https://sputnik-abkhazia.ru/20240310/prezident-abkhazskikh-uchenykh-shote-arstaa-ispolnilos-95-let-1050398683.html

"Президент" абхазских ученых: Шоте Арстаа исполнилось 95 лет

"Президент" абхазских ученых: Шоте Арстаа исполнилось 95 лет

Sputnik Абхазия

Ученому-языковеду, профессору, академику Академии наук Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-апша" I степени Шоте Аристава исполнилось 95 лет. 10.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-10T09:00+0300

2024-03-10T09:00+0300

2024-03-10T14:42+0300

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О том, какой Шота Арстаа в работе и жизни, каким национальным инструментом он отлично владеет и кто его этому научил, какой вклад он внес в развитие и сохранение абхазского языка и что для него остается поводом для переживаний, читайте в материале Sputnik.Сын своего отцаЗнакомство с Шотой Арстаа стало судьбоносным для языковеда, доктора филологических наук Лили Хагба. По ее рассказу, впервые она встретилась со знаменитым абхазским ученым, о котором слышала с детства, в 1969 году во время сдачи экзамена на поступление на филологический факультет Сухумского филологического института.Годами позже Арстаа признался Хагба в том, что изначально выделил ее из общего числа студентов, но не сказал о том, что решил взять подающую большие надежды студентку под свое крыло. Это было понятно и без слов.На третьем курсе Шота Арстаа без предупреждения организовал неофициальное собеседование для Лили Хагба и привлек к этому всех ведущих языковедов страны. В их числе были Константин Шакрыл, Хухут Бгажба, Шалва Инал-ипа, Лидия Чкадуа, Тамара Шакрыл и Екатерина Шакрыл.Арстаа сказал своим студентам, что все эти ученые хотят просто поприсутствовать на занятии, но в итоге всю лекцию Лили Хагба простояла у доски и отвечала на их вопросы по программе последних двух лет обучения."Этим он хотел показать своим коллегам, какие у меня знания и что он возлагает на меня большие надежды. Как я узнала позже, они набирали группу для отправки в Тбилисский университет на отделение Кавказских языков филологического факультета. В результате, меня отправили туда на обучение как лучшую студентку", - отметила она.Хагба подчеркнула, что тогда она не планировала поступать в аспирантуру, но этот эпизод в ее жизни стал основополагающим.На этом отношения Шоты Арстаа и Лили Хагба не завершились, с годами они даже стали дружить семьями. Супруг Хагба Анатолий Хеция тоже был студентом именитого абхазского ученого."Мы очень подружились, могли запросто назначить встречу, Шота Константинович мог совершенно неожиданно прийти к нам в гости или на работу, и мы также. Общение не прекратилось, и когда Арстаа, по решению Владислава Ардзинба стал первым президентом Академии наук Абхазии. Такие теплые, дружеские отношения продолжаются по сей день", - рассказала Хагба.Вне работы Шота Арстаа - талантливый рассказчик и большой шутник. Ораторские данные ему определенно передались от отца, Константина Арстаа, который был в Абхазии известным сказителем. Помимо этого Арстаа хорошо пел, танцевал и играл на абхазском национальном музыкальном инструменте апхьарца, чему его также научил отец. При всех его регалиях и багаже знаний, он всегда остается скромным и добродушным человеком, добавила она.Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой абхазского языка АГУ Отар Дзидзария познакомился с Шотой Арстаа после того, как вернулся в Абхазию, защитив диссертацию в аспирантуре в 1984 году. Молодой ученый стал работать на кафедре, которую тогда возглавлял Арстаа. Сегодня заведующим стал он сам."Я начал непосредственно под его руководством работать на кафедре. Он очень любил дисциплину, нельзя было опаздывать. Он посещал лекции и держал все под контролем. Если бывали нарушения какие-то, то мог проявить жесткость, но при этом всегда оставался человечным и порядочным", - поделился он.Шота Арстаа и Отар Дзидзария проработали вместе около 40 лет и, конечно же, они не раз пересекались вне рабочих часов. По словам профессора, с Арстаа всегда было приятно общаться на разные темы, и он умел развеселить собеседника забавными историями или же анекдотами."Его отец был очень известный сказитель. Баграт Шинкуба и Шалва Инал-ипа могли сидеть у него дома месяцами и записывать за ним. Это отразилось и на Шоте Арстаа. Очень приятно и интересно было его слушать. Получали много полезной информации, абхазские пословицы и поговорки текли рекой в его речах", - поделился он.Дзидзария также подчеркнул неоценимый вклад Арстаа в развитие и сохранение абхазского языка. По его словам, учебники по морфологии и синтаксису, по которым учатся абхазские студенты сегодня, были написаны в соавторстве Шоты Арстаа и Лидии Чкадуа. Также ими были написаны учебники абхазского языка для школьников 7-8 классов.Проблемы абхазского языкаШота Арстаа посвятил большую часть своей жизни изучению абхазского языка и проблем, связанных с его развитием и сохранением. В своих выступлениях он часто затрагивает эти темы и выражает искреннюю озабоченность будущим родного языка.В своем интервью для Sputnik он отметил, что абхазский язык за свою историю перенес немало трудностей и притеснений. Советский период, когда закрывались абхазские школы и запрещалось говорить на абхазском языке, также стал настоящим испытанием.Несмотря на то, что времена изменились, и сегодня никто не запрещает изучать абхазский язык, угроза его исчезновения не миновала. По мнению Арстаа, все языки немногочисленных народов испытывают сложности в развитии, а некоторые из них и вовсе находятся на грани исчезновения.По его прогнозам, из шести тысяч существующих на сегодня в мире языков, около половины будут забыты уже к концу XXI века. Основными причинами такой тенденции Шота Арстаа называет глобализацию и отношение к родному языку со стороны самих носителей."Если спросить о том, что мешает абхазскому языку, можно сказать, что кроме нас, абхазов, ему никто не мешает. Как так произошло? В свое время Владислав Ардзинба понимал, что наш язык в сложном положении, и неспроста абхазский язык признан государственным. Об этом написано в Конституции. Так, если это государственный язык, то на нем должна строиться работа во всех госструктурах страны, в образовательной сфере, политике и так далее", - уверен Арстаа.Как сохранить язык?Арстаа с сожалением отметил в том интервью, что школьные предметы на абхазском языке преподают в республике только до 4 класса. Родители тоже не очень усердно прививают любовь к родному языку своим детям."Нежелание говорить на родном языке лишь ускоряет "смерть" языка", - подчеркнул ученый.В его юные годы, вспоминает Арстаа, такого низкого уровня знания родного языка среди абхазского населения республики не было. Особенно хорошо им владели жители сел, в меньшей степени – горожане. В послевоенные годы многие переехали из сельской местности в города, и стали уделять меньше внимания обучению абхазскому языку подрастающего поколения.При этом ученый считает, что эта тенденция не говорит о том, что дети не любят свой язык и страну. Просто с годами у людей изменилось самосознание.Одной разговорной речи для сохранения языка недостаточно, сказал Арстаа. По его мнению, ко всему прочему необходимо хорошо знать абхазскую литературу, перевести на государственный язык профессиональные термины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/pervoe-periodicheskoe-gazete-asny-ispolnilos-105-let-1050273499.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240205/pervyy-natsionalnyy-istoriya-abkhazskogo-gosuniversiteta-1050056485.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/uchitsya-igrayuchi-novye-detskie-knigi-na-abkhazskom-predstavili-v-sukhume-1048970050.html

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