https://sputnik-abkhazia.ru/20240714/sputnik-nedeli-situatsiya-na-dorogakh-i-raboty-v-rayonakh-1051690942.html

Sputnik недели: ситуация на дорогах и работы в районах

Sputnik недели: ситуация на дорогах и работы в районах

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных событий, произошедших в республике за прошедшую неделю. 14.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-14T23:06+0300

2024-07-14T23:06+0300

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Безопасность на дорогах Комиссию по вопросу обеспечения безопасности на дорогах создадут при Парламенте Абхазии. Она будет координировать взаимодействие Народного Собрания и органов внутренних дел. Спикер Лаша Ашуба отметил, что в прошлом году депутаты ужесточили наказание за вождение в нетрезвом виде, и это имело положительный эффект. Но ситуация на дорогах по-прежнему остается сложной, особенно летом. Меры по ужесточению наказаний за нетрезвую езду предложил министр внутренних дел Роберт Киут на заседании парламентского комитета. Одна из них — предавать имена таких водителей публичности. Ранее они не назывались. Киут также предложил строже наказывать за повторные нарушения, вплоть до того, чтобы временно изымать автомобили. 50 камер планируют установить на республиканской трассе в этом году, сказал замглавы МВД Абхазии Беслан Чкадуа. Они будут фиксировать не только превышение скорости, но и пересечение сплошной, выезд на встречку, водителей с телефонами в руках. Сейчас эти нарушения выявляются "вручную". Но охватить все участки не получается — не хватает инспекторов. Реконструкция пункта пропуска Реконструкцию пункта пропуска "Адлер" обсудили глава сочинского филиала Росгранстроя Кирилл Баранов и руководитель ФТС России Валерий Пикалев. Пропускная способность КПП — 28 тысяч человек и 1,5 тысячи машин. При этом границу пересекает более 50 тысяч пешеходов и 9 тысяч транспортных средств в сутки, сообщает Росгранстрой. По словам Баранова, после реконструкции пропускная способность пункта вырастет до 80,5 тысячи человек и 14 тысяч единиц транспорта. Работы начнутся после положительного заключения "Главэкспертизы России".Завершение реконструкции автомобильного пункта пропуска "Адлер" запланировано к концу 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин. "К запланированному завершению работ в конце 2026 года его нормативная пропускная способность в среднем возрастет до 14,5 тысячи транспортных средств и 80,5 тысячи граждан в сутки, что значительно облегчит пересечение границы жителями наших государств и другими гостями Страны души" , — отметил Галузин. Инспекция президента и ремонтные работы в районах Президент Аслан Бжания проинспектировал ремонт дороги в поселке Шыцкуара в Нижней Эшере. Протяженность участка — 2,5 километра, ширина — 5 метров. На дорогу было выделено 59 миллионов рублей. Жители также попросили ограничить проезд большегрузов по отремонтированному участку. Президент поручил главе Сухумского района согласовать этот вопрос с ГАИ. В селе Щащикуара Галского района завершается строительство насосной станции. Она будет использоваться не только как резервная, но и как дополнительная, для создания необходимого давления в трубах, сказал представитель подрядной организации Саид Сангулия. Это поможет решить проблему с водоснабжением Гала. Уже построено здание станции, заложены опоры под резервуары, реанимированы 4 из 11 скважин, которые пробурили в советское время. В ближайшее время ожидается поставка насосов. Пробы воды соответствуют нормам. Объект будет введен в эксплуатацию в августе. На него было выделено более 13 миллионов рублей из местного бюджета за счет дотаций из республиканского. 219 миллионов рублей из российской Инвестпрограммы направлено на реконструкцию дороги Ткуарчал-Акармара. По словам инженера технадзора Управления капитального строительства Темура Цвижба, на данный момент выполнено 70% работ. Участок дороги, который затруднял проезд для местных жителей и туристов, составляет более 15 километров при ширине 6 метров. Раньше поездка в этом направлении занимала до 1,5 часа на внедорожнике, сейчас – 30 минут. Асфальт, по словам Цвижба, укладывают толщиной 9 сантиметров в два слоя. Проект начался в мае прошлого года и его планируют завершить с опережением в октябре 2024 года. К 25 июля будут завершены берегоукрепительные работы на реке Дгамщ в Очамчырском районе. Об этом в ходе рабочей поездки президента Аслана Бжания сообщил гендиректор "Абхазберегозащиты" Гурам Харазия. Глава государства также посетил село Джгярда, где строится многофункциональная спортплощадка. Там можно будет играть в баскетбол, волейбол и большой теннис. В планах — установка уличных спортивных тренажеров. Строительство арки при въезде в Галский район завершится к середине августа. Высота сооружения составит 7,8 метра, ширина – 19 метров, расстояние между колоннами –16 метров. Замглавы района Даур Кове отметил, что арка может стать символом гостеприимства и важным элементом в развитии туризма. Работы финансируются из местного бюджета. Начался капремонт лестницы, которая связывает верхнюю и нижнюю площадки Ткуарчала, сообщила пресс-служба президента. 