Sputnik недели: визит президента в Москву, энергокризис и школа МГИМО
© Sputnik / Марианна Кубрава Флаг Абхазии и России
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 29 января по 4 февраля.
О том, как власти решают топливный и энергетический кризис, что будет происходит в школе МГИМО при Абхазском Госуниверситете и какова дальнейшая судьба Национальной картинной галереи Абхазии, читайте в материале Sputnik.
Топливный вопрос
29 января Парламент Абхазии обратился к Государственной Думе России по вопросу урегулирования поставки нефтепродуктов в республику. В документе говорится, что покупка топлива у одного поставщика может создать неравные условия для местных компаний и высокий риск дефицита нефтепродуктов, особенно во время курортного сезона.
Депутаты просят пересмотреть постановление российского правительства от 16 декабря 2023 года, согласно которому единственным экспортером нефти в республику может быть компания "Роснефть".
Веер и дефицит
В Абхазии продолжаются веерные отключения электричества.
30 января в Черноморэнерго заявили о том, что веерные отключения продлятся на неопределенный срок, хотя ранее сообщалось, что график будет действовать только до конца января.
Уже 1 февраля в “Черноморэнерго” сообщили, что ограничения на подачу электричества в Абхазии будут вводиться в зависимости от ежедневного объема поставок из России.
2 февраля на совещании с вице-президентом Бадрой Гунба глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил, что социальный переток электричества из России закончится 5 февраля. Он назвал ситуацию в энергоотрасли республики "крайне сложной".
Школа МГИМО
29 января стало известно о том, что при Абхазском Госуниверситете появится школа МГИМО.
В рамках школы в АГУ будут выступать представители профессорско-преподавательского состава МГИМО, известные ученые и политологи, которые будут рассказывать об актуальных аспектах международных отношений, глобальной экономике, истоках и возможных последствиях современных конфликтов.
Об открытии школы договорились министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Визит президента
30 января президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом. Пресс-служба главы государства сообщила, что в столице России Бжания проведет ряд встреч с представителями властных структур России.
Судьба картинной галереи
Минкульт Абхазии сообщил о планах восстановить здание Национальной картинной галереи. В 2024 году власти республики планируют отремонтировать второй этаж здания на улице Пушкина, которое было выделено под Национальную картинную галерею еще в 1999 году. По поручению премьер-министра Александра Анкваб специалисты оценили состояние здания.
На первом этапе планируется подготовить два-три помещения. Для этого специалисты подготовят проектно-сметную документацию и проведут экспертизу.
При этом планируется восстановить и здание Союза художников Абхазии, в котором произошел пожар 21 января. Премьер-министр также дал поручение УКСу составить проектно-сметную документацию.
Фонд Национальной картинной галереи был практически уничтожен при пожаре 21 января в здании Союза художников Абхазии. Уцелели около 200 из 4000 картин.
Законсервировать и сохранить
Российские реставраторы завершили первый этап по спасению картин, которые удалось вынести из здания Союза художников во время пожара. В течение недели они сумели законсервировать 80% картин. В дальнейшем какая-то часть пострадавших экспонатов может быть отправлена в Россию на дальнейшую реставрацию.
Как рассказал Sputnik директор Национальной картинной галереи, реставрационные работы будут проходить и в Абхазии, в республике есть три дипломированных специалиста, которые могут восстановить пострадавшие картины. Для этого им нужно создать подходящие условия.
Поправки к правилам проведения выборов
Центризбирком Абхазии обратился в Народное Собрание с предложениями о внесении некоторых изменений в действующий закон "О выборах президента".
Если графа "против всех" в бюллетенях наберет большинство голосов в первом туре, то нужно назначать новые выборы.
Если кандидаты и граждане страны захотят обжаловать решение ЦИК об итогах президентских выборов, то они смогут это сделать в течение одного месяца до инаугурации избранного президента.
Не учитывать испорченные бюллетени при подсчете явки.
Также на неделе в Парламенте Абхазии представили проект закона Абхазии "О государственной службе", который планируется вынести к рассмотрению на сессии 7 февраля.
Основные нормы законопроекта:
Будет сформирован единый кадровый резерв госслужащих для замещения вакантных должностей;
Поступление на госслужбу или замещение должности госслужащего будет осуществлено по результатам конкурса;
Кадровые рост и назначение на должность будут невозможны без наличия: квалификации, классного чина;
Минимальный возраст поступления на государственную службу – 21 год;
Предельный возраст пребывания на госслужбе – 60 лет;
По решению руководителя срок пребывания может продлеваться каждый год, но не более чем до 65 лет;
Госслужащие должны повышать квалификацию не реже раза в три года;
Гражданин не может быть близким родственником госслужащего при прямой подчиненности одного другому;
Можно поступить на госслужбу без гражданства Абхазии, но без карьерного роста, не выше заместителя специалиста;
В проекте предусмотрена ротация кадров для борьбы с коррупционной составляющей.
Над законопроектом работали в течение полугода. По словам юриста Лаши Цаава, он также позволить избежать "человеческого фактора" при продвижении специалиста по карьерной лестнице.