Мастерство изобразительности: Союзу художников Абхазии 85 лет
13:20 05.01.2024 (обновлено: 14:43 05.01.2024)
© Sputnik / Леон Адлейба Национальная картинная галерея Республики Абхазия_ФЛ
© Sputnik / Леон Адлейба
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5 января 1939 года по инициативе преподавателей Сухумской художественной школы был создан Союз художников Абхазии. Через год Союз сумел организовать выставку работ местных мастеров кисти и резца.
О том, как создавался творческий союз, какой путь он прошел за эти годы и почему фонд картиной галереи Абхазии хранится в не надлежащих условиях, читайте в материале Sputnik.
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Как создавалась организация
История создания Союза художников Абхазии началась с решения руководителя Центрального исполнительного комитета республики Нестора Лакоба. Он дал указание, но появилась новая организация уже после смерти лидера Абхазии – 5 января 1939 года. Спустя год в 1940 году провели первую выставку работ абхазских художников.
"С самого начала огромный вклад внес известный абхазский художник Александр Чачба, который приехал в Абхазию. Нестор Лакоба был близким ему человеком, после революции было тяжело, ему было страшно оставаться здесь, Лакоба отправил его за границу через Батуми", – рассказал председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения.
Чувствуя благодарность к родной земле художник, живя во Франции, отправил более ста своих работ в дар Абхазии. Однако картины возили через Грузию, и больше половины осталось там, говорит Джения.
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Он отметил, что наибольшее развитие изобразительное искусство Абхазии получило в 60-е годы прошлого века, тогда национальные кадры стали пополняться новыми именами, начали проводить выставки за пределами республики.
В то время стали популярными такие мастера кисти как Марина Эшба, Сергей Габелия, Валерий Гамгия, Хута Авидзба, Валентина Хурхумал и многие другие.
"Как только Марина Эшба закончила учебу в Москве и переехала в Абхазию она возглавила Союз художников. При ней был расцвет творческой интеллигенции именно в изобразительном искусстве, она очень много сделала для развития абхазской культуры", - отметил Виталий Джения.
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В 1966 году Сухумская художественная школа была преобразована в училище, окончив ее многие продолжали свое обучение уже за пределами республики. Таким образом появлялись новые художники, которые получали хорошее образование.
Как сохранить картины
Сегодня в картинной галерее находится более четырехсот работ, написанных в разные годы, однако соответствующих условий для хранения нет, отметил председатель Союза художников Абхазии.
"Картиной галереи не существует к великому нашему сожалению, никому это не интересно и никому это не надо. Работы портятся, никаких условий нет для правильного хранения. Портятся картины, написанные пастелю, например, картины Александра Чачба, они не выдерживают таких условий, нет температурного режима – из-за перепадов температур краска трескается, портится", - отметил Виталий Джения.
Несмотря на сложности в хранении картин, абхазские мастера создают новые работы, ездят с выставками за пределы республики, искусство развивается.
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"Наши художники проводят выездные выставки – мы объездили юг России, Северный Кавказ, были в Санкт-Петербурге, Москве, где только мы не выставлялись. Везде наши выставки проходят на хорошем уровне. У нас есть очень хорошие художники, но хороших условий для работы практически ни у кого нет", - сказал председатель Союза художников.
Сегодня Союз художников Абхазии продолжает развивать традиции национального искусства; в него входят живописцы, скульпторы, графики, плакатисты, художники театра, кино и телевидения, мастера монументального, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования. На сегодняшний день в творческий союз входит 77 человек, сообщил Виталий Джения.