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https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/tselevye-meditsinskie-programmy-prinyal-kabmin-abkhazii-1050308239.html
Целевые медицинские программы принял Кабмин Абхазии
Целевые медицинские программы принял Кабмин Абхазии
Sputnik Абхазия
На заседании Кабинета министров было рассмотрено восемь целевых ведомственных программ, касающихся оказания помощи гражданам с различными заболеваниями. 29.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-29T14:24+0300
2024-02-29T14:24+0300
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СУХУМ, 29 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Вопросы принятия целевых медицинских программ рассмотрели на заседании Кабинета министров Абхазии в четверг, 29 февраля. Она затронет пациентов, нуждающихся в срочных и плановых операциях при заболеваниях сердечно-сосудистой, костно-мышечной и нервной систем, заболеваний крови, онкопациентов и офтальмологических больных.В прошлом году по этой программе медпомощь получили 824 человека, рассказал глава Минздрава Эдуард Бутба.Также 190 миллионов будет направлено на реализацию программы по приобретению лекарств и медицинских изделий для государственных медицинских учреждений.В 2024 году на программу "Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью" было предусмотрено 50 миллионов рублей. Эта программа помогает увеличить количество больных, которым оказывается помощь, по словам Бутба, их число увеличивается до 80 человек. Кроме того, была рассмотрена и утверждена ведомственная программа медицинской реабилитации инвалидов ОВНА. На нее выделили 3,5 миллиона рублей. Среди задач программы - реабилитация инвалидов и интеграция их в общество, приобретение расходных материалов для изготовления протезов голени и бедра, приобретение медицинских изделий.На заседании утвердили программу совершенствования противотуберкулезной помощи, на нее из бюджета будет выделено семь миллионов рублей. Она нацелена на стабилизацию эпидемиологической ситуации в Абхазии по туберкулезу, одни из главных задач - повышение выявляемости заболевания благодаря плановым флюорографическим осмотрам и исключение самолечения.Был и затронут вопрос медицинского обеспечения подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Абхазии. На реализацию программы выделено 450 тысяч рублей, она включает в себя проведение оздоровительных мероприятий для юношей 14-16 лет и освидетельствование граждан при первичной постановке на воинский учет и призыве на службу. Из средств Фонда обязательного медицинского страхования будет профинансирована программа обеспечения лекарствами и медизделиями беременных, рожениц и родильниц, находящихся на стационарах в государственных медучреждениях. На нее выделят 11,5 миллиона рублей.Также из средств Фонда будет выделено 56,7 миллиона на целевую программу "Оказание химиотерапической помощи больным со злокачественными новообразованиями"
https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/nazvano-kolichestvo-chelovek-stoyaschikh-na-uchete-v-natsionalnom-onkotsentre-1047964535.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/kolichestvo-tuberkuleznykh-bolnykh-v-abkhazii-za-poslednie-10-let-sokratilos-1043704285.html
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абхазия, новости, кабмин абхазии, здравоохранение
абхазия, новости, кабмин абхазии, здравоохранение

Целевые медицинские программы принял Кабмин Абхазии

14:24 29.02.2024
© Sputnik / Бадрак АвидзбаЦелевые медицинские программы принял Кабмин Абхазии
Целевые медицинские программы принял Кабмин Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.02.2024
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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На заседании Кабинета министров было рассмотрено восемь целевых ведомственных программ, касающихся оказания помощи гражданам с различными заболеваниями.
СУХУМ, 29 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Вопросы принятия целевых медицинских программ рассмотрели на заседании Кабинета министров Абхазии в четверг, 29 февраля.
Была утверждена программа "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия" на 2024 год. На ее реализацию предусмотрено 150 миллионов рублей, при необходимости финансирование может быть увеличено.
Она затронет пациентов, нуждающихся в срочных и плановых операциях при заболеваниях сердечно-сосудистой, костно-мышечной и нервной систем, заболеваний крови, онкопациентов и офтальмологических больных.
В прошлом году по этой программе медпомощь получили 824 человека, рассказал глава Минздрава Эдуард Бутба.
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Также 190 миллионов будет направлено на реализацию программы по приобретению лекарств и медицинских изделий для государственных медицинских учреждений.
В 2024 году на программу "Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью" было предусмотрено 50 миллионов рублей. Эта программа помогает увеличить количество больных, которым оказывается помощь, по словам Бутба, их число увеличивается до 80 человек.
Кроме того, была рассмотрена и утверждена ведомственная программа медицинской реабилитации инвалидов ОВНА. На нее выделили 3,5 миллиона рублей. Среди задач программы - реабилитация инвалидов и интеграция их в общество, приобретение расходных материалов для изготовления протезов голени и бедра, приобретение медицинских изделий.
На заседании утвердили программу совершенствования противотуберкулезной помощи, на нее из бюджета будет выделено семь миллионов рублей. Она нацелена на стабилизацию эпидемиологической ситуации в Абхазии по туберкулезу, одни из главных задач - повышение выявляемости заболевания благодаря плановым флюорографическим осмотрам и исключение самолечения.
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Был и затронут вопрос медицинского обеспечения подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Абхазии. На реализацию программы выделено 450 тысяч рублей, она включает в себя проведение оздоровительных мероприятий для юношей 14-16 лет и освидетельствование граждан при первичной постановке на воинский учет и призыве на службу.
Из средств Фонда обязательного медицинского страхования будет профинансирована программа обеспечения лекарствами и медизделиями беременных, рожениц и родильниц, находящихся на стационарах в государственных медучреждениях. На нее выделят 11,5 миллиона рублей.
Также из средств Фонда будет выделено 56,7 миллиона на целевую программу "Оказание химиотерапической помощи больным со злокачественными новообразованиями"
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