюмировала Симоньян.Личные вопросыОфициальный представитель МИД Абхазии Виктория Малания разбавила общение личным вопросом Маргарите Симоньян. Она поинтересовалась, как знаменитая гостья справляется с повышенным вниманием к ее персоне и не напрягает ли ее публичность.Симоньян призналась, что она никогда не планировала становиться узнаваемым человеком и даже не собиралась становиться журналистом – мечтала стать писателем, но жизнь распорядилась по-своему.Чтобы внимания на улице Маргарита Симоньян даже старается держаться подальше от своего супруга, так как его узнают сразу.Мужчина средних лет из зала оказался поклонником творчества и юмора Тиграна Кеосаяна. Он знал, что российский кинорежиссер и телеведущий 4 января будет отмечать свой день рождения и ему было интересно, какой подарок готовит для супруга Симоньян."Это он вас подговорил?", - в шутку спросила она. Гостья поделилась, что для супруга в его личный праздник она приготовит все, что ему захочется. При этом она вспомнила, что он весь день говорил о грибном супе."Грибов уже нет. Солнышко, если найдешь на 4 января грибы, я сварю тебе кастрюлю грибного супа. Боюсь, что ты их не найдешь и поэтому ты будешь есть хаш, который ты любишь тоже", - пошутила Симоньян.Завершая встречу, Маргарита Симоньян поблагодарила ее участников и на абхазском языке призналась всем в любви.

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абхазия, россия, маргарита симоньян, политика, экономика, россия сегодня