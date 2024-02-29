https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/tselevye-meditsinskie-programmy-prinyal-kabmin-abkhazii-1050308239.html

Целевые медицинские программы принял Кабмин Абхазии

Целевые медицинские программы принял Кабмин Абхазии

Sputnik Абхазия

На заседании Кабинета министров было рассмотрено восемь целевых ведомственных программ, касающихся оказания помощи гражданам с различными заболеваниями. 29.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-29T14:24+0300

2024-02-29T14:24+0300

2024-02-29T14:24+0300

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СУХУМ, 29 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Вопросы принятия целевых медицинских программ рассмотрели на заседании Кабинета министров Абхазии в четверг, 29 февраля. Она затронет пациентов, нуждающихся в срочных и плановых операциях при заболеваниях сердечно-сосудистой, костно-мышечной и нервной систем, заболеваний крови, онкопациентов и офтальмологических больных.В прошлом году по этой программе медпомощь получили 824 человека, рассказал глава Минздрава Эдуард Бутба.Также 190 миллионов будет направлено на реализацию программы по приобретению лекарств и медицинских изделий для государственных медицинских учреждений.В 2024 году на программу "Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью" было предусмотрено 50 миллионов рублей. Эта программа помогает увеличить количество больных, которым оказывается помощь, по словам Бутба, их число увеличивается до 80 человек. Кроме того, была рассмотрена и утверждена ведомственная программа медицинской реабилитации инвалидов ОВНА. На нее выделили 3,5 миллиона рублей. Среди задач программы - реабилитация инвалидов и интеграция их в общество, приобретение расходных материалов для изготовления протезов голени и бедра, приобретение медицинских изделий.На заседании утвердили программу совершенствования противотуберкулезной помощи, на нее из бюджета будет выделено семь миллионов рублей. Она нацелена на стабилизацию эпидемиологической ситуации в Абхазии по туберкулезу, одни из главных задач - повышение выявляемости заболевания благодаря плановым флюорографическим осмотрам и исключение самолечения.Был и затронут вопрос медицинского обеспечения подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Абхазии. На реализацию программы выделено 450 тысяч рублей, она включает в себя проведение оздоровительных мероприятий для юношей 14-16 лет и освидетельствование граждан при первичной постановке на воинский учет и призыве на службу. Из средств Фонда обязательного медицинского страхования будет профинансирована программа обеспечения лекарствами и медизделиями беременных, рожениц и родильниц, находящихся на стационарах в государственных медучреждениях. На нее выделят 11,5 миллиона рублей.Также из средств Фонда будет выделено 56,7 миллиона на целевую программу "Оказание химиотерапической помощи больным со злокачественными новообразованиями"

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