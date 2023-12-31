Главные итоги: как прошел 2023 год в Абхазии
© Sputnik / Акоп КущянСухумская бухта с коптера
© Sputnik / Акоп Кущян
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2023 год запомнился разными событиями. В республике отметили 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии, произошло несколько стихийных бедствий.
Несмотря на погодные условия в страну приехало рекордное количество туристов. В 2023 году республика увеличила собственные доходы до 9,7 млрд руб.
О том, какие события произошли в уходящем году, с какими итогами ведомства завершают 2023-й, читайте в материале Sputnik.
Sputnik
Экономика
Исполнение государственного бюджета в 2023 году составило 106,3%. Собственные доходы выросли до 9,7 млрд руб. Ведущими отраслями экономики стали туризм, торговля, сфера услуг.
Перевыполнение бюджета наблюдается в работе Государственного таможенного комитета. При плановом показателе по таможенным платежам 2 млрд 847 млн руб фактически в бюджет за 11 месяцев поступило 2 млрд 343 млн руб.
Основные поступления идут от таможенной пошлины, таможенного сбора, акцизного налога и налога на добавленную стоимость:
таможенная пошлина – 694,5 млн руб,
таможенный сбор – 478,5 млн руб,
акцизный налог – 288,1 млн руб,
НДС – 1 млрд. 866 ,7 млн руб,
прочие платежи – 14,9 млн руб.
Объем внешней торговли Республики Абхазия за 11 месяцев 2023 года составил 44 млрд руб, что по сравненю с показателями за 2022 год больше на 8,4 млрд руб. Рост составил 23,5%. По данным таможенной статистики, за анализируемый период наблюдается положительная динамика по импортным и экспортным операциям.
Объем экспортных операций в стоимостном выражении за 11 месяцев 2023 года составил 6,4 млрд руб. По традиции основу экспорта занимает алкогольная продукция, объем экспорта которого составил 3 млрд 674 млн руб. Рост составил 58%.
Недрагоценные металлы были вывезены на сумму 147 млн руб., что на 50% больше, чем в прошлом году. Текстильные и иные изделия экспортированы на сумму 646 млн руб.
Объем импорта за 11 месяцев составил 38 млрд руб, что в сравнении с прошлым годом больше на 8 млрд руб.
Основу импорта за 11 месяцев 2023 года составили такие товары, как:
продовольственные товары – 12 млрд 68 млн руб,
минеральные продукты – 6 млрд 269 млн руб,
машины, оборудования и механизмы – 4 млрд 355 млн руб,
продукция химической промышленности – 2 млрд 635 млн руб и прочие товары.
Энергетика
Проблемы в энергетике в Абхазии в 2023 году сохранились - это и изношенность энергетической инфраструктуры, и увеличение потребления электричества, и незаконная добыча криптовалюты.
При этом в 2023 году удалось на 312 млн кВт⋅ч уменьшить потребление электроэнергии по сравнению с 2022 годом. Так с 1 января по 25 декабря 2023 года потребление составило 2 579 529 340,66 кВт*ч.
В республике велась работа по установке приборов учета. В течение года установили 22238 счетчиков. Объем выручки от платежей за потребленное электричества превысил 928 миллионов рублей. В 2022-м он составил 552 миллиона.
Как и в предыдущие годы в республике был и энергодефицит. Он покрывался за счет перетока из Российской Федерации. С 1 января по 25 декабря 2023 года объем перетока составил 753 886 817,37 кВт⋅ч
Топливный кризис
В начале 2023 года ситуация на топливном рынке Абхазии улучшилась. Цены на бензин АИ 92 опустились до 43 рублей за литр. Однако такая ситуация продолжалась до мая. Перед началом курортного сезона в республике цены на топливо стали повышаться. На фоне роста цен и дефицита нефтепродуктов в регионах России в Абхазии цены на бензин с октановым числом 92 повысилась до 64,5 рублей.
Ситуацию усугубил запрет на экспорт нефтепродуктов в России в конце сентября. Однако дефицита в республике удалось избежать за счет того, что в Абхазию продолжали поступать поставки в рамках объемов, обговоренных в межправсоглашении.
Уже к ноябрю ситуация на рынке нефтепродуктов стала выравниваться. С 1 ноября в республике стоимость топлива снизилась на 4,5 рублей. А 17 ноября Россия сняла запрет на экспорт нефтепродуктов.
Но в конце декабря топливная тема вновь стала актуальной для Абхазии.
16 декабря вышло постановление правительства России, которое наделяет "Роснефть" исключительным правом на экспорт нефтепродуктов в Абхазию. Это постановление ограничило деятельность участников топливного рынка Абхазии. При этом абхазские поставщики имеют возможность напрямую заключить контракт с компанией "Роснефть" и обеспечивать поставки нефтепродуктов в республику.