250-метровая лестница была построена в 1961 году. Это кратчайший маршрут между двумя частями города. Проект финансируется из местного бюджета и будет реализован в несколько этапов. Сейчас завершается ошкуривание и покраска перил. Затем запланированы бетонные работы и покрытие ступеней резиновой крошкой для повышения безопасности. Будут установлены энергонезависимые фонари на солнечных батареях Новая пещера Новое туристическое направление появится в Рицинском нацпарке — пещера, обнаруженная в 2019 году в урочище Куджба-Яшта. Как рассказал Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения, пещера из нескольких залов находится в шести километрах от слияния рек Бзыбь и Гега. Самый большой зал — около 50 метров в длину и до 15 метров в ширину. Сейчас там ведутся работы — подняли рельсы для лестницы, готовят освещение, расчищают дорогу. Сроки открытия пещеры для посещения пока не определены. Решения Кабмина 16 миллионов рублей направят на реализацию целевой научно-технической программы "Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения" на 2024-2026 годы. Кабмин Абхазии принял постановление, согласно которому определены основные задачи программы: Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы на присоединение электроустановок к электросетям в зависимости от категории абонентов. Освобождаются от платы: физические лица, которые впервые присоединяют электроустановки; физические лица, которые занимаются предпринимательством с использованием выносных торговых объектов по разрешению местной администрации с мая по сентябрь включительно. Коэффициент 0,5, понижающий тариф, вводится для: органов госвласти и госуправления, унитарных предприятий, бюджетных учреждений, некоммерческих организаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством. Форум старейшин Международный форум старейшин народов России и стран Евразии пройдет в Сухуме 10 сентября. Как рассказал в эфире Sputnik консультант ассоциации "Всемирный Конгресс старейшин" по вопросам сохранения национальных языков Айдамир Битов, форум нацелен на консолидацию общества, чтобы показать своим примером, как мирно разрешать конфликтные ситуации. Всего в форуме примут участие около 30 гостей. День семьи, любви и верности Семь семейных пар из Абхазии наградили медалями и грамотами в День семьи, любви и верности. Церемония прошла в посольстве России в Сухуме. Медалями наградили: Алексея и Валентину Вартикян, в браке 61 год, Ивана и Валентину Багаевых, в браке 56 лет, Юрия и Зинаиду Якушкиных, в браке 54 года, Алексея и Валентину Папаскир, в браке 52 года, Хачика и Нвард Минасян, в браке 52 года, Шалву и Аллу Читанава, в браке 51 год. Виталия и Хатуну Смыр, в браке 33 года. С праздником их поздравили посол России в республике Михаил Шургалин и глава представительства Россотрудничества Дмитрий Федотов. По словам Федотова, с 2009 года медалями в Абхазии были отмечены более 50 пар. Итоги деятельности фонда "Ашана" Более 12,3 миллиона рублей собрал культурно-благотворительный фонд "Ашана" на лечение тяжелобольных детей в 2023 году.За год было оплачено 70 курсов лечения более 60 подопечным, проведено 22 благотворительные акции. Всего за 12 лет работы собрано 107,6 миллиона рублей. Оплачено 624 курса лечения 430 детям, проведено более 260 благотворительных акций. Работы на Пушкина Завершена установка фальцевой кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме. Сейчас идет пескоструйная обработка фасада, рассказал Sputnik руководитель подрядной организации "Строймонтаж 2" Рустам Цвейба. "Внутри здания поднимаем перегородные стены, заливаем полы, штукатурим стены. Затем будут установлены окна. Здание очень сырое, поэтому внутри будет много гидроизоляционных работ", — отметил он. Закончить работы планируют с опережением графика — в течение двух месяцев, добавил Цвейба. Сметная стоимость — около 18 миллионов рублей. День рождения Очамчыры День города отметили в Очамчыре 13 июля. Городу исполнилось 2524 года. Для жителей и гостей города провели сельскохозяйственную и ремесленную выставки, турнир по нардам, детские развлекательные программы и концерт.С праздником жителей и гостей Очамчыры поздравил глава района Беслан Бигвава. Экономика района развивается — в самом городе и в селах открываются туристические объекты и небольшие производства. Сделано немало, но многое еще впереди, уверен Бигвава.Заслушали очамчырцы и поздравительный адрес президента Аслана Бжания. "Перед нами стоит важная задача — раскрыть огромный экономический потенциал Очамчыры", — говорилось в тексте, который со сцены зачитал глава Администрации президента Абесалом Кварчия. Президент отметил, что очамчырцы по праву могут гордиться 25-вековой историей города, в которой важное место занимает подвиг героев Восточного фронта во время Отечественной войны народа Абхазии. Сегодня город развивается — возрождаются здравницы, строятся новые предприятия и туробъекты. Аслан Бжания пожелал Очамчыре процветания, а всем жителям — здоровья, благополучия и успехов в труде на благо родного города и всей Абхазии.

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