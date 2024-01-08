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Несмотря ни на что: Гвинджия о политике, дипломатии и перспективах для Абхазии

Несмотря ни на что: Гвинджия о политике, дипломатии и перспективах для Абхазии

Советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия подвел политические итоги года и поделился прогнозами в программе "Взаимный интерес" на... 08.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-08T20:10+0300

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Отношения Абхазии и России только крепнут на фоне всех негативных событий, происходящих в мире, сказал в эфире радио Sputnik советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия. Гвинджия отметил непредсказуемость ситуации на международной арене - вопрос открытия второго фронта против России все еще остается открытым, считает он. "К сожалению, это тема всегда будет актуальной. Нельзя говорить, что она "сошла на нет". Хотя, с другой стороны, что, несмотря на многочисленные попытки и события, создается впечатление, что у власти в Грузии находятся более или менее прагматичные люди", - сказал он и отметил, что в прошлом году были открыты прямые рейсы между Россией и Грузией. Пока нет уверенности в том, что Грузия не будет открывать второй фронт, остается только надеяться на то, что этого не произойдет, сказал Гвинджия.И в этой связи Абхазии необходимо заботиться о собственной безопасности. Так, уже не первый год в республике обсуждают возможность открытия базы ВМФ России в порту Очамчыры. "Войны, как мы с вами ранее говорили, никуда не делись. Наши собственные военно-морские силы, вы сами знаете, в каком состоянии. Наличие такого порта будет дополнительным элементом нашей безопасности со стороны моря, так как мы не знаем о планах противника в случае чего", - сказал он. Актуальной темой назвал Максим Гвинджия возможное присоединение республики к Союзному государству России и Беларуси. "Для того чтобы мы вступили в Союзное государство, необходим консенсус всех его членов. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Главное – вектор у нас назначен, мы твердо движемся к намеченным целям", - отметил он. По словам Гвинджия, каждый может по-разному оценивать стремление Абхазии, но в это нелегкое время, когда рушатся целые государства с большим населением и сильной экономикой, республике удается накапливать силы и держаться. Так, например, эксперт назвал трагедией недавние события, произошедшие в дружеском для Абхазии Нагорном Карабахе – в республике, которая перестала существовать в качестве суверенной государственной единицы. "При всей сложности для мира, 2023 год был для нас более или менее ровным. Несмотря на все эти кризисы, мы видим экономический рост и развитие", - подчеркнул Гвинджия. По прогнозам советника президента, Абхазию в 2024 году ждет много интересных событий, связанных с международными отношениями. Важным направлением для работы он назвал Ближний Восток. При этом Максим Гвинджия отметил, что видит перспектив для скорейшего прекращения боевых действий в регионе и стабилизации военно-политической ситуации в регионе."Это ненависть, которая копилась десятилетиями, и война только делает эту ненависть сильнее. Все накапливается. Нужны определенные геополитические изменения для того, чтобы в будущем появились авторитетные игроки, которые могли бы предложить компромисс между Израилем и Палестиной, который можно было бы гарантировать и поддерживать", - сказал он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/ardzinba-uchastie-v-integratsionnykh-protsessakh---suverennyy-vybor-abkhazii-1048471307.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/god-trevog-i-nadezhd-vzglyad-na-bolshoy-mir-iz-malenkoy-abkhazii-1049677338.html

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