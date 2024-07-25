https://sputnik-abkhazia.ru/20240725/proekt-zavershen-evropa-prinyala-zhestkoe-reshenie-1051793917.html

Проект завершен: Европа приняла жесткое решение

Проект завершен: Европа приняла жесткое решение

Sputnik Абхазия

В Германии утвердили бюджет на будущий год. Траты на военную помощь Киеву крупнейшая экономика ЕС сократила вдвое. 25.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-25T09:00+0300

2024-07-25T09:00+0300

2024-07-25T09:00+0300

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Наблюдатели уверены: примеру последуют и другие страны. В Европе все больше сомнений насчет Украины, к тому же дальнейшую линию поведения диктуют сигналы из Вашингтона. К чему приведет ситуация, для РИА Новости разбиралась Елена Савельева.Нужно экономитьВ середине июля кабмин ФРГ одобрил бюджет на 2025 год — 481 миллиард евро. На поддержку Украины заложили четыре миллиарда. Это в два раза меньше, чем в 2024-м. Как отметил министр финансов Кристиан Линднер, Киеву придется больше полагаться на средства из "европейских источников", а также на доходы от замороженных российских активов.Решение было ожидаемым: деньги нужны на приоритетные расходы собственной экономики — в частности, на оборону и соцпрограммы.Рассчитывают на чрезвычайные расходы из специального фонда в размере 100 миллиардов евро, созданного правительством в 2022-м. Однако к концу 2027-го эти деньги закончатся. Возникает вопрос, как Берлин будет финансировать дефицит с 2028-го."К 2028-му нам нужно откуда-то взять почти сорок миллиардов евро", — сообщил Линднер. По его словам, вариантов немного: либо расти быстрее, либо залезать в долги.Германию не раз критиковали за невыполнение целевого показателя НАТО по выделению двух процентов ВВП на оборону. Вооруженные силы страны, пострадавшие за десятилетия недофинансирования, еще больше истощились из-за поставок оружия Киеву. Так, например, на Украину отправили три установки ПВО Patriot — у бундесвера осталось всего девять таких систем.При этом кандидат в президенты США Дональд Трамп уже пообещал, что НАТО не будет защищать страны, не выполнившие целевые показатели альянса по расходам на оборону."Это гроши"В самой Германии рассчитывают, что Украина сможет удовлетворить значительную часть военных нужд и потребностей за счет пакета поддержки в размере 50 миллиардов долларов, который согласовали страны G7. Как и на то, что средства, выделенные на вооружение, Киев не использует в полном объеме."Финансирование Украины обеспечено на обозримое будущее благодаря европейским инструментам и кредитам G7", — отметил Линднер.В феврале 27 лидеров стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе согласились выделить Киеву дополнительные 50 миллиардов евро из бюджета объединения.Между тем Международный валютный фонд (МВФ) оценивал дефицит финансирования Украины только в этом году более чем в 40 миллиардов евро. Согласованный пакет — "жалкие гроши", констатировала Poliico.Четкий ориентирУ Трампа все больше шансов вернуться в Белый дом. А потому растет неопределенность относительно поддержки Киева в ближайшие годы.Немецкий канцлер Олаф Шольц неоднократно призывал другие европейские страны ее расширять. Однако теперь его позиция может поменяться из-за Трампа, который уже пообещал положить конец "бесконечным" выплатам Украине.В июне республиканец также раскритиковал помощь Киеву на 60 миллиардов от Вашингтона."Зеленский — возможно, величайший торговец среди всех когда-либо живших политиков. Всякий раз, когда он приезжает в нашу страну, он покидает ее с шестьюдесятью миллиардами долларов. <...> И потом возвращается на родину и заявляет, что ему нужны еще шестьдесят", — сказал экс-президент США.А в апреле он заявил, что республиканцы могут оказать Украине поддержку, но лишь в качестве займа, а не "подарка". По его словам, объемы помощи следует расширять за счет Европы, а не США. Выдвинутый Трампом на пост вице-президента сенатор Джей Ди Вэнс также решительно выступил против новых траншей."Нет перспектив"Согласно опросу Европейского совета по международным отношениям (ECFR), проведенному в двенадцати странах ЕС в январе, только один из десяти европейцев считает, что Украина может победить. При этом большинство уверено, что для прекращения конфликта необходимо "компромиссное урегулирование".Германия и другие страны Евросоюза продолжат снижать расходы на поддержку Киева, потому что видят ее бесперспективность, заявил участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник."Скорее всего, все понимают, что уже в 2025-м поматросят Украину и бросят, поэтому немцы прагматично говорят: а зачем планировать восемь миллиардов? Четыре! Но, я думаю, и этих денег не дадут, потому что высокий вариант развития событий — что Украина исчезнет как государство", — сказал политик.Он напомнил, что Германия выделила на модернизацию бундесвера 100 миллиардов евро и деньги закончились. "Чтобы модернизировать собственные вооруженные силы, необходимы еще деньги, а где их брать? Вероятно, урежут то, что не имеет перспективы", — предположил Олейник."Ресурсы исчерпаны"С февраля 2022-го по 2024 год страны Евросоюза выделили Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 156 миллиардов долларов. В том числе 12,1 миллиарда — из специального внебюджетного источника, Европейского фонда мира, и 88,4 — непосредственно из европейского бюджета.Германия заняла второе после США место по объему поддержки — Киеву предоставили 34,9 миллиарда долларов "в качестве гуманитарной помощи, прямых выплат или в виде оружия". Далее идет Франция — 4,1 миллиарда. В число наиболее активных помощников вошли Италия, Испания, Бельгия, Греция, Болгария, Австрия, Словакия, Чехия, Хорватия и Великобритания.Однако настроения меняются. Например, в Чехии начинают уставать от такого бремени, отмечает телеканал ARTE. Страна занимает одно из первых мест по приему украинцев в пересчете на численность населения, однако только 54% жителей по-прежнему готовы предоставить им убежище. Согласно последнему опросу, за быстрое вступление Украины в ЕС выступает только 26% чехов.В Словакии еще в конце прошлого года объявили, что отказываются от военной помощи киевскому режиму. Власти сообщили: Братислава не будет больше посылать оружие, нужно сохранить собственную обороноспособность, ресурсы страны в этом вопросе исчерпаны.Последние "газовые маневры" Киева разозлили и Венгрию. Там предупредили, что заблокируют выделение Украине 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира из-за остановки транзита российского черного золота по нефтепроводу "Дружба".Как констатируют эксперты Кильского института мировой экономики, все последние месяцы динамика европейских вливаний в Украину стагнирует.В январе — феврале 2024-го, по данным Ukraine Support Tracker, европейские страны предоставили в общей сложности около шести миллиардов евро. Почти все пошло на военные нужды."В новом пакете США около 2,3 миллиарда евро военной помощи пойдет на Украину, но в целом она не изменит ситуацию и обеспечит лишь временную поддержку. Если США не примут дополнительных пакетов, в 2025-м Киеву придется нелегко", — указывают в Ukraine Support Tracker.Поиграли и хватитНаблюдатели считают, что проект "Украина" сворачивается. И Соединенные Штаты, и Евросоюз больше не будут его поддерживать — по крайней мере, временно."Никто не хочет вкладывать деньги в заведомо проигрышное мероприятие. Это понимают все — в том числе в Киеве. Германия здесь показательна. Вслед за ней другие европейские страны будут сокращать поддержку. Всем ясно, что время Байдена ушло, приходит время Трампа, а он против любого финансирования Украины", — говорит Олег Глазунов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.Есть еще один момент: немецкая политическая элита, как и вся европейская, — под контролем США. Без отмашки Вашингтона финансовую поддержку Киева вряд ли стали бы сокращать. К тому же перспектива финансировать и вооружать Украину в одиночку Европу явно не прельщает. Поэтому политически чувствительный шаг Германии явно воспримут как недвусмысленный сигнал.

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