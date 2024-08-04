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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240804/osetrovaya-ferma-v-sele-gumista-kak-uvlechenie-pereroslo-v-semeynyy-biznes-1051878143.html
Осетровая ферма в селе Гумиста: как увлечение переросло в семейный бизнес
Осетровая ферма в селе Гумиста: как увлечение переросло в семейный бизнес
Sputnik Абхазия
Два года назад жители Сухумского района решили заняться выращиванием мальков осетра. Поначалу это было семейное хобби, но позже работа стала приносить не... 04.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-04T11:45+0300
2024-08-04T11:57+0300
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О том, как начинался семейный проект, и с какими сложностями он был сопряжен, читайте в материале Sputnik Абхазия.Бадрак Авидзба, SputnikВыращивание "царской рыбы"Попробовать вырастить мальков осетра решил Меружан Ипекчян - отец семейства, которое проживает в селе Гумиста Сухумского района. Ему с детства было интересно заниматься чем-то новым, и вот, бросив самому себе очередной вызов, два года назад он отправился в Ростов, закупать мальков.Однако из-за нехватки опыта у заводчиков, через месяц в живых остались только 200 мальков из 700 мальков. Рыбу переводили из одного бассейна в другой, и, как оказалось, до этого ее нельзя кормить двое суток. "Мы этого не учли. Как говорится, опыт приходит с годами", - посетовал Амаяк.Неудача не заставила заводчиков опустить руки. Они продолжили выращивать уцелевших мальков, и со временем рыба подросла. В этом году предприимчивые сельчане решили подойти к делу более профессионально."Мы выкопали бассейн, залили все бетоном, вокруг постелили специальный материал, который не повреждается и имеет гарантию более 50 лет. Глубина этого бассейна - 1,8 метра, вместимость - 90 кубометров воды. Завезли сюда еще мальков, а те, которые у нас были изначально, к этому времени подросли", - рассказывает Амаяк. В бассейн постоянно поступает свежая вода, а использованная уходит в канализацию. Вода поступает из скважины, которую пробурили поблизости от искусственного водоема. В последний раз новых мальков запустили в середине мая, они уже успели набрать вес. Сегодня день в бассейне обитает рыба от двух до трех килограммов."В бассейне сейчас есть гибриды осетра - перка, ленка, русский осетр, стерлядка. У нас еще есть 20-25 белуг. Эта рыба будет долго расти - около 10-12 лет, набирать габаритную массу", - говорит Амаяк.Постоянный уход за рыбойПо словам Амаяка Ипекчяна, за рыбой нужно постоянно следить, если на день-два оставить ее без присмотра, она может пострадать. Необходимо регулярно проверять не болеет ли рыба, контролировать качество корма и покупать его только у проверенных продавцов."Что касается кормов, то слава Богу, мы живем на берегу Черного моря, где есть огромное количество хамсы. Мы закупаем ее с октября и храним в холодильнике. Преимущество хамсы заключается в том, что от нее осетры быстрее растут. Кроме того, вкус рыбы намного лучше, когда она питается "живым" кормом", - заметил он.Говоря о реализации рыбы, Амаяк рассказал, что этим вопросом пока не занимались, не предлагали свою продукцию ресторанам или рынкам. Продажа пока проходит через социальные сети."Покупают люди, которые уже знают нас, они приобретали малину, которую мы также выращиваем. Стоимость рыбы - 2500 рублей за килограмм, ведь труд, который мы вкладываем в разведение, должен быть как-то оправдан", - подчеркнул он.В будущем семья планирует расширить бизнес, вырыть сделать еще один бассейн. На сегодняшний день у них есть порядка 500 мелких особей и около 200 крупных осетров. В реализации проекта финансовую помощь оказало министерство сельского хозяйства Абхазии в рамках целевой программы "Развитие сельского хозяйства".
https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/byche-serdtse-na-nitke-kak-prokhodit-sushka-khurmy-v-sele-lykhny-1049117169.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/yagodnoe-delo-kak-vyraschivayut-malinu-i-ezheviku-v-gumiste-1046389016.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/posrednik-dzhopua-o-razvitii-selskogo-khozyaystva-v-abkhazii-1051086599.html
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абхазия, "дежурный по району"
абхазия, "дежурный по району"

Осетровая ферма в селе Гумиста: как увлечение переросло в семейный бизнес

11:45 04.08.2024 (обновлено: 11:57 04.08.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
Разведение осетра в селе Гумиста - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Колумнист Sputnik Бадрак Авидзба - Sputnik Абхазия
Бадрак Авидзба
Корреспондент Sputnik
Все материалы
Два года назад жители Сухумского района решили заняться выращиванием мальков осетра. Поначалу это было семейное хобби, но позже работа стала приносить не только удовольствие, но и финансовую выгоду.
О том, как начинался семейный проект, и с какими сложностями он был сопряжен, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Бадрак Авидзба, Sputnik

Выращивание "царской рыбы"

Попробовать вырастить мальков осетра решил Меружан Ипекчян - отец семейства, которое проживает в селе Гумиста Сухумского района. Ему с детства было интересно заниматься чем-то новым, и вот, бросив самому себе очередной вызов, два года назад он отправился в Ростов, закупать мальков.
"У нас был небольшой бассейн, семь на три с половиной метра. Мы залили туда воду, закинули мальков весом в 10-15 граммов. Они прижились. Мы закупили корма и начали ее кормить", - