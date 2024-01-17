https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/povorot-ne-tuda-totalnaya-politizatsiya-vsego-i-vsya-v-abkhazii-1049839787.html

Поворот не туда: тотальная политизация всего и вся в Абхазии

Поворот не туда: тотальная политизация всего и вся в Абхазии

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о том, почему некоторым госслужащим тяжело перейти на другую работу и как политика разделяет абхазское общество. 17.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-17T10:32+0300

2024-01-17T10:32+0300

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Знаете, что я заметил? Когда гуляешь по набережной, прислушиваясь к шуму прибоя и вдыхая освежающий морской воздух, часто хочется анализировать происходящее вокруг, вспоминать былое и делать выводы. Алексей Ломия, SputnikОсобенно хорошо это получается, когда у тебя чистые помыслы. Что это означает, по моему мнению? То, что ты ушел от всего и у тебя нет ни малейшего желания вернуться, от слова совсем. Кабинетные "долгожители"И можно было бы не обращать на это внимания, но слишком часто такое своеобразное и нелогичное карьерное "долголетие" становится контрпродуктивным для всего общества. Я уже не говорю о том, что такие люди не дают молодым специалистам продвигаться выше по карьерной лестнице. Кто-то скажет, что они передают свою мудрость, свой опыт – я не соглашусь. К великому сожалению, я сам был свидетелем того, что они, наоборот, стараются "ставить подножки" новому поколению, плетут интриги с одной лишь целью –как можно дольше задержаться в кресле. И да, они очень консервативны. Ведь их мозги противятся чему-то новому.А если вдруг таких людей выпроваживают на заслуженный отдых, они галопом бегут в ближайший офис оппозиции. Причем вне зависимости от собственных симпатий и предпочтений, просто чтобы получить площадку для выражения якобы протестных настроений. И все мы потом наблюдаем за тем, как под одним крылом объединяются персонажи из некогда абсолютно разных лагерей, бывшие антагонисты. Такова она, политика. Цинична, непредсказуема, а может, наоборот, вполне понятна. Жаль, что в ней так мало тех самых "чистых помыслов", о которых я уже упомянул.Дух предпринимательств выветрилсяИменно исходя из вышесказанного, я могу сказать, что имею возможность мыслить объективно. Ведь в этом случае я просто наблюдаю со стороны, а так легче рассмотреть все нюансы, шероховатости и преимущества.Одна из самых главных проблем маленькой Абхазии – неспособность саму себя содержать. Тому есть много причин: это и исторические предпосылки, и кровопролитная война, и послевоенная разруха, и статус частично признанного государства, и многое другое. Но я бы хотел остановиться на человеческом факторе. По роду своей профессиональной деятельности долгое время мне приходилось заниматься делом защиты экономических интересов нашего государства и вплотную сталкиваться с определенным кругом лиц, которые, несмотря на все невзгоды, препоны и преграды занимались предпринимательством, создавали рабочие места, платили налоги, считай, удерживали Абхазию на плаву. И это в условиях практически полной блокады! Чем они только ни занимались – и мебельные заготовки в Италию возили, и лом металлов, и уголь вывозили, и чай, и табачные изделия. Они импортировали бензин из Турции, Болгарии, Румынии, Греции, да по таким ценам, что он у нас на заправках был дешевле, чем в России. И это были уникальные люди. Они выживали и даже развивались в тех условиях, в которых, по идее, это сделать было невозможно. Они не могли рассчитывать на поддержку государства, на страхование рисков. Все проблемы, которые неминуемо возникали во время экспортно-импортных операций, они вынуждены были решать сами. Они становились жертвами мошенников различного уровня, пробивались через бюрократические "минные поля", проходили сквозь прессинг со стороны преступного мира, спотыкались, разорялись, но вновь и вновь поднимались и в лучшем случае с чистого листа опять начинали трудиться, добывать свою копейку. Может, я совсем наивен, но еще лет десять – и у нас сложился бы так называемый средний класс, который твердо стоял бы на ногах, смог бы сформировать экономическую модель нашего молодого государства до такой степени, чтобы худо-бедно содержать все структуры – от простых чиновников до врачей, учителей и правоохранителей. Но мы, как в том известном зубодробительном триллере, свернули не туда.Политический капиталВ нашу повседневную жизнь вторглась политика. И самое страшное не только то, что она расслоила общество, разделила на кланы, партии и организации, а то, что она поглотила практически весь класс тех самых предпринимателей.Слишком маленькое у нас государство, все обо всех все знают. Слишком явственно и несопоставимо с официальными доходами стало расти благосостояние политиков, и этого не могли не заметить простые граждане. Жажда легких денег напрочь убила тот самый дух предпринимательства в наших людях. Зачем рисковать? Зачем брать неподъемные кредиты? Зачем переживать о курсе валют? Зачем практически интуитивно выстраивать бизнес? Ведь куда проще влиться в политику, стать хоть каким-нибудь депутатом, организовать партию, на худой конец общественную организацию и влиять на все процессы в государстве, взамен получая доступ к вожделенному "пирогу". Это может быть и бюджет, и инвестпрограмма, но суть одна – можно добывать деньги намного легче, практически ничем не рискуя. А играть в политику, вершить ее этим людям, прошедшим через такие невзгоды, умудренным жизненным опытом, обладающим невероятной интуицией, понимающим человеческую психологию, по сути, куда легче, чем остальным.И вот теперь люди, известные совсем другими делами и способностями, рассказывают нам как жить с экранов телевизоров и из рупоров мегафонов на митингах. Может, им самим от этого лучше и легче живется, но для государства это путь в никуда.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/elektrichestvo-ili-elektorat-abkhazskaya-politicheskaya-dilemma-1049167027.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/god-trevog-i-nadezhd-vzglyad-na-bolshoy-mir-iz-malenkoy-abkhazii-1049677338.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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