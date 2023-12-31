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Конец первой пятилетки: мой личный 2023-й

Конец первой пятилетки: мой личный 2023-й

Конец года – время подводить итоги, личные и профессиональные. Корреспондент Sputnik не исключение и делится с читателями самыми важными событиями за год. 31.12.2023, Sputnik Абхазия

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2023-й стал пятым годом для меня в Sputnik. Первая пятилетка пройдена, а кажется, все началось только вчера.В Sputnik я пришла совсем "зеленой", это моя первая взрослая работа в профессии детской мечты. Первые два года казалось, что вот-вот – и светит увольнение, спасла только усидчивость, работоспособность и осознание, что я хочу быть целый день "в поле", а не в кабинете, выполняя функции кофемашины и архивариуса.И вот спустя пять лет тебя уже узнают читатели, в больнице с тебя не берут денег, родственники при встречах заявляют, что видят тебя чаще по телевизору, работа в выходные уже как данность, чиновники запоминают фамилию, а молодые коллеги даже просят советов.Достаточно лирики, попробуем подвести итоги уходящего года.Московские прививки: как не растеряться абхазскому студентуАсмат Цвижба, SputnikКак хорошо!Так уж закрепилось в редакции, что на заседания Парламента хожу я. Новости мы выдаем с места, и если раньше у меня это вызывало панические атаки, то сейчас все четко по схеме – пришел, ознакомился с повесткой, выклянчил у лояльного депутата проекты и приступил к изучению пояснительных записок к законам.Выдавая новости с места, мы не только обеспечиваем себе "страховочную" профессию стенографистов, но и помогаем коллегам с телевидения получать уже отсортированную информацию к эфиру.Однажды у меня был интересный диалог с телевизионщиками.– Асмат, а ты уже все отписала, да?– Ага– (С облечением) Как хорошо!Коллеги, мы рады облегчать вашу работу и быть надежным тылом.Знакомство с легендойВ этом году мне посчастливилось познакомиться с ветераном Великой Отечественной войны и участником Отечественной войны Алексеем Шония.Совсем молодым парнем он принимал участие в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи и Ростова-на-Дону, на фронт ушел добровольцем. В этом году ветеран отметил 101-й день рождения.Встреча с такими людьми – один из плюсов нашей профессии. Перед тобой сидит живая история, которая охотно делится всеми подробностями.Шония вернулся в Абхазию в 1944 году, занимался горно-очистными работами, был мастером-взрывником. Этот опыт помог ему в годы Отечественной войны народа Абхазии. Он стал сапером, минировал мосты и дороги на пути к Ткуарчалу. Во время обстрела города получил ранение в руку.Мужчина пережил две войны и потерю троих сыновей, но это его не сломило."Не старейте, оставайтесь всегда такими же молодыми!" – дал он нам наставление.Алексея Шония не стало 22 декабря 2023 года. Жилет безопасностиПонимайте, как хотите, но я очень люблю ходить на митинги по работе. Многие мои коллеги, кстати, эту любовь разделяют. День в офисе нагоняет на меня тоску и "будит" очень присущую мне лень.Другое дело массовые волнения – быть в гуще событий, ловить настроение толпы, бороться за право допуска в зоны переговоров сторон, уметь вовремя покинуть "горячую" точку, первой выдавать новости и видео, вот это журналистское счастье.В этом году на митинге оппозиции мы были в новой одежке. Союз журналистов позаботился о безопасности своих членов и выделил нам неоновые жилеты с надписью "PRESS", так что самыми яркими в массе были мы.Некоторые коллеги отказались надевать жилеты "как у гаишников", а по мне, это отличная идея, не приходится объяснять каждому возмущенному, что на телефон я его снимаю не для Facebook*, а, вообще-то, я здесь работаю.Девчачий бизнесВ июне со съемочной группой мы отправились на виллу "Елана". Это бывший советский цитрусовый совхоз, где сейчас Елана Джопуа выращивает голубику.По-моему, это один из самых удачных моих репортажей за год, и в этом заслуга Еланы. Девушка, которая много лет проработала на госслужбе, в один момент решила заняться своим делом и за короткое время разобралась в сортах голубики, нашла каналы поставки, руководит более ста работниками и скромно называет себя самоучкой.Елана – подтверждение тому, что никогда не поздно менять привычную, но уже не приносящую удовлетворения жизнь, даже если делать это очень страшно.Свидетель важногоВсе же, хорошо, что я когда-то выбрала профессию журналиста. В этом году я в этом убедилась в очередной раз. Постарею и буду вспоминать, как из первых "рядов" наблюдала за всеми торжествами в честь 30-летия Победы и Независимости. Под палящим солнцем следила за речью президента на параде, передавала на радио впечатления, встречала гостей, присутствовала на важных встречах, бегала от одного события к другому, а в перерывах праздновала с коллегами и вернулась домой за полночь.Я с детства люблю слушать военные истории, всегда залипала у экрана, когда показывали фронтовые хроники. В этом году я уже сама собрала целый цикл историй молодых людей, которые познакомились и поженились, пока кругом была война. Для меня это очень ценная работа, герои поделились личным, хоть и очень смущались.В суд идетУже пятый год я хожу в суды, присутствую на заседаниях по громким убийствам, политическим и экономическим разбирательствам и так далее. В этом году я посетила 37 заседаний. Если предположить, что каждое в среднем длится 2,5 часа, то в судах в 2023-м году я провела 92,5 часа.Что мне дали эти часы в судах? Я стала непроизвольно запоминать самые мелкие детали, происходящие со мной за день, за приготовлением ужина в голове я готовлю речь свидетеля в каком-то очень важном деле, если за окном что-то хлопнуло или взорвалось, я засекаю точное время и ищу свидетелей несуществующего события, я не удаляю переписки.Побочные эффекты, думаете вы? Полезные навыки, скажу я.Таким вот выдался очередной год в Sputnik. Дальше – больше, но не проще.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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