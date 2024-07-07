https://sputnik-abkhazia.ru/20240707/sputnik-nedeli-den-rozhdeniya-stolitsy-i-godovschina-iyulskoy-operatsii-1051611580.html

Sputnik недели: день рождения столицы и годовщина июльской операции

Sputnik недели: день рождения столицы и годовщина июльской операции

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 1 по 7 июля. 07.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-07T22:08+0300

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Июльская операция В июле 1993 года абхазские войска предприняли попытку освободить оккупированные грузинами территории. Контроль над стратегическими высотами северо-восточнее Сухума, полученный в результате июльских событий, позволил провести в сентябре еще одну операцию, которая стала победной. Абхазский десант численностью около 300 человек высадился с моря в районе села Тамыш Очамчырского района. Перед бойцами стояла задача заблокировать трассу и не позволить противнику перебросить дополнительные силы в Сухум. Многие называют эту операцию прелюдией к победе, после нее абхазскими войсками был нанесен основной удар по северо-западной группировке противника. ⠀ Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу славы в селе Тамыш в день 31-й годовщины высадки Тамышского десанта. В церемонии принимали участие ветераны, Отечественной войны народа Абхазии, члены Правительства, депутаты Парламента. В Сухуме 4 июля почтили память бойцов батальона "Горец", погибших 4 июля 1993 года на горе Ахбюк. В церемонии возложения цветов приняли участие депутаты Парламента во главе со спикером Лашей Ашуба, ветераны, родственники погибших. Гора Ахбюк имела стратегическое значение для освобождения Сухума. Батальон высадился на ней в ходе Июльской операции и попал под огонь грузинских гвардейцев. 17 из 46 бойцов выжили в том бою. Позднее, в середине июля, подразделение под командованием Вианора Ашба выбило противника с горы Ахбюк. День рождения Сухума 6 июля столица отметила свой день рождения. Сухуму исполнилось 2508 лет. Аслан Бжания встретился с делегациями, прибывшими в Абхазию на мероприятия в честь Дня города Сухум. На празднование в республику приехали делегации из Донецка, Луганска, Уфы, Тамбова, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Цхинвала, Москвы, Черкесска, Грозного, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода и Сочи. Глава Уфы Ратмир Мавлиев пригласил президента Абхазии Аслана Бжания на празднование 450-летия столицы Башкортостана и открытие точной копии сухумской колоннады на набережной реки Белой. Мавлиев подчеркнул, что отношения между республиками строятся на принципах товарищества и уважения, все договоренности между странами эффективно реализуются. Кроме того, в этот день Сухум и Донецк стали городами-побратимами. Соглашение об этом подписали главы городов Беслан Эшба и Алексей Кулемзин. К празднику в столице были подготовлены праздничные мероприятия – фотовыставка, "Абхазское подворье", развлекательные мероприятия для детей, праздничный концерт и салют. Абхазия и Приднестровье Абхазия и Приднестровье готовы продолжить совместную работу для укрепления взаимоотношений и активизации двустороннего сотрудничества. И.о. министра иностранных дел Одиссей Бигвава встретился с главой официального представительства Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба. Стороны обсудили итоги 61-го раунда Женевских дискуссий, а также выразили благодарность России за оказываемую поддержку. Бигвава наградил Купалба юбилейной медалью "Министерству иностранных дел Республики Абхазия 30 лет". Налоговые и таможенные поступления Налоговые поступления в бюджет Абхазии за шесть месяцев 2024 года составили более двух миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам. Это на 15% больше запланированной суммы – 1,8 миллиарда рублей. План таможенных поступлений в бюджет Абхазии с января по июнь 2024 года перевыполнен на 35% и составляет 1,9 миллиарда рублей. Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета, за аналогичный период 2023 года поступило 1,5 миллиарда рублей. Возрождение амфитеатра Амфитеатр в Пицунде, построенный еще до Отечественной войны народа Абхазии, возобновил работу. Он более десяти лет был заброшен, и сейчас местные жители, семья Кове, арендовали объект и восстановили. "Первым местом моей работы был амфитеатр, тогда мне было около 12 лет. Каждый вечер я включал для зрителей художественные фильмы. Это место стало родным, и я начал думать, как разнообразить работу амфитеатра, продвигать здесь абхазскую культуру. Сегодня мне уже 28 лет, и у меня появилась возможность поработать над этим", — рассказал Абхазскому телевидению Даут Кове. Его отец Василий Кове — Заслуженный работник культуры. Он вспоминает, что еще в советское время здесь проводили концерты и фестивали. Эту традицию планируют возобновить. В амфитеатре могут разместиться 850 зрителей. Ремонтные работы в ТкуарчалеБолее 12,7 миллиона рублей из республиканского и местного бюджетов направят на ремонтные работы на площади в центре Ткуарчала. Как сообщила Администрация президента, планируется заменить более 4,5 тысячи квадратных метров, озеленить территорию и модернизировать систему освещения. "По контракту мы должны закончить до конца года, но если погода будет благоприятной, мы постараемся завершить ремонт раньше срока", — отметил директор подрядной организации Раули Шамугия. Хибла Герзмава приглашает XXII Международный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" пройдет в Абхазии с 15 июля по 20 августа. Почетным гостем фестиваля и республики станет гендиректор Большого театра, директор Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев. Первым состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра, его солистов и оперной дивы Хиблы Герзмава на Театральной площади Сухума 15 июля. Помимо пяти концертов в Абхазии, шести в городах России, еще два дадут в Китае. Конкурс Алисы Гицба Третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба начал прием заявок, который продлится до 30 сентября. Победители будут определяться в двух номинациях — академическое вокальное исполнительство и искусство ансамбля. "Цель конкурса — укрепление международных связей, тиражирование русской культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей среди граждан двух дружественных государств – России и Абхазии", – отметила Заслуженная артистка России, Народная артистка Абхазии Алиса Гицба. Призовой фонд конкурса — 200 000 рублей за гран-при. Лауреаты I, II, III степени в каждой номинации получат денежные премии. Специальные призы раздадут ведущие культурные институции России. Древние находки Древние амфоры обнаружили студенты АГУ на раскопках в Сухумской крепости. Сосуды, предположительно, относятся к V-VI векам нашей эры. По словам декана истфака Алика Габелия, они связаны с похоронными обрядами. "В древности на территории Абхазии существовал обряд захоронения в амфорах, в том числе детей. Предположительно, в данных амфорах могут быть детские останки. Одно подобное захоронение мы находили ранее," — сказал он и уточнил, что поблизости могут быть обнаружены и другие сосуды. Археологическая практика для студентов АГУ проводится ежегодно, в этом году она продлится до 20 июля. Новая жизнь летнего театра Летний театр Гагры ожил после долгих лет забвения. В нем показали исторический спектакль "Сны города Гагры" режиссера Владлены Цвижба. Постановка была иммерсивной — зрители надевали маски, перемещались, взаимодействовали с актерами. "Сны" были посвящены трем эпохам истории города — II веку до нашей эры, открытию климатической станции, связанной с именем принца Ольденбургского, и советскому периоду. "Зрителей было очень много, после спектакля они очень долго не расходились, делились своими впечатлениями, всем очень понравилось", — рассказала Цвижба. Летний театр был заброшен все послевоенное время. Планируется, что спектакли там будут показывать регулярно. В них задействовано 15 человек, большая часть из них — ученики школы искусств. "Совершеннолетие" МЧСУправление по чрезвычайным ситуациям Абхазии, позже преобразованное в министерство, было создано 4 июля 2006 года, в этом году ведомство отмечает 18-летие.Sputnik подготовил фотопроект, который познакомит вас с теми, кто ежедневно рискует своими жизнями, спасая чужие. Президент Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что на счету ведомства сотни спасенных жизней, абхазских спасателей отличают преданность делу, мужество и готовность к самопожертвованию. Бжания пожелал сотрудникам МЧС крепкого здоровья, благополучия и неугасаемого оптимизма.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20240707/1051604472.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/muzykalnyy-festival-khibla-gerzmava-priglashaet-otkroetsya-v-sukhume-15-iyulya-1051545268.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240704/1051532973.html

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