https://sputnik-abkhazia.ru/20240421/sputnik-nedeli-poshliny-povyshenie-tsen-novye-prava--1050821750.html

Sputnik недели: пошлины, повышение цен, новые права

Sputnik недели: пошлины, повышение цен, новые права

Sputnik Абхазия

Информационное агентство и радио Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 15 по 21 апреля. 21.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-21T17:21+0300

2024-04-21T17:21+0300

2024-04-21T17:21+0300

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На текущей неделе в Абхазии отметили юбилей генпрокуратуры, рассказали о новых правилах регистрации в республике, поверили торговые точки на торговлю запретными товарами. Цены на проездСтоимость проезда в автобусах Сухума вырастет с 10 до 15 рублей с 1 мая. ⠀Это решение согласовано с Минэкономики страны и связано с повышением цен на топливо, запчасти, покрышки и другие расходные материалы, рассказал Sputnik директор Сухумского автотранспортного предприятия Леонид Шулумба. Он уточнил, что правительство рассматривает и вопрос увеличения стоимости проезда на городских маршрутных такси. Решение еще не принято. Нарушители на границе ⠀Более 120 нарушителей задержали на абхазо-грузинской границе в I квартале 2024 года сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ в республике. Возбуждены пять уголовных дел за незаконное пересечение госграницы Абхазии, пресечены 10 попыток контрабанды грузов различного назначения через абхазо-грузинскую государственную границу, изъято более 100 блоков табачной продукции.Правила регистрации С 1 января изменились правила регистрационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания в Абхазии. ⠀Согласно изменениям: Как объяснила Sputnik начальник правового отдела Миграционной службы Мадина Маргания, это не курортный сбор и не плата за въезд в страну. Вся процедура проходит уже внутри республики. ⠀Она уточнила, подобные правила действовали и ранее. Только с 2013 года размер единовременной пошлины вырос с 60 до 200 рублей. ⠀Кроме того, становиться на учет было необходимо после трех дней и только на месяц. Сейчас россиянам можно зарегистрироваться на 90 суток, а гражданам визовых стран — на срок действия визы. Юбилей Генпрокуратуры 15 апреля органам прокуратуры Абхазии исполнилось 30 лет. Торжественное мероприятие к юбилею состоялось в Кабмине. Президент Аслан Бжания от имени народа республики поблагодарил работников прокуратуры за достойный вклад в усиление государственности и пожелал им крепкого здоровья, мирного неба, сил, мужества и терпения в важной работе. Сергей Григоренко поздравил работников органов прокуратуры Абхазии от имени генпрокурора России Игоря Краснова. "Считаю важным развивать потенциал дальнейшего двустороннего сотрудничества и приумножать общие исторические традиции во благо наших братских народов", - сказал он. Отстрел шакалов В Галском районе начали отстреливать шакалов и волков. За это положено вознаграждение, так как в период размножения хищники начинают нападать на домашний скот. Чтобы получить 1500 рублей за шакала и 2500 рублей за волка, нужно принести в ветслужбу уши и хвост убитого хищника, сказала в интервью "ГалМедиа" главный ветврач района Лиана Джгереная. Новые права Граждане Абхазии, имеющие двойное гражданство или российский вид на жительство, должны получить российские водительские права, чтобы водить автомобиль в России. Сдавать экзамены снова не нужно. Новое удостоверение выдадут на основании абхазских водительских прав, которые по-прежнему будут действовать на территории республики.Для этого нужно предоставить в любое отделение ГИБДД российский внутренний паспорт или вид на жительство, абхазские права, медицинскую справку российского образца и СНИЛС. Упрощенное получение возможно до 1 апреля 2025 года. Граждане Абхазии, не имеющие российского паспорта, могут ездить с абхазскими правами. Нарушение правил безопасности Только один из семи зиплайнов, расположенных по дороге на озеро Рица, соответствует нормам безопасности. У владельцев некоторых объектов нет разрешения на строительство, ограждений на площадке, предупреждающих табличек. Канатный спуск одного из них натянут под высоковольтными линиями, канат другого держится на обычной деревянной доске. Нарушения были выявлены ранее, сейчас зиплайны проверили повторно. Госстандарт будет просить администрацию района приостановить их работу до выполнения всех предписаний, сказал в интервью АГТРК глава департамента технического и энергетического надзора Эрик Кокоскерия. Запрет на вейпы Милиция проверила соблюдение магазинами в Сухуме запрета на торговлю вейпами. Сотрудники Управлений общественной безопасности и экономической безопасности МВД совместно с отделом уполномоченных участковых милиции обнаружили 104 запрещенных устройства. При этом специализированные табачные магазины работают с соблюдением норм законодательства. Запрещенные товары продавали в ларьках на центральном рынке. С 1 марта в Абхазии действует закон о запрете ввоза, рекламы и продажи вейпов. Преступление в отношении несовершеннолетнегоДетский омбудсмен Мактина Джинджолия направила запросы в МВД и Генпрокуратуру Абхазии для выяснения обстоятельств задержания подростка сотрудниками сухумского УВД в ночь на 17 апреля. Мать подростка утверждает, что по отношению к нему применили физическую силу, говорится в заявлении Аппарата уполномоченного по правам ребенка. "Апсны Иахьа" со ссылкой на МВД Абхазии писало, что несовершеннолетний Гамгия Г.И. "вызвал оперативный интерес" правоохранителей во время рейда. В ответ на требования остановиться он попытался скрыться. С ним и его отцом провели профилактическую беседу. По этому факту ведется служебная проверка. 19 апреля Прокуратура Сухума начала проверку опубликованной в соцсетях информации о задержании Георгия Гамгия неустановленными лицами, представившимися сотрудниками милиции. Согласно публикации, они совершили действия насильственного характера в отношении несовершеннолетнего. По результатам проверки примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Абхазии, сообщила Генпрокуратура республики. Закон о клевете Парламентский комитет по государственно-правовой политике не рекомендовал второй проект поправок к закону о клевете. В этот раз он поступил из Администрации президента Абхазии. ⠀ Проект предусматривал: ⠀Во время обсуждения законопроекта, представитель Генпрокуратуры Тамила Бигвава поддержала предложения Администрации президента. По ее словам, действующая редакция закона не работает. ⠀ Аппарат Уполномоченного по правам человека посчитал, что изменения, в частности, исключение заведомости, могут привести к возбуждению дел за распространение практически любой информации. Кроме того, непростой задачей стало бы квалифицирование нарушения человеком общепринятых норм морали и нравственности. По словам юриста Аппарата, эта формулировка чрезмерно обширна. Также она противоречит принципу правовой определенности, когда норма закона должна быть четко прописана, чтобы не допустить двойного толкования правоприменителем. ⠀ Подводя итоги заседания, спикер Лаша Ашуба заявил, что поправки нужно дорабатывать.

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