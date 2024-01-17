https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/zaschita-vystupila-v-preniyakh-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1049854965.html

Защита выступила в прениях по делу о тройном убийстве в Сухуме

Защита выступила в прениях по делу о тройном убийстве в Сухуме

Прения сторон по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло 22 ноября 2019 года, продолжились в здании СГБ Абхазии в среду... 17.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-17T21:02+0300

2024-01-17T21:02+0300

2024-01-17T21:18+0300

в абхазии

абхазия

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, Sputnik"И мы били, и нас били"Первым в прениях со стороны защиты выступил адвокат Эдуард Шенкао, который представляет интересы Дато Ахалая и Беслана Бганба."Полагаю, что суду в совещательной комнате необходимо, наряду с исследованием и оценкой доказательств, уделить внимание проверке доводов и аргументов, которые привели подсудимые и сторона защиты", - сказал он.По мнению защитника, предъявленные Ахалая и Бганба обвинения в бандитизме, умышленном убийстве, повреждении имущества и незаконном хранении оружия не нашли подтверждения, и гособвинение не представило достаточно доказательств причастности обвиняемых.Шенкао считает, что у его подзащитных не было мотива и выгоды идти на подобное серьезное преступление. К тому же, в государстве, где сильны родственные связи, это выглядит абсурдно, считает он."Я пытаюсь понять, в чем смысл. Нам преподносится какой-то конфликт, но является ли это достаточным мотивом идти на такое преступление? Мало ли кто кого бил. Всех били, и мы били, и нас били, и что, из-за этого нужно с автоматом наперевес в центре города устраивать пальбу? Предложенный государственным обвинением мотив из-за конфликта в СИЗО, полагаю, абсолютно не состоятелен", - объяснил он.Доводы гособвинения о том, что план преступления разрабатывался заранее и что группа собиралась предварительно, надуманны, считает Шенкао. Он отметил, что телефоны Чкадуа, Блабба, Дато Ахалая прослушивались за несколько месяцев до убийства. Позже телефонограммы были исследованы, но в них не было даже намека на существование банды, отметил адвокат.Представитель обвиняемых считает, что допрошенные свидетели, в том числе 24 человека из тех, кто находился неподалеку от места преступления, в своих показаниях доказывают лишь факт совершения самого преступления, а не виновность подсудимых.Шенкао также подчеркнул, что в суде не был доказан факт якобы произошедшего в СИЗО конфликта, во время которого пострадали Чкадуа и Бганба и который стал мотивом для мести и убийства (по версии обвинения, обвиняемых избили "неустановленные заключенные" по согласованию с убитыми Шамба и Авидзба – прим.)По словам адвоката, показания одного из ключевых свидетелей тонировщика автомобилей Автандила Чоларbя должны быть тщательно проверены на достоверность. Именно он ранее в суде утверждал, что по просьбе Дато Ахалая Аслан Блабба привез ему на тонировку иномарку, на которой было совершено убийство. Шенкао же во время прений напомнил, что в момент допроса Чолария был административно задержан и ему не был предоставлен адвокат.Представленные суду доказательства не позволяют прийти к выводу о том, что убийство совершили подсудимые, считает адвокат. Он попросил суд вынести оправдательный приговор по предъявленным статьям "ввиду непричастности обвиняемых".Адвокат Дато Ахалая Игорь Скнарин заявил, что в суде не было доказано, что его подзащитный дружил с остальными обвиняемыми. Более того, в момент совершения убийства он осуществлял охрану президента и первых лиц, соответственно проходил проверку на связь с криминальным миром. По словам Скнарина, у Ахалая не было мотив, так как с убитыми он знаком не был и в конфликт с ними не вступал.По версии обвинения, Ахалая отведена роль в приобретении и тонировке автомобиля, что, по мнению его адвоката, в суде должным образом доказано не было, как и то, что обвиняемый непосредственно участвовал в самом убийстве.В результате рассмотрения уголовного дела можно сделать вывод о непричастности Дато Ахалая к преступлениям, заявил Скнарин и попросил вынести оправдательный приговор.Противоречивые показанияАдвокат Аслана Блабба Тимур Тапагуа считает, что все обвинения в отношении его подзащитного строятся на показаниях Автандила Чолария, которые не раз менялись и должны подвергнуться серьезному анализу.По словам Тапагуа, в суде Чолария подтвердил, что не может подтвердить, что тонирование машины происходило именно 19 ноября, как утверждает обвинение, так как он не вел журнал.Адвокат добавил, что свидетель в зале суда "с неохотой подтвердил", что во время своего задержания правоохранительными органами не смог дать те показания, которых от него ожидали, после чего был задержан на 15 суток. Затем, по словам Тапагуа, со свидетелем "проводили работу". Ему дали прослушать телефонные разговоры с обвиняемыми, после чего он и начал вспоминать обстоятельства дела. Адвокат считает, что люди, "которые с ним проводили оперативную работу", убеждали Чолария, что его показания не подтверждают причастность обвиняемых.Тапагуа напомнил, что в суде Чолария не раз менял свои показания и изначально говорил, что Блабба после тонировки не забирал иномарку из автосервиса, а затем высказал абсолютно противоположную версию.Адвокат попросил суд учесть все обстоятельства и признать Аслана Блабба невиновным в деле.Следующее заседание состоится 19 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/storona-poterpevshikh-vystupila-na-preniyakh-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1049623715.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-v-drande-1049530067.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/sud-prigovoril-k-zaklyucheniyu-podozrevaemogo-v-ubiystve-ramina-khmail-1049495583.html

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абхазия, дело о тройном убийстве на набережной сухума