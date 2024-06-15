https://sputnik-abkhazia.ru/20240615/aeroport-selskoe-khozyaystvo-i-liven-grigoryan-o-obstanovke-v-gulrypshskom-rayone-1051361024.html

Аэропорт, сельское хозяйство и ливень: Григорян о обстановке в Гулрыпшском районе

Аэропорт, сельское хозяйство и ливень: Григорян о обстановке в Гулрыпшском районе

Sputnik Абхазия

По госпрограмме развития сельского хозяйства в Гулрпышском районе реализуется около 30 проектов в 2024 году. 15.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-15T09:00+0300

2024-06-15T09:00+0300

2024-06-15T09:00+0300

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. После запуска аэропорта в Бабыщире потребность в сельскохозяйственной продукции в Абхазии вырастет, считает замглавы администрации Гулрыпшского района Рафик Григорян.В интервью радио Sputnik он поделился наблюдениями о том, что сельское хозяйство в районе оживляется, причем крестьяне стали осваивать не только традиционные культуры.Григорян уточнил, что в Гулрыпшском районе нет крупных сельских хозяйств, но есть много частных садов и теплиц, хозяева которых в сезон могут получить по 5-10 тонн фруктов и овощей.Согласно официальным данным ГТК, экспорт клубники из Абхазии сократился почти на 40% в сравнении с показателями июня 2023 года. По мнению Рафика Григоряна, это связано с ростом спроса на местную продукцию среди населения и туристов, улучшилась покупательная способность людей.Активное участие жителей района в государственной программе развития сельского хозяйства также говорит положительной динамике в этой отрасли. По информации Григоряна, правительственная комиссия одобрила 30 проектов от жителей Гулрыпшского района на сумму чуть больше 15 миллионов рублей.Жители района в основном реализуют свою продукцию на сухумском рынке. Что касается цитрусовых, то большая часть урожая, пусть и не без сложностей, экспортируется в Россию. Рафик Григорян выразил надежду на то, что проблему с нереализованной продукции поможет решить строящийся цех по переработке фруктов и производству напитков.Администрация района ежегодно оказывает помощь семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии и инвалидов войны, многодетным семьям. В этом году вспахали в около 30 гектаров, принадлежащих 120 семьям."Кроме этого, мы получали от Министерства сельского хозяйства 2650 литров ядохимикатов, которые розданы населению для того чтобы крестьяне могли бороться с мраморным клопом и американской бабочкой. Помощь солидная", - сказал он.Благодаря систематической борьбе, добавил Григорян, вредителей стало гораздо меньше, и такого серьезного ущерба как раньше они уже не наносят.В минувшие выходные на некоторые районы Абхазии обрушился сильный ливень. Больше всего пострадал Гулрыпшский район, где подтопило около 15 домов и потоком воды вынесло на дороги камни и грунт."В целом, наоборот, для многолетних насаждений этот дождь был полезным, потому что уже пошла засуха и дождь был кстати. Конечно, люди пострадали в районе Каштака из-за того, что проблемы были с ливневками. Дома пострадали, но посевы, нет", - сказал он.По словам Григоряна, самая мощная река Абхазии, Кодор не вышла из берегов, и ливень не привел к более серьезным последствиям.

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