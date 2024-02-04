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Sputnik недели: визит президента в Москву, энергокризис и школа МГИМО
Sputnik недели: визит президента в Москву, энергокризис и школа МГИМО
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 29 января по 4 февраля. 04.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-04T20:30+0300
2024-02-04T20:30+0300
абхазия
общество
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О том, как власти решают топливный и энергетический кризис, что будет происходит в школе МГИМО при Абхазском Госуниверситете и какова дальнейшая судьба Национальной картинной галереи Абхазии, читайте в материале Sputnik.Топливный вопрос29 января Парламент Абхазии обратился к Государственной Думе России по вопросу урегулирования поставки нефтепродуктов в республику. В документе говорится, что покупка топлива у одного поставщика может создать неравные условия для местных компаний и высокий риск дефицита нефтепродуктов, особенно во время курортного сезона.Депутаты просят пересмотреть постановление российского правительства от 16 декабря 2023 года, согласно которому единственным экспортером нефти в республику может быть компания "Роснефть".Веер и дефицитВ Абхазии продолжаются веерные отключения электричества.30 января в Черноморэнерго заявили о том, что веерные отключения продлятся на неопределенный срок, хотя ранее сообщалось, что график будет действовать только до конца января.Уже 1 февраля в “Черноморэнерго” сообщили, что ограничения на подачу электричества в Абхазии будут вводиться в зависимости от ежедневного объема поставок из России.2 февраля на совещании с вице-президентом Бадрой Гунба глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил, что социальный переток электричества из России закончится 5 февраля. Он назвал ситуацию в энергоотрасли республики "крайне сложной".Школа МГИМО29 января стало известно о том, что при Абхазском Госуниверситете появится школа МГИМО.В рамках школы в АГУ будут выступать представители профессорско-преподавательского состава МГИМО, известные ученые и политологи, которые будут рассказывать об актуальных аспектах международных отношений, глобальной экономике, истоках и возможных последствиях современных конфликтов.Об открытии школы договорились министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.Визит президента30 января президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом. Пресс-служба главы государства сообщила, что в столице России Бжания проведет ряд встреч с представителями властных структур России.Судьба картинной галереиМинкульт Абхазии сообщил о планах восстановить здание Национальной картинной галереи. В 2024 году власти республики планируют отремонтировать второй этаж здания на улице Пушкина, которое было выделено под Национальную картинную галерею еще в 1999 году. По поручению премьер-министра Александра Анкваб специалисты оценили состояние здания.На первом этапе планируется подготовить два-три помещения. Для этого специалисты подготовят проектно-сметную документацию и проведут экспертизу.При этом планируется восстановить и здание Союза художников Абхазии, в котором произошел пожар 21 января. Премьер-министр также дал поручение УКСу составить проектно-сметную документацию.Фонд Национальной картинной галереи был практически уничтожен при пожаре 21 января в здании Союза художников Абхазии. Уцелели около 200 из 4000 картин.Законсервировать и сохранитьРоссийские реставраторы завершили первый этап по спасению картин, которые удалось вынести из здания Союза художников во время пожара. В течение недели они сумели законсервировать 80% картин. В дальнейшем какая-то часть пострадавших экспонатов может быть отправлена в Россию на дальнейшую реставрацию. Как рассказал Sputnik директор Национальной картинной галереи, реставрационные работы будут проходить и в Абхазии, в республике есть три дипломированных специалиста, которые могут восстановить пострадавшие картины. Для этого им нужно создать подходящие условия.Поправки к правилам проведения выборовЦентризбирком Абхазии обратился в Народное Собрание с предложениями о внесении некоторых изменений в действующий закон "О выборах президента".Также на неделе в Парламенте Абхазии представили проект закона Абхазии "О государственной службе", который планируется вынести к рассмотрению на сессии 7 февраля.Основные нормы законопроекта:Над законопроектом работали в течение полугода. По словам юриста Лаши Цаава, он также позволить избежать "человеческого фактора" при продвижении специалиста по карьерной лестнице.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/parlament-abkhazii-obratilsya-v-gosdumu-po-voprosu-uregulirovaniya-postavok-topliva-1050003203.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/zdanie-natsionalnoy-kartinnoy-galerei-abkhazii-chastichno-vosstanovyat-v-2024-godu-1050043290.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/proekt-zakona-o-gossluzhbe-predstavili-v-parlamente-abkhazii-1050044967.html
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абхазия, общество

Sputnik недели: визит президента в Москву, энергокризис и школа МГИМО

20:30 04.02.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава Флаг Абхазии и России
Флаг Абхазии и России - Sputnik Абхазия, 1920, 04.02.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 29 января по 4 февраля.
О том, как власти решают топливный и энергетический кризис, что будет происходит в школе МГИМО при Абхазском Госуниверситете и какова дальнейшая судьба Национальной картинной галереи Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Топливный вопрос

