https://sputnik-abkhazia.ru/20240718/nado-ekonomit-glava-chernomorenergo-ob-elektrosnabzhenii-v-abkhazii-1051733251.html
Надо экономить: глава "Черноморэнерго" об электроснабжении в Абхазии
Надо экономить: глава "Черноморэнерго" об электроснабжении в Абхазии
Sputnik Абхазия
Общий объем потребленной электроэнергии в 2023 году в Абхазии составил 2,7 миллиарда киловатт-часов. 18.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-18T09:00+0300
2024-07-18T09:00+0300
2024-07-18T10:23+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
черноморэнерго
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В программе "Посредник" на радио Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия рассказал об энергообеспечении аэропорта, эффекте от установки счетчиков и о том, насколько актуальна проблема майнинга для Абхазии.SputnikПотребление и майнингАбхазия могла бы сэкономить 700 киловатт-часов в 2023 году, если бы жители экономнее использовали электричество, сказал Тимур Джинджолия.По его словам, в прошлом году Абхазия потребила 2,7 миллиарда киловатт-часов.Тимур Джинджолия пояснил, что больших и крупных ферм не обнаруживали уже давно. На последней, найденной полтора месяца назад, работало 42 аппарата. Сейчас она не работает. Отключения светаДжинджолия подчеркнул, что плановые отключения электричества связаны с ремонтно-профилактическими работами."Это те работы, которые без отключения электричества проводить нельзя. Когда есть какая-то возможность по альтернативе запитать этих абонентов, мы это делаем, но, когда нет выхода, мы вынуждены обесточить", – объяснил он.Поэтому, добавил Джинджолия, приостановка подачи электричества производится ранним утром. Меру эту он назвал вынужденной, так как без этого в зимний период могут возникнуть проблемы. Джинджолия также рассказал о том, что летом абхазские энергетики в основном заняты расчисткой высоковольтных линий. Сейчас параллельно работают три бригады, идет расчистка и частичный ремонт линии 35 киловольт, идущей в сторону Латы. По его словам, такие же работы были проведены в течение года на линиях 220 киловольт на участке Ингур – Псоу и линиях 110 киловольт в Гагрском и Гудаутском районах, в Сухуме и Очамчыре.При этом глава "Черноморэнерго" отметил, что работы эти трудоемкие и дорогостоящие, но без них система энергоснабжения страны будет функционировать хуже.Модернизация сетейМногие подстанции в Абхазии перегружены, и в связи с этим в прошлом и текущем годах "Черноморэнерго" увеличило мощности пяти 110-киловольтных подстанций.Идет работа по обеспечению электроэнергией международного аэропорта имени Владислава Ардзинба в селе Бабыщира. Там уже построили линию напряжения 10 киловольт и установили двухтрансформаторную подстанцию мощностью 1600 киловатт.Подстанцию "Цандрыпш-тяга" запустили после реконструкции в среду, 17 июня. Как объяснил Джинджолия, там образовался дефицит трансформаторной мощности."По распоряжению президента мы начали там работы, установили дополнительный трансформатор и все сопутствующее оборудование. Сегодня там все стоит новое, и это увеличило мощность самой подстанции на 10 мегаватт", – уточнил он.Поселок Цандрыпш – одно из наиболее популярных направлений для туристов, и в курортный сезон там регулярно возникал дефицит электроэнергии. Запуск обновленной подстанции позволит решить эту проблему, добавил Джинджолия.В республике активно ведется строительство, и с каждым годом запускается все больше новых объектов. Но если раньше заявки поступали в основном из западных районов, то сейчас к ним подключился и Гулрыпшский район. Говоря о том, как может пройти грядущая зима, глава "Черноморэнерго" пояснил, что это будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь иметь значение будет то, с каким дефицитом энергии Абхазия "войдет" в зиму и сколько сумеет сэкономить."Или государство будет оплачивать этот дефицит, или нам придется вводить график (веерных отключений – прим.)", – сказал гендиректор "Черноморэнерго".Плата по счетамПовышение тарифов на электричество позволило в мае собрать около 53% от общей суммы задолженности по всей Абхазии. По словам Джинджолия, собираемость среди физлиц и юрлиц улучшается.В Абхазии продолжается работа по установке приборов учета. В местах, где они уже введены в эксплуатацию, наблюдается снижение нагрузок примерно на 30%, сообщил глава "Черноморэнерго"."Мы ведем постоянный мониторинг за потреблением и выставлением счетов. Обесточиваем очень много абонентов за неуплату. Платежная дисциплина в этих местах у нас, конечно, существенно выше", – сказал онДжинджолия добавил, что в месяц за неуплату отключают около тысячи абонентов. Пока это в основном практикуется в Сухуме, но в дальнейшем меры также будут применены в Галском, Гулрыпшском районах и частично в Гудаутском районе.Летняя жара влияет на работу энергетики Абхазии. Джинджолия уточнил, что высокая температура воздуха в совокупности с увеличивающимися летом нагрузками на сети приводит к нагреву и провисанию проводов, но в целом энергосистема страны пока справляется с этим.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/novye-tarify-i-starye-dolgi-intervyu-glavy-upravleniya-energosbyta-chernomorenergo-1049887450.html
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абхазия, черноморэнерго
Надо экономить: глава "Черноморэнерго" об электроснабжении в Абхазии
09:00 18.07.2024 (обновлено: 10:23 18.07.2024)
Общий объем потребленной электроэнергии в 2023 году в Абхазии составил 2,7 миллиарда киловатт-часов.
В программе "Посредник" на радио Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия рассказал об энергообеспечении аэропорта, эффекте от установки счетчиков и о том, насколько актуальна проблема майнинга для Абхазии.
Абхазия могла бы сэкономить 700 киловатт-часов в 2023 году, если бы жители экономнее использовали электричество, сказал Тимур Джинджолия.
По его словам, в прошлом году Абхазия потребила 2,7 миллиарда киловатт-часов.
Что касается майнинга криптовалют, то его стало меньше, но искоренить его полностью не удалось. Он стал "бытовым" – граждане устанавливают "машинки" в домах, квартирах, подсобках.
Тимур Джинджолия пояснил, что больших и крупных ферм не обнаруживали уже давно. На последней, найденной полтора месяца назад, работало 42 аппарата. Сейчас она не работает.
Джинджолия подчеркнул, что плановые отключения электричества связаны с ремонтно-профилактическими работами.
"Это те работы, которые без отключения электричества проводить нельзя. Когда есть какая-то возможность по альтернативе запитать этих абонентов, мы это делаем, но, когда нет выхода, мы вынуждены обесточить", – объяснил он.
Поэтому, добавил Джинджолия, приостановка подачи электричества производится ранним утром. Меру эту он назвал вынужденной, так как без этого в зимний период могут возникнуть проблемы.
Джинджолия также рассказал о том, что летом абхазские энергетики в основном заняты расчисткой высоковольтных линий. Сейчас параллельно работают три бригады, идет расчистка и частичный ремонт линии 35 киловольт, идущей в сторону Латы.
По его словам, такие же работы были проведены в течение года на линиях 220 киловольт на участке Ингур – Псоу и линиях 110 киловольт в Гагрском и Гудаутском районах, в Сухуме и Очамчыре.
При этом глава "Черноморэнерго" отметил, что работы эти трудоемкие и дорогостоящие, но без них система энергоснабжения страны будет функционировать хуже.
Многие подстанции в Абхазии перегружены, и в связи с этим в прошлом и текущем годах "Черноморэнерго" увеличило мощности пяти 110-киловольтных подстанций.
Идет работа по обеспечению электроэнергией международного аэропорта имени Владислава Ардзинба в селе Бабыщира. Там уже построили линию напряжения 10 киловольт и установили двухтрансформаторную подстанцию мощностью 1600 киловатт.
"Эти мероприятия были выполнены для того, чтобы строители аэропорта могли организовать строительную площадку и проводить там все работы. Что касается постоянного энергоснабжения аэропорта, сегодня ведутся переговоры, определяется тот объем мероприятий, который аэропорт должен будет провести для обеспечения электроэнергией", – отметил он.
Подстанцию "Цандрыпш-тяга" запустили после реконструкции в среду, 17 июня. Как объяснил Джинджолия, там образовался дефицит трансформаторной мощности.
"По распоряжению президента мы начали там работы, установили дополнительный трансформатор и все сопутствующее оборудование. Сегодня там все стоит новое, и это увеличило мощность самой подстанции на 10 мегаватт", – уточнил он.
Поселок Цандрыпш – одно из наиболее популярных направлений для туристов, и в курортный сезон там регулярно возникал дефицит электроэнергии. Запуск обновленной подстанции позволит решить эту проблему, добавил Джинджолия.
В республике активно ведется строительство, и с каждым годом запускается все больше новых объектов. Но если раньше заявки поступали в основном из западных районов, то сейчас к ним подключился и Гулрыпшский район.
Это положительная динамика для экономики страны, но в течение ближайших пару лет Абхазия может попасть в энергетический тупик, так как объемы генерации не безграничны, с сожалением подчеркнул Джинджолия.
Говоря о том, как может пройти грядущая зима, глава "Черноморэнерго" пояснил, что это будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь иметь значение будет то, с каким дефицитом энергии Абхазия "войдет" в зиму и сколько сумеет сэкономить.
"Или государство будет оплачивать этот дефицит, или нам придется вводить график (веерных отключений – прим.)", – сказал гендиректор "Черноморэнерго".
Повышение тарифов на электричество позволило в мае собрать около 53% от общей суммы задолженности по всей Абхазии. По словам Джинджолия, собираемость среди физлиц и юрлиц улучшается.
В Абхазии продолжается работа по установке приборов учета. В местах, где они уже введены в эксплуатацию, наблюдается снижение нагрузок примерно на 30%, сообщил глава "Черноморэнерго".
"Мы ведем постоянный мониторинг за потреблением и выставлением счетов. Обесточиваем очень много абонентов за неуплату. Платежная дисциплина в этих местах у нас, конечно, существенно выше", – сказал он
Джинджолия добавил, что в месяц за неуплату отключают около тысячи абонентов. Пока это в основном практикуется в Сухуме, но в дальнейшем меры также будут применены в Галском, Гулрыпшском районах и частично в Гудаутском районе.
Летняя жара влияет на работу энергетики Абхазии. Джинджолия уточнил, что высокая температура воздуха в совокупности с увеличивающимися летом нагрузками на сети приводит к нагреву и провисанию проводов, но в целом энергосистема страны пока справляется с этим.