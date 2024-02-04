https://sputnik-abkhazia.ru/20240204/sputnik-nedeli-vizit-prezidenta-v-moskvu-energokrizis-i-shkola-mgimo-1050055523.html

Sputnik недели: визит президента в Москву, энергокризис и школа МГИМО

Sputnik недели: визит президента в Москву, энергокризис и школа МГИМО

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 29 января по 4 февраля. 04.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-04T20:30+0300

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абхазия

общество

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О том, как власти решают топливный и энергетический кризис, что будет происходит в школе МГИМО при Абхазском Госуниверситете и какова дальнейшая судьба Национальной картинной галереи Абхазии, читайте в материале Sputnik.Топливный вопрос29 января Парламент Абхазии обратился к Государственной Думе России по вопросу урегулирования поставки нефтепродуктов в республику. В документе говорится, что покупка топлива у одного поставщика может создать неравные условия для местных компаний и высокий риск дефицита нефтепродуктов, особенно во время курортного сезона.Депутаты просят пересмотреть постановление российского правительства от 16 декабря 2023 года, согласно которому единственным экспортером нефти в республику может быть компания "Роснефть".Веер и дефицитВ Абхазии продолжаются веерные отключения электричества.30 января в Черноморэнерго заявили о том, что веерные отключения продлятся на неопределенный срок, хотя ранее сообщалось, что график будет действовать только до конца января.Уже 1 февраля в “Черноморэнерго” сообщили, что ограничения на подачу электричества в Абхазии будут вводиться в зависимости от ежедневного объема поставок из России.2 февраля на совещании с вице-президентом Бадрой Гунба глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил, что социальный переток электричества из России закончится 5 февраля. Он назвал ситуацию в энергоотрасли республики "крайне сложной".Школа МГИМО29 января стало известно о том, что при Абхазском Госуниверситете появится школа МГИМО.В рамках школы в АГУ будут выступать представители профессорско-преподавательского состава МГИМО, известные ученые и политологи, которые будут рассказывать об актуальных аспектах международных отношений, глобальной экономике, истоках и возможных последствиях современных конфликтов.Об открытии школы договорились министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.Визит президента30 января президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом. Пресс-служба главы государства сообщила, что в столице России Бжания проведет ряд встреч с представителями властных структур России.Судьба картинной галереиМинкульт Абхазии сообщил о планах восстановить здание Национальной картинной галереи. В 2024 году власти республики планируют отремонтировать второй этаж здания на улице Пушкина, которое было выделено под Национальную картинную галерею еще в 1999 году. По поручению премьер-министра Александра Анкваб специалисты оценили состояние здания.На первом этапе планируется подготовить два-три помещения. Для этого специалисты подготовят проектно-сметную документацию и проведут экспертизу.При этом планируется восстановить и здание Союза художников Абхазии, в котором произошел пожар 21 января. Премьер-министр также дал поручение УКСу составить проектно-сметную документацию.Фонд Национальной картинной галереи был практически уничтожен при пожаре 21 января в здании Союза художников Абхазии. Уцелели около 200 из 4000 картин.Законсервировать и сохранитьРоссийские реставраторы завершили первый этап по спасению картин, которые удалось вынести из здания Союза художников во время пожара. В течение недели они сумели законсервировать 80% картин. В дальнейшем какая-то часть пострадавших экспонатов может быть отправлена в Россию на дальнейшую реставрацию. Как рассказал Sputnik директор Национальной картинной галереи, реставрационные работы будут проходить и в Абхазии, в республике есть три дипломированных специалиста, которые могут восстановить пострадавшие картины. Для этого им нужно создать подходящие условия.Поправки к правилам проведения выборовЦентризбирком Абхазии обратился в Народное Собрание с предложениями о внесении некоторых изменений в действующий закон "О выборах президента".Также на неделе в Парламенте Абхазии представили проект закона Абхазии "О государственной службе", который планируется вынести к рассмотрению на сессии 7 февраля.Основные нормы законопроекта:Над законопроектом работали в течение полугода. По словам юриста Лаши Цаава, он также позволить избежать "человеческого фактора" при продвижении специалиста по карьерной лестнице.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/zdanie-natsionalnoy-kartinnoy-galerei-abkhazii-chastichno-vosstanovyat-v-2024-godu-1050043290.html

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