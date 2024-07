https://sputnik-abkhazia.ru/20240722/zhest-otchayaniya-kiev-postavil-zapadnykh-sponsorov-pered-faktom-1051760561.html

Жест отчаяния: Киев поставил западных спонсоров перед фактом

Украинские власти пытаются уговорить кредиторов на реструктуризацию долга, перевалившего за 20 миллиардов долларов, однако пока безуспешно. 22.07.2024, Sputnik Абхазия

На всякий случай приняли закон, запрещающий выплаты до октября. О том, что это значит для страны, для РИА Новости написала Надежда Сарапина.Страна-банкротВ 2022-м иностранные держатели украинских бондов согласились подождать как с процентами, так и с основной суммой до 2024-го. Таким образом зарубежные партнеры надеялись уменьшить давление на бюджет и сэкономить Украине 5,8 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.Кредиторов это не убеждает. Первый раунд переговоров в прошлом месяце ни к чему не привел, сообщает Bloomberg. На этой неделе приступили ко второму.Ход переговоровРазбирательство проходит в полной секретности. Держатели облигаций согласились, что обнародование информации будет "чувствительным" для рынка и договорились не разглашать детали.Среди участников — такие гиганты, как французская компания по управлению активами Amundi SA и американская инвестиционная корпорация BlackRock Inc. Финансовым консультантом выступает глобальный инвестиционный банк PJT Partners Inc. Юридическими вопросами со стороны кредиторов занимается одна из крупнейших фирм в мире — Weil, Gotshal & Manges LLP, а Украину представляют Rothschild & Co и White & Case LLP.Ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, издание сообщает, что кредиторы настаивают на "более чем символических выплатах" купонов после окончания моратория. В июне Украина предлагала вычесть 60 центов с каждого причитающегося доллара, в то время как держатели облигаций были готовы понести убытки только в размере 22,5%.Также правительство хотело обменять текущие бумаги на новые — со сроком погашения не позднее 2040-го и процентными выплатами, начинающимися с 1% в течение первых 18 месяцев, а затем постепенно увеличивающимися до 6%. Инвесторы же намерены получить более крупные выплаты с самого начала.Кнут и пряникУкраине важно сохранить хорошие отношения с частными инвесторами, но эксперты считают, что ее власти не проявляют гибкости. "Инвесторам предложили совершенно невыгодные условия. Придется идти на уступки", — считает финансовый аналитик Михаил Беляев. Он полагает, что союзники могут согласиться на реструктуризацию в обмен на разного рода льготные условия для приобретения активов или земель.Решение предстоит принять быстро. Аналитики JPMorgan Chase & Co. допускают, что продление моратория возможно — но не на два года, а всего на несколько месяцев.Пока Киев не нашел ничего лучше, чем законодательно запретить выплаты по внешнему долгу до октября. О решении Верховной рады сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.Это подстраховка на случай, если инвесторы не согласятся на реструктуризацию до десятого августа, пояснила в соцсетях глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа. Она уверяет, что мера "является важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций более десяти миллиардов долларов до конца 2027-го".Аналитики считают решение странным. "Киев почему-то думает, что на Западе будут считаться с его внутренними законами, но необходимого авторитета у Украины нет", — замечает Беляев.Экономист Леонид Хазанов называет закон жестом отчаяния. "Такое запугивание не сработает, — уверен он. — Западу есть чем надавить: в случае дефолта могут заблокировать счета украинских властей и компаний в европейских и американских банках".Однако Пидласа утверждает, что МВФ поддержал законопроект.По оценкам Bloomberg, Украина тратит свои доходы на военные нужды, а финансовую помощь США, ЕС и МВФ — на социальную сферу. Даже с учетом новой отсрочки на погашение долгов ничего не остается, говорят эксперты. Чтобы выйти из неудобного положения, нужны дополнительные займы."В США все не так гладко. Политическая обстановка не способствует выделению средств, однако в украинские бонды вложился американский и европейский истеблишмент, в случае дефолта пострадают именно они", — уточняет Беляев. По его мнению, такой развязки постараются не допустить и сделают все, чтобы обеспечить стране хотя бы формальное исполнение обязательств."В конце концов, деньги может выделить один из международных фондов", — предполагает аналитик.В международной практике до объявления дефолта доходит крайне редко — ситуация влечет за собой множество проблем. Возможно, договорятся и на этот раз.