Туризм
Абхазию в 2023 году посетило более одного миллиона человек. При этом в местах размещения отдохнуло порядка 300 тысяч человек, количество участников экскурсий, согласно проданным билетам, составило 936 тысяч 591 человек. Объем налоговых платежей в сфере туризма составил 742 миллиона 862 тысячи рублей.
Организации и ИП, осуществляющие экскурсионную деятельность, заплатили налоги – 33,8 миллионов рублей. За аналогичный период 2022 года общий объем налоговых платежей, поступивших в государственный бюджет Абхазии от субъектов экономики (объектов размещения туристов), составил 495,6 миллиона рублей, в том числе от деятельности:
юридических лиц – 415,8 миллиона рублей,
индивидуальных предпринимателей и частного сектора – 79,7 миллиона рублей.
В 2023 году выявлено увеличение количества собираемости налогов и увеличение отчетности объектов размещения.
По данным Министерства туризма Абхазии, с начала года Рицинский национальный парк посетило 572 737 человек, Новоафонскую пещеру – 385 000 тысяч человек.
Безопасность
В 2023 году наблюдалось снижение преступности. За 11 месяцев 2023 года в Абхазии зарегистрировано 574 преступления общеуголовной направленности, из которых оперативным путем раскрыто 436, то есть 93,4% раскрываемости. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 704 преступления, из которых раскрыто 644.
Тяжких преступлений было совершено 206, из них 174 раскрыто.
За незаконный оборот наркотических средств было задержано 191 человек. Основная масса людей, которая занимается распространением наркотиков в Абхазии, – это граждане среднеазиатских государств. На данный момент в заключении в республике находятся 134 иностранных гражданина за распространение наркотиков.
Здравоохранение
В 2023 году в республике работала программа по лечениею граждан Абхазии за пределами страны. На эти цели было потрачено 174,5 млн руб. В сравнении с 2022 годом это на 71,9 млн руб больше.
По линии обязательного медицинского страхования помощь получили более 700 человек, это касается и тех граждан Абхазии, которые проживают за пределами республики и пользуются полисами обязательного медицинского страхования.
В течение года Минздрав реализовывал программу ЭКО. Так 20 женщинам из Абхазии провели процедуру ЭКО. Полноценное лечение одного человека в среднем составил 600 тысяч рублей.
Минздрав продолжил работу и по обеспечению медучреждений республики новым медицинским оборудованием. Всего в 2023 году было потрачено более 65 млн руб на новое медоборудование и на пополнение автопарка медучреждений страны. В частности 24 млн.руб. ушло на оснащение Национального онкоцентра современным европейским оборудованием,
Демография
Демографические показатели в 2023 году, по данным ЗАГСов республики, не утешительные. Как и в предыдущие годы смертность превышает рождаемость.
С 1 января по 20 декабря 2023 года было зарегистрировано 953 новорожденных. Из них 523 мальчика и 430 девочек. Это на 189 новорожденных меньше, чем в 2022 году.
Смертность превысила 1240 человек. По сравнению с 2022 годом на 235 умерших меньше.
В 2023 году 634 новых семей официально зарегистрировали свой брак. При этом было и немало расторжении брака. По данным на 20 декабря, было зафиксировано 514 разводов.
Культура
2023 год был для Абхазии юбилейным. Страна отметила 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летие признания независимости со стороны Российской Федерации.
30 сентября Абхазия широко отметила праздник Победы. Мероприятия прошли во всех городах и районах страны. В столице состоялся военный парад, концерты, а также театрализованное представление.
К 30-летию Победы и Независимости Абхазии Министерство культуры провело конкурс короткометражного фильма. В рамках конкурса было представлено 19 работ. По итогам Министерство культуры отобрало 6 фильмов - три художественных и три документальных.
В феврале в Сухуме стартовало шоу “Apsny Star”. Оно шло в течение года. Суперфинал состоялся в декабре.
23 декабря, 17:44
В марте в Сухуме прошли Дни Чеченской культуры в Абхазии. Абхазские зрители имели уникальную возможность познакомиться с театральным искусством Чечни – Государственный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова показал "Бэлу" РУСДРАМе, а в Госфилармонии состоялся концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. Завершились Дни Чеченской культуры концертом Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах”.
В мае в Сухуме прошли Дни культуры Южной Осетии. Югоосетинский Госдрамтеатр им. Коста Хетагурова представил абхазским зрителям спектакль "Черная бурка" по произведению осетинского драматурга Геора Хугаева в постановке режиссера Казбека Джелиева. На сцене Абхазской государственной филармонии им. Раждена Гумба состоялся концерт Государственного ансамбля песни и танца "Симд" имени Бориса Галаева.
В сентябре в Абхазии проходили Дни русской культуры. За это время были организованы творческие встречи, круглые столы, выставки. Участниками фестиваля были литераторы, журналисты, художники, представляющие современную культуру России.
29 декабря, 10:15