https://sputnik-abkhazia.ru/20240721/sputnik-nedeli-festival-khibly-gerzmava-novyy-glava-gai-i-proschanie-s-vitaliem-shariya-1051757729.html

Sputnik недели: фестиваль Хиблы Герзмава, новый глава ГАИ и прощание с Виталием Шария

Sputnik недели: фестиваль Хиблы Герзмава, новый глава ГАИ и прощание с Виталием Шария

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных событий, произошедших в республике за прошедшую неделю. 21.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-21T22:03+0300

2024-07-21T22:03+0300

2024-07-21T22:03+0300

в абхазии

абхазия

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SputnikФестиваль Хиблы ГерзмаваXXII Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." открылся в Сухуме 15 июля. Впервые в главном музыкальном фестивале Абхазии принял участие симфонический оркестр Мариинского театра. Валерий Гергиев по состоянию здоровья не смог приехать, потому музыканты выступили под управлением дирижера Большого театра Антона Гришанина.На сцене выступили Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Зинаида Царенко, Сергей Скороходов, Екатерина Савинкова, Вячеслав Васильев. Концерт-открытие фестиваля приурочили к 75-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш.Второй концерт открылся 20 июля в Пицундском храме. С Хиблой Герзмава на сцену вышли солистки ее оперного класса Московской консерватории. На рояле, подаренном храму оперной дивой, им аккомпанировала Екатерина Ганелина.В рамках фестиваля запланировано пять концертов в Абхазии, шесть музыкальных событий в городах России и два в Китае. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Проект развития восточной АбхазииПроект закона "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов" рассмотрят на очередной сессии Парламента Абхазии.Документ предусматривает строительство апартаментов в этих районах. 17 июля его обсудили на заседании комитета по экономической политике и реформам.По словам главы комитета Резо Зантария, пилотный проект предусматривает строительство на 150 гектарах. Всего планируется 10 тысяч номеров. Апартаменты не будут предназначены для постоянного проживания. Заявки администраций районов о строительстве будет рассматривать Кабинет министров.На заседании присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания. По его словам, в стране насчитывается 140 тысяч трудоспособных граждан. Официально устроены 42 тысячи из них, 30 тысяч самозаняты, 65 тысяч не имеют работы. Бжания подчеркнул, что для решения глобальных задач нужно развивать экономику.Решение о вынесении законопроекта на рассмотрение депутатов было принято по итогам голосования членов комитета.Новый начальник ГАИМинистр внутренних дел Роберт Киут 15 июля провел рабочее совещание в управлении Госавтоинспекции. Он представил личному составу УГАИ Дамея Авидзба, который назначен временно исполняющим обязанности начальника управления.Глава МВД подчеркнул важность совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере безопасности дорожного движения, пропаганды законопослушного поведения водителей и пешеходов, а также внедрения современных технологий в служебную деятельность.Контейнерный терминал в ОчамчыреПрипортовой интермодальный контейнерный терминал строится в Очамчыре. Ход работ, финансируемых за счет инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией, проинспектировал Аслан Бжания.Терминал представляет собой площадку 250х500 метров, она оборудована железнодорожными путями и всем необходимым для выгрузки вагонов. Одновременно на ней может храниться до 1200 контейнеров.Инфраструктура также включает системы пожарной безопасности и подключение рефрижераторных контейнеров для того, чтобы отправлять в Россию цитрусы и другие скоропортящиеся грузы.Прощание с Виталием Шария17 июля в Сухуме простились с главным редактором газеты "Эхо Абхазии", заслуженным журналистом Республики Абхазия Виталием Шария.На траурной церемонии присутствовали руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, секретарь Совбеза Сергей Шамба, члены правительства, депутаты Парламента, друзья, коллеги, представители общественности республики.Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу, общественный деятель Борис Накопия, первый заместитель генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Георгий Гулиа, главный редактор журнала "Алашара" Анатолий Лагулаа выступили на траурном митинге. Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу рассказал о жизненном пути Шария.Приговор бывшему руководителю "Абхазтопа"Обвиняемый в хищениях на 147 миллионов рублей экс-гендиректор "Абхазтопа" Беслан Авидзба осужден на 12 лет строгого режима с конфискацией имущества, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.Согласно приговору, Авидзба был признан виновным и осужден по всем предъявленным эпизодам обвинения.Гражданский иск, заявленный стороной потерпевших - ГК "Абхазтоп", удовлетворен частично на сумму 144 172 826 рублей.Громкое дело о хищениях в крупном размере в отношении экс-гендиректора Госкомпании было возбуждено в марте 2020 года. Авидзба вменялось совершение восьми эпизодов хищения госимущества в особо крупном размере с использованием служебного положения путем присвоения и растраты и одного эпизода хищения имущества компании путем мошенничества в период с 2016 по 2020 год.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20240721/estestvennye-preimuschestva-khazirishi-o-potentsiale-konteynernogo-terminala-v-ochamchyre-1051757405.html

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