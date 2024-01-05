https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/masterstvo-izobrazitelnosti-soyuzu-khudozhnikov-abkhazii-85-let-1049751950.html

Мастерство изобразительности: Союзу художников Абхазии 85 лет

Мастерство изобразительности: Союзу художников Абхазии 85 лет

5 января 1939 года по инициативе преподавателей Сухумской художественной школы был создан Союз художников Абхазии. Через год Союз сумел организовать выставку... 05.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-05T13:20+0300

2024-01-05T13:20+0300

2024-01-05T14:43+0300

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О том, как создавался творческий союз, какой путь он прошел за эти годы и почему фонд картиной галереи Абхазии хранится в не надлежащих условиях, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikКак создавалась организацияИстория создания Союза художников Абхазии началась с решения руководителя Центрального исполнительного комитета республики Нестора Лакоба. Он дал указание, но появилась новая организация уже после смерти лидера Абхазии – 5 января 1939 года. Спустя год в 1940 году провели первую выставку работ абхазских художников.Чувствуя благодарность к родной земле художник, живя во Франции, отправил более ста своих работ в дар Абхазии. Однако картины возили через Грузию, и больше половины осталось там, говорит Джения.Он отметил, что наибольшее развитие изобразительное искусство Абхазии получило в 60-е годы прошлого века, тогда национальные кадры стали пополняться новыми именами, начали проводить выставки за пределами республики.В то время стали популярными такие мастера кисти как Марина Эшба, Сергей Габелия, Валерий Гамгия, Хута Авидзба, Валентина Хурхумал и многие другие."Как только Марина Эшба закончила учебу в Москве и переехала в Абхазию она возглавила Союз художников. При ней был расцвет творческой интеллигенции именно в изобразительном искусстве, она очень много сделала для развития абхазской культуры", - отметил Виталий Джения.В 1966 году Сухумская художественная школа была преобразована в училище, окончив ее многие продолжали свое обучение уже за пределами республики. Таким образом появлялись новые художники, которые получали хорошее образование.Как сохранить картиныСегодня в картинной галерее находится более четырехсот работ, написанных в разные годы, однако соответствующих условий для хранения нет, отметил председатель Союза художников Абхазии.Несмотря на сложности в хранении картин, абхазские мастера создают новые работы, ездят с выставками за пределы республики, искусство развивается."Наши художники проводят выездные выставки – мы объездили юг России, Северный Кавказ, были в Санкт-Петербурге, Москве, где только мы не выставлялись. Везде наши выставки проходят на хорошем уровне. У нас есть очень хорошие художники, но хороших условий для работы практически ни у кого нет", - сказал председатель Союза художников.Сегодня Союз художников Абхазии продолжает развивать традиции национального искусства; в него входят живописцы, скульпторы, графики, плакатисты, художники театра, кино и телевидения, мастера монументального, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования. На сегодняшний день в творческий союз входит 77 человек, сообщил Виталий Джения.

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