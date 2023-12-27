https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/vse-sami-novogodnyaya-yarmarka-proshla-v-gudaute-1049653274.html

Все сами: новогодняя ярмарка прошла в Гудауте

Все сами: новогодняя ярмарка прошла в Гудауте

В новогодней ярмарке, которая прошла у главной елки Гудауты, приняло участие около 70 человек. 27.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-27T21:40+0300

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2023-12-27T21:40+0300

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О том, что в этом году представили на новогодней ярмарке в Гудауте, откуда приехали ее участники, какая там царила атмосфера, что такое кабардинский хычын и с чем его едят, читайте в материале корреспондента Sputnik.SputnikДети в деле и аджынджыхуа из КутолаТретья ежегодная ярмарка прошла в гудаутском парке имени Ленина в четверг, 27 декабря. Местные умельцы и производители представили свою продукцию и работы. В их числе была группа школьников - они вынесли на прилавки игрушки ручной работы, выпечку, украшения для дома и новогодних елок."Основная наша продукция – это пряники. Нам показалось, что мы их неплохо делаем. К ним мы добавили сшитые вручную игрушки, разные поделки. В этом году ассортимент у нас чуть больше стал. Пряниками, которые мы не успели раскрасить, мы просто всех угощаем. Бесплатно разливаем чай, и здесь, на месте, мы будем варить глинтвейн и тоже угощать гостей", - поделилась она.Конджария призналась, что подготовка к ярмарке была не только активной, но и довольно эмоциональной. Родителям пришлось проявить сдержанность, принять капризы детей и их творческий подход к делу как данность. По традиции, половину средств, вырученных от продажи поделок и сладостей, дети пожертвуют в один из местных благотворительных фондов.После открытия ярмарки в парке зажглась главная городская елка. В этом году она украшена несколькими большими звездами у основания и переливающимися яркими цветами-гирляндами. На ее макушке "вспыхнула" еще одна звезда.В парке звучала веселая музыка, выстроилась очередь за поп-корном, самые энергичные представители молодежи отрабатывали удары на электронном силомере с боксерской грушей. Посетителей также развлекали аниматоры.У входа в парк стоял раритетный "Москвич-400", который выпускался в СССР с 1946 по 1954 годы. На его крыша лежала елка, а рядом стояли яркие коробки с новогодними "подарками". Эксклюзивный автомобиль стал хорошим фоном для фото на память, и многие не упустили такую возможность.Мадина Ашуба приехала на ярмарку в Гудауту из села Кутол Очамчырского района. Привезла она с собой аджинджыхуа и пастилу. Традиционные лакомства в ее исполнении в Абхазии успели попробовать многие, даже президент страны Аслан Бжания высоко оценил их вкус во время гастрономической ярмарки на станции "Гума". Тогда аджынджыхуа Мадины признали лучшим в стране."У меня здесь около 400 аджынджыхуа и 20 листов пастилы. Покупают понемногу. Аджынджыхуа у меня из грецкого ореха и фундука. У меня они не растут, и поэтому я их покупаю. Все делаю сама, своими руками. Например, эти 400 штук я приготовила за полтора дня", - рассказала он.Ашуба отметила, что изготовление и продажа аджынджыхуа– это ее основной заработок на пенсии.Поделки, картины и хычинНаталья вместе с дочерью и подругой впервые стала участницей новогодней ярмарки в Гудауте. Она представила сделанные своими руками мягкие игрушки."У меня мама рукодельница и около десяти лет назад я решила подхватить это дело. Быстро вошла во вкус, и с тех занимаюсь изготовлением игрушек. Мы очень довольны ярмаркой. Здесь очень атмосферно и чудесно", - отметила Наталья.Подруги Инга и Полина тоже впервые представили свои работы на ярмарке. Посетителям они предлагали косметички ручного пошива, елочные игрушки из стекла, подушки и интерьерные картины.По рассказу девушек, все материалы они заказывают в России, а изготавливают продукцию в своей небольшой мастерской. Клиентов находят в интернете и среди них, уточнила Инга, много местных жителей.Тина и ее сестра Елена переехали из Самары в Гудаутское село Абгархук восемь лет назад. Тина - художница, а Елена - фотограф. У них за плечами богатый опыт участия в ярмарках, как в Гудауте, так и в Сухуме.Сестры не исключают, что в следующем году они представят на ярмарке фотографии, сделанные Еленой в Абхазии.Народное русское творчество и кавказский колорит совместили в своих работах бывший агроном Татьяна и ее супруг Михаил. Для того чтобы показать весь ассортимент, одного прилавка было недостаточно, пришлось занять сразу два.Среди матрешек, деревянных и гипсовых драконов, копилок, ложек, шкатулок из бересты, расчесок, глиняных свистулек и разнообразных игрушек, центральное место заняли ярко разукрашенные поделки из местной декоративной тыквы."Эти тыквы мы сами растим и сами расписываем. Супруг работает с деревом, гипсом и глиной. Я год назад оставила фермерский бизнес, и перешла на роспись. Весь первый этаж нашего дома отведен под мастерскую. Недавно были на армянском празднике "Амшен" и спрос на наши поделки был просто фантастический. Здесь мы впервые", - поделилась Татьяна.Возле павильонов разожгли огонь. Вернее, горела газовая конфорка, на которой пекли, на первый взгляд, блины. Как оказалось, это были вовсе не блины, а не очень знакомые большинству жителей Абхазии кабардинские хычины – лепешки с картошкой и сыром.Готовила их жительница Нового Афона Бэлла, которая переехала в республику из Кабардино-Балкарии.Многие посетители ярмарки сумели найти то, что им было нужно к праздникам, мало кто ушел с пустыми руками. Посетительница Нонна выбрала ароматизированные свечи на декоративной подставке, а вот ее сын Соломон никак не мог определиться с подарком и долго и внимательно изучал содержимое прилавка.Эсма и ее подруга Хамида купили несколько елочных игрушек, разные поделки из дерева и глины. Часть из них они планируют подарить родным на Новый год.В нынешнем году на участие в ярмарке было подано 70 заявок, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказали организаторы праздника Сария Ардзинба и Нелли Цушба."Участники ярмарки приехали из разных городов и районов Абхазии. Поступило 70 заявок, и мы одобрили их все. Главным критерием было то, чтобы вся продукция была сделана вручную. Нам присылали фотографии продукции, и мы принимали решение. Можно с уверенностью сказать, что интерес к ярмарке возрастает с каждым годом", - подчеркнула Ардзинба.Как уточнила Цушба, помощь в организации ярмарки оказали власти Гудаутского района и местные предприниматели. Впервые в этом году для развлечения посетителей наняли диджея, организовали мастер-классы для детей по рисованию в старинной технике эбру, которая представляет собой рисование на воде жидкими красками.

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абхазия, новости, гудаутский район, новый год