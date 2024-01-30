https://sputnik-abkhazia.ru/20240130/visokosnyy-god-v-abkhazii-mrachnoe-nachalo-1050008895.html

Високосный год в Абхазии: мрачное начало

Високосный год в Абхазии: мрачное начало

Есть такое поверье, что как начнется год, таким он и будет. В принципе, я не сторонник всяких конспирологий и нумерологий, я не хочу верить и не верю в... 30.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-30T16:08+0300

2024-01-30T16:08+0300

2024-01-30T16:20+0300

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Есть такое поверье, что как начнется год, таким он и будет. В принципе, я не сторонник всяких конспирологий и нумерологий, я не хочу верить и не верю в приметы. Но где-то в глубине души я допускаю, что иногда происходят события, которые не поддаются никакой логике... и становятся поводом призадуматься.Алексей Ломия, SputnikДрифт на костяхЕсли в мистике и приметах есть хоть тысячная доля правды, то 2024 год нам не сулит ничего хорошего. Страшнее то, что он настолько потерял над собой контроль, настолько распоясался, что решил проехаться по Парку Славы, где стоит памятник нашей национальной трагедии, памятник нашим павшим воинам, где захоронены наши герои. Не буду заниматься словесной эквилибристикой, говоря о проступке этого уже бывшего сотрудника правоохранительных органов. За меня его осудили уже многие, даже те, кому этого делать не стоило. Но есть моменты, мимо которых я не могу пройти. Я считаю, что у такого деяния нет ни национальности, ни фамилии, ни партийной или политической принадлежности. Это самое настоящее святотатство, надругательство над нашей памятью. И поэтому странно было читать некоторые комментарии по поводу этого события. Неужели даже в этом обязательно обвинять власть, зарабатывая мнимые очки для своего политического капитала? Да, он сотрудник милиции. И действительно, тут есть просчет непосредственных руководителей, которые не углядели за своим подчиненным, и то, что кадровая служба пропустила такого человека в ряды правоохранителей. Я сам долгое время был членом кадровой комиссии МВД и возглавлял немалое подразделение. Со стороны очень сложно понять механизмы подбора кадров в этой структуре, поэтому бытует мнение о том, что это возможно – на стадии отбора вычислить среди кандидатов таких неуравновешенных людей. Это очень сложно, уверяю вас.Естественно, с любым желающим устроиться в милицию проводятся консультации, в том числе в присутствии специалистов-психологов. Оперативным службам поручают провести определенные действия по месту жительства, на местах предыдущей работы и учебы, собрать информацию о составе семьи, о родственных и иных связях. Это позволяет, по крайней мере, понять, кому мы в дальнейшем доверим охранять наш покой, наши жизни и здоровье, наше имущество, кому вверим применение силы и оружия на законном основании. Но тут нет точного алгоритма, посредством которого можно напрочь исключить неправомерное поведение сотрудника, особенно вне службы. Очень хочется верить, что этот проступок, которому нет прощения, это единичный случай, который точно не является допустимым правилом поведения для других. Его уволили по отрицательным мотивам с так называемым "белым билетом". Для тех, кто не в курсе, такое увольнение закрывает ему дорогу на всю жизнь не только в правоохранительные органы, но и практически на любую госслужбу, даже за пределами Абхазии. Таким образом, свое наказание официально он уже понес. А вот как справиться с моральными последствиями проступка для своей совести и души, решать ему самому.Ушел ВоинЯ с неподдельным интересом и волнением наблюдаю за событиями на полях сражений на Украине, особенно переживаю за интернациональную бригаду "Пятнашка". Понятное дело, ведь именно в этом подразделении воюют наши соотечественники! И когда фронт на Авдеевском направлении зашевелился, загремел, я понял, что будут жертвы. Без этого, увы, войны не бывает. Трагическая весть о гибели нашего соотечественника Владимира Харабуа вряд ли кого-то оставила равнодушным. Настоящий Воин, многоопытный боец, истинный патриот и гражданин Абхазии, отец троих детей. Обостренное чувство справедливости не позволило ему быть в стороне от трагических событий на Донбассе, и он одним из первых влился в добровольческое подразделение "Пятнашка". Война беспощадна. Видимо, это правда, что она выбирает в жертвы лучших. Очень жаль его, очень жаль его семью, его детей, которые остались без достойного отца. Светлая память!Национальная трагедияИ, казалось бы, хватит уже потрясений, но нас ждало еще одно страшное событие. Трагедия национального масштаба, пожар в хранилище Национальной галереи, в котором безвозвратно погибло около 4000 работ. Правильно кто-то подметил, что наши враги сожгли в 1992 году нашу историю, а сейчас мы сами уничтожили свою культуру. И виноваты все. Все без исключения. Не надо искать крайних. Каждый из нас несет определенную долю ответственности за нашу безответственность. Уж простите за тавтологию, но по-другому никак. Компетентные органы, надеюсь, разберутся в причинах пожара, сделают квалифицированные выводы. Теперь кто-то должен попасть под жернова Уголовного кодекса, а кто-то – получить имущественный иск. Этого обязательно нужно добиться, чтобы произошедшее стало уроком для будущих поколений, которые, увы, мы лишили возможности воочию соприкоснуться с прекрасным искусством Александра Чачба, Варвары Бубновой, Александра Семенцова и многих других художников Абхазии. Мы осиротели. Внутреннее опустошение, вот какое чувство накрыло меня, когда увидел эти страшные кадры пожара. Может, хоть теперь мы станем бережно относиться к своей истории, к нашему наследию.Вот таким безрадостным оказалось начало этого года. И если позволить себе впасть в уныние, то вполне вероятно, что весь 2024 окажется таким. У нас нет такой возможности, это, я бы сказал, блажь. Может, этот пожар всколыхнет нас? Может, мы наконец-то поймем, что за бездействие, за безответственность, за безалаберность придется платить по счетам? Очень дорого и, скорее всего, нашим детям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/zaekhavshiy-v-park-slavy-zhitel-abkhazii-obyavlen-v-rozysk-1049933140.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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