https://sputnik-abkhazia.ru/20240622/meropriyatiya-ko-dnyu-pamyati-i-skorbi-proshli-v-sukhume-1051435731.html

Мероприятия ко Дню памяти и скорби прошли в Сухуме

Мероприятия ко Дню памяти и скорби прошли в Сухуме

Sputnik Абхазия

Великая Отечественная война началась 83 года назад, 22 июня 1941 года. Эта дата ежегодно отмечается как День памяти и скорби. 22.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-22T17:21+0300

2024-06-22T17:21+0300

2024-06-22T17:21+0300

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СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Бадри Есиава. День памяти и скорби, приуроченный к началу Великой Отечественной войны, отметили у памятника Неизвестному солдату в Сухуме в субботу, 22 июня.Члены Кабмина Абхазии, представители Посольства России в Абхазии, военнослужащие абхазской и российской армий, гослужащие, участники общественно-патриотических движений, и представители общественности возложили цветы на набережной Махаджиров.На торжественной церемонии прозвучали гимны Абхазии и СССР. Память защитников Родины, отдавших жизни в борьбе с фашизмом, почтили минутой молчания.И.о. председателя совета ветеранов ВОВ и труда Закан Нанба на торжественном митинге отметил, что в кровопролитных боях погибли 27 миллионов советских граждан. В их числе 17,5 тысячи жителей Абхазии. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что 22 июня 1941 года начался отсчет больших потерь, как человеческих, так и экономических."Враг был силен и тем ценнее наша победа. Мы эту победу закрепили, в том числе созданием ООН, в уставе которой по нашему настоянию упомянуты вражеские государства. Сейчас именно эти государства помогают бандеровцам на Украине",- подчеркнул он.Шургалин также высоко оценил помощь Абхазии, граждане которой сейчас борются с нацизмом в СВО.Директор Госмузея Боевой славы имени Владислава Ардзинба, Герой Абхазии Мзия Бейя сказала, что 22 июня 1941 года была разрушена мирная жизнь всего советского народа, который на протяжении четырех лет боролся за свою свободу."Народ Абхазии не понаслышке знает об этой войне. На защиту общей Родины встали более 55 тысяч человек из населения нашей страны, среди которых были и хрупкие женщины, закалившиеся войной и проявившие чудеса храбрости на земле и на небе. Их было много, но не могу не вспомнить легендарную Мери Авидзба, на счету которой было 477 боевых вылетов", - отметила она.Почетный консул Абхазии в Приволжской области Владимир Литвинчук выразил уверенность в том, что необходимо чтить не только жертв войны, но и ее героев. В пример он привел солдат, доблестно защищавших горные перевалы Кавказа и не позволивших немецким воскам перебраться через них.Он также рассказал, что подготовлены шесть мемориальных досок, которые будут установлены на турмаршрутах и в местах боевых действий на горных перевалах – Санчарском, Клухорском и Марухском. В этом под руководством Минобороны республики примут участие студенты Нижегородского Государственного инженерно-экономического факультета.Советник гендиректора "Дома Москвы" Борис Накопия в своей речи отметил, что во время войны с немецкими оккупантами погибло более 27 миллионов человек и около половины из них были мирными гражданами. В те годы на карту были поставлены свобода и независимость общей Родины."Сегодня будет не лишним напомнить, что 26 советских воинов повторили подвиг летчика-истребителя Алексея Маресьева, вернувшегося добровольно в боевой строй после ампутации ног. Около 400 солдат повторили подвиг Александра Матросова, прикрыв свои телами амбразуры вражеских дзотов, а более тысячи человек повторили подвиг Николая Гастелло, когда направили свои самолеты на живую силу и военную технику врага", - поделился некоторыми историческими данными Накопия.Накопия также подчеркнул важность совместной абхазской и российской работы по увековечиванию памяти героев ВОВ. Он вкратце рассказал о существенном вкладе в эту миссию молодого журналиста и кинорежиссера Дмитрия Статейнова, скончавшегося в декабре 2023 года.Статейнов также был автором военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", и с его уходом его дело не перестало существовать, добавил Накопия.Российский журналист, блогер Михаил Ануфриенко приехал в Абхазию с подарком для Госмузея Боевой славы имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Он передал директору музея Мзии Бейя оригиналы красноармейских газет "Защитники Родины" 1942 года, которые были найдены на Невском пятачке Ленинградского фронта, где шли ожесточенные бои и где был ранен отец президента России Владимира Путина.Эти газеты пролежали 81 год под блиндажами, но сохранились в идеальном состоянии, обратил внимание Ануфриенко. Мзия Бейя поблагодарил за столь значимый подарок и подчеркнула, что газеты займут почетное место в музее.

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