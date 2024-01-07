https://sputnik-abkhazia.ru/20240107/kvarcheliya-rasskazala-o-sotrudnichestve-s-rossiey-v-oblasti-prosvescheniya-v-2023-godu-1049765347.html

Кварчелия рассказала о сотрудничестве с Россией в области просвещения в 2023 году

Кварчелия рассказала о сотрудничестве с Россией в области просвещения в 2023 году

Министерство просвещения Абхазии планирует подписать соглашение с Международным детским центром "Артек" в течение текущего месяца. 07.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-07T13:00+0300

2024-01-07T13:00+0300

2024-01-07T13:00+0300

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СУХУМ, 7 янв – Sputnik. Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказала о совместных образовательных проектах с российскими коллегами. "Мы подписали соглашение с Всероссийским детским центром "Смена", который является флагманом детского образования в России. Помимо этого, это главный профориентационный центр страны, где дают возможность окунуться в профессии, показать детям на практике, как это все работает. Одна команда наших детей уже там побывала – это новый опыт для наших детей", - сказала она. Кварчелия подчеркнула, что отправлять детей из Абхазии в образовательный центр "Смена" планируют периодически, в первую очередь, это будут учащиеся лицеев-интернатов. "Это социально уязвленные дети, и мы хотим показать им больше чем тем детям, у которых есть совершенно другие возможности", - говорит замминистра. В 2023 году на площадке "Смены" проходил слет юных инспекторов дорожного движения, где министр просвещения Абхазии Инал Габлия подписал соглашение с руководителем проекта об углублении сотрудничества, сказала Кварчелия. "Для нас этот проект очень важен. В нашей республике происходит такое количество дорожно-транспортных происшествий, что это можно сравнить с угрозой национальной безопасности. Мы думаем, что перенесем этот проект в Абхазию, будем во всяком случае работать над этим", - отметила она. Кварчелия сообщила, что в январе 2024 года планируется подписать соглашение с Международным детским центром "Артек", что станет большим достижением для Абхазии. Документ предполагает не только поездки абхазских детей в детский лагерь "Артек", но и реализацию совместных образовательных проектов, проведение круглых столов, конференций. Замминистра просвещения также добавила, что в республике нужно развивать летний детский отдых. "Да, у нас частные и государственные школы точечно проводят лагеря дневного пребывания, но это все нуждается в финансировании, поэтому это все приостанавливается. Конечно, нужно на государственном уровне сделать одну мощную государственную площадку. Может быть, это будет совместное решение с министерском просвещения России или с другой какой-либо организацией, но создать такое место, где наши дети могли бы отдохнуть с другими детьми – очень важно", - подчеркнула она. Министерство просвещения Абхазии эффективно сотрудничает и с образовательным центром "Сириус" - в течение трех лет до 50 человек из Абхазии смогли поступить в центр. Однако часть из них в дальнейшем отсеивается из-за, что в образовательных учреждениях Абхазии слабо готовят школьников по точным наукам, говорит Кварчелия. "Мы сегодня пришли к тому, что на базе Гагрского лицея-интерната нужно создать площадку для подготовки наших детей к поступлению в "Сириус". Будут краткосрочные программы по полгода, преподаватели из "Сириуса" с нашими преподавателями будут готовить наших детей для поступления в технические вузы", - отметила она. Одно из важных направлении деятельности министерства просвещения – повышение квалификации учителей. В том плане абхазская сторона сотрудничает с Северо-кавказским федеральным университетом, заметила замминистра. Также, министерство просвещения проводит проект "Зимняя школа" и "Летняя школа", в рамках которого лучшие учителя России проводят мастер-классы для абхазских коллег.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/minpros-abkhazii-i-vserossiyskiy-tsentr-smena-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-1049549840.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/takie-obstoyatelstva-o-gumanitarnom-sotrudnichestve-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1048792680.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/nazvany-imena-pobediteley-konkursa-korni-slova-1049465731.html

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