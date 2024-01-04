https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/belyaeva-rasskazala-ob-epidemiologicheskoy-situatsii-v-abkhazii-v-2023-godu-1049682458.html

Беляева рассказала об эпидемиологической ситуации в Абхазии в 2023 году

Беляева рассказала об эпидемиологической ситуации в Абхазии в 2023 году

По словам Аллы Беляевой, вспышка сезонного гриппа в республике возможна со второй половины января. 04.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-04T09:00+0300

2024-01-04T09:00+0300

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СУХУМ, 4 янв – Sputnik. Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева в интервью радио Sputnik оценила эпидемиологическую ситуацию в республике в 2023 году и то, каким будет начало следующего года."Но в целом, в основной массе, ковид протекает легче, и уже не требуется таких масштабных мероприятий, которые проводились в прошлом году", – подчеркнула Алла Беляева.Если ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем, то значительный рост заболевания коклюшем, который наблюдается в последнее время, вызывает обоснованное беспокойство медицинского сообщества страны, сказала врач."В остальном год был, в принципе, достаточно обычный. Летом, конечно, были кишечные инфекции, но это стандартная проблема, не только для нас, но и для всего черноморского побережья", – сказала Беляева.Говоря о сезонном гриппе, главный санврач Абхазии сказала, что в связи с теплой осенью и зимой, ситуация в республике остается спокойной. Однако со второй половины января избежать распространения гриппа не удастся, считает она."Пока у нас, в Абхазии, в отношении гриппа наблюдается довольно спокойная обстановка, поскольку у нас была аномально теплая осень, да и сейчас температуры плюсовые. Поэтому пока нет такого, как в прошлом году, когда в это время вовсю бушевал грипп. Есть единичные случаи гриппа типа А, я думаю, что всплеск у нас пойдет ближе к 16 января", – подчеркнула Беляева.Главный санитарный врач Абхазии дала и практические советы о том, как провести новогодние праздники без ущерба для здоровья. Она посоветовала не употреблять блюда, которые были приготовлены несколько дней назад, и не злоупотреблять спиртными напитками."Не нужно доедать салаты, которым уже два-три дня, несвежую пищу лучше выбросить. Несмотря на то, что она могла быть очень вкусной, все-таки есть риск. Есть салаты с майонезом уже на третий день нельзя", – сказала она.Что касается излишнего употребления спиртных напитков, то злоупотребление может привести как к проблемам с печенью и поджелудочной железой, так и к различным социальным проблемам, заметила Беляева.

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