29 января Парламент Абхазии обратился к Государственной Думе России по вопросу урегулирования поставки нефтепродуктов в республику. В документе говорится, что покупка топлива у одного поставщика может создать неравные условия для местных компаний и высокий риск дефицита нефтепродуктов, особенно во время курортного сезона.
Депутаты просят пересмотреть постановление российского правительства от 16 декабря 2023 года, согласно которому единственным экспортером нефти в республику может быть компания "Роснефть".
Заседание в парламенте Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.01.2024
В Абхазии
Парламент Абхазии обратился в Госдуму по вопросу урегулирования поставок топлива
29 января, 22:45

Веер и дефицит

В Абхазии продолжаются веерные отключения электричества.
30 января в Черноморэнерго заявили о том, что веерные отключения продлятся на неопределенный срок, хотя ранее сообщалось, что график будет действовать только до конца января.
Уже 1 февраля в “Черноморэнерго” сообщили, что ограничения на подачу электричества в Абхазии будут вводиться в зависимости от ежедневного объема поставок из России.
2 февраля на совещании с вице-президентом Бадрой Гунба глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил, что социальный переток электричества из России закончится 5 февраля. Он назвал ситуацию в энергоотрасли республики "крайне сложной".

Школа МГИМО

29 января стало известно о том, что при Абхазском Госуниверситете появится школа МГИМО.
В рамках школы в АГУ будут выступать представители профессорско-преподавательского состава МГИМО, известные ученые и политологи, которые будут рассказывать об актуальных аспектах международных отношений, глобальной экономике, истоках и возможных последствиях современных конфликтов.
Об открытии школы договорились министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Визит президента

30 января президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом. Пресс-служба главы государства сообщила, что в столице России Бжания проведет ряд встреч с представителями властных структур России.

Судьба картинной галереи

Минкульт Абхазии сообщил о планах восстановить здание Национальной картинной галереи. В 2024 году власти республики планируют отремонтировать второй этаж здания на улице Пушкина, которое было выделено под Национальную картинную галерею еще в 1999 году. По поручению премьер-министра Александра Анкваб специалисты оценили состояние здания.
Второй этаж Национальной картинной галереи по улице Пушкина будет восстановлен в этом году - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2024
В Абхазии
Здание Национальной картинной галереи Абхазии частично восстановят в 2024 году
2 февраля, 17:20
На первом этапе планируется подготовить два-три помещения. Для этого специалисты подготовят проектно-сметную документацию и проведут экспертизу.
При этом планируется восстановить и здание Союза художников Абхазии, в котором произошел пожар 21 января. Премьер-министр также дал поручение УКСу составить проектно-сметную документацию.
Фонд Национальной картинной галереи был практически уничтожен при пожаре 21 января в здании Союза художников Абхазии. Уцелели около 200 из 4000 картин.

Законсервировать и сохранить

Российские реставраторы завершили первый этап по спасению картин, которые удалось вынести из здания Союза художников во время пожара. В течение недели они сумели законсервировать 80% картин. В дальнейшем какая-то часть пострадавших экспонатов может быть отправлена в Россию на дальнейшую реставрацию.
Как рассказал Sputnik директор Национальной картинной галереи, реставрационные работы будут проходить и в Абхазии, в республике есть три дипломированных специалиста, которые могут восстановить пострадавшие картины. Для этого им нужно создать подходящие условия.

Поправки к правилам проведения выборов

Центризбирком Абхазии обратился в Народное Собрание с предложениями о внесении некоторых изменений в действующий закон "О выборах президента".
Если графа "против всех" в бюллетенях наберет большинство голосов в первом туре, то нужно назначать новые выборы.
Если кандидаты и граждане страны захотят обжаловать решение ЦИК об итогах президентских выборов, то они смогут это сделать в течение одного месяца до инаугурации избранного президента.
Не учитывать испорченные бюллетени при подсчете явки.
Также на неделе в Парламенте Абхазии представили проект закона Абхазии "О государственной службе", который планируется вынести к рассмотрению на сессии 7 февраля.
Основные нормы законопроекта:
Будет сформирован единый кадровый резерв госслужащих для замещения вакантных должностей;
Поступление на госслужбу или замещение должности госслужащего будет осуществлено по результатам конкурса;
Кадровые рост и назначение на должность будут невозможны без наличия: квалификации, классного чина;
Минимальный возраст поступления на государственную службу – 21 год;
Предельный возраст пребывания на госслужбе – 60 лет;
По решению руководителя срок пребывания может продлеваться каждый год, но не более чем до 65 лет;
Госслужащие должны повышать квалификацию не реже раза в три года;
Гражданин не может быть близким родственником госслужащего при прямой подчиненности одного другому;
Можно поступить на госслужбу без гражданства Абхазии, но без карьерного роста, не выше заместителя специалиста;
В проекте предусмотрена ротация кадров для борьбы с коррупционной составляющей.
Над законопроектом работали в течение полугода. По словам юриста Лаши Цаава, он также позволить избежать "человеческого фактора" при продвижении специалиста по карьерной лестнице.
Подпись документов - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2024
В Абхазии
Проект закона "О госслужбе" представили в Парламенте Абхазии
2 февраля, 23:19
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