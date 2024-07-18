https://sputnik-abkhazia.ru/20240718/nado-ekonomit-glava-chernomorenergo-ob-elektrosnabzhenii-v-abkhazii-1051733251.html

Надо экономить: глава "Черноморэнерго" об электроснабжении в Абхазии

Надо экономить: глава "Черноморэнерго" об электроснабжении в Абхазии

Sputnik Абхазия

Общий объем потребленной электроэнергии в 2023 году в Абхазии составил 2,7 миллиарда киловатт-часов. 18.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-18T09:00+0300

2024-07-18T09:00+0300

2024-07-18T10:23+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

черноморэнерго

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В программе "Посредник" на радио Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия рассказал об энергообеспечении аэропорта, эффекте от установки счетчиков и о том, насколько актуальна проблема майнинга для Абхазии.SputnikПотребление и майнингАбхазия могла бы сэкономить 700 киловатт-часов в 2023 году, если бы жители экономнее использовали электричество, сказал Тимур Джинджолия.По его словам, в прошлом году Абхазия потребила 2,7 миллиарда киловатт-часов.Тимур Джинджолия пояснил, что больших и крупных ферм не обнаруживали уже давно. На последней, найденной полтора месяца назад, работало 42 аппарата. Сейчас она не работает. Отключения светаДжинджолия подчеркнул, что плановые отключения электричества связаны с ремонтно-профилактическими работами."Это те работы, которые без отключения электричества проводить нельзя. Когда есть какая-то возможность по альтернативе запитать этих абонентов, мы это делаем, но, когда нет выхода, мы вынуждены обесточить", – объяснил он.Поэтому, добавил Джинджолия, приостановка подачи электричества производится ранним утром. Меру эту он назвал вынужденной, так как без этого в зимний период могут возникнуть проблемы. Джинджолия также рассказал о том, что летом абхазские энергетики в основном заняты расчисткой высоковольтных линий. Сейчас параллельно работают три бригады, идет расчистка и частичный ремонт линии 35 киловольт, идущей в сторону Латы. По его словам, такие же работы были проведены в течение года на линиях 220 киловольт на участке Ингур – Псоу и линиях 110 киловольт в Гагрском и Гудаутском районах, в Сухуме и Очамчыре.При этом глава "Черноморэнерго" отметил, что работы эти трудоемкие и дорогостоящие, но без них система энергоснабжения страны будет функционировать хуже.Модернизация сетейМногие подстанции в Абхазии перегружены, и в связи с этим в прошлом и текущем годах "Черноморэнерго" увеличило мощности пяти 110-киловольтных подстанций.Идет работа по обеспечению электроэнергией международного аэропорта имени Владислава Ардзинба в селе Бабыщира. Там уже построили линию напряжения 10 киловольт и установили двухтрансформаторную подстанцию мощностью 1600 киловатт.Подстанцию "Цандрыпш-тяга" запустили после реконструкции в среду, 17 июня. Как объяснил Джинджолия, там образовался дефицит трансформаторной мощности."По распоряжению президента мы начали там работы, установили дополнительный трансформатор и все сопутствующее оборудование. Сегодня там все стоит новое, и это увеличило мощность самой подстанции на 10 мегаватт", – уточнил он.Поселок Цандрыпш – одно из наиболее популярных направлений для туристов, и в курортный сезон там регулярно возникал дефицит электроэнергии. Запуск обновленной подстанции позволит решить эту проблему, добавил Джинджолия.В республике активно ведется строительство, и с каждым годом запускается все больше новых объектов. Но если раньше заявки поступали в основном из западных районов, то сейчас к ним подключился и Гулрыпшский район. Говоря о том, как может пройти грядущая зима, глава "Черноморэнерго" пояснил, что это будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь иметь значение будет то, с каким дефицитом энергии Абхазия "войдет" в зиму и сколько сумеет сэкономить."Или государство будет оплачивать этот дефицит, или нам придется вводить график (веерных отключений – прим.)", – сказал гендиректор "Черноморэнерго".Плата по счетамПовышение тарифов на электричество позволило в мае собрать около 53% от общей суммы задолженности по всей Абхазии. По словам Джинджолия, собираемость среди физлиц и юрлиц улучшается.В Абхазии продолжается работа по установке приборов учета. В местах, где они уже введены в эксплуатацию, наблюдается снижение нагрузок примерно на 30%, сообщил глава "Черноморэнерго"."Мы ведем постоянный мониторинг за потреблением и выставлением счетов. Обесточиваем очень много абонентов за неуплату. Платежная дисциплина в этих местах у нас, конечно, существенно выше", – сказал онДжинджолия добавил, что в месяц за неуплату отключают около тысячи абонентов. Пока это в основном практикуется в Сухуме, но в дальнейшем меры также будут применены в Галском, Гулрыпшском районах и частично в Гудаутском районе.Летняя жара влияет на работу энергетики Абхазии. Джинджолия уточнил, что высокая температура воздуха в совокупности с увеличивающимися летом нагрузками на сети приводит к нагреву и провисанию проводов, но в целом энергосистема страны пока справляется с этим.

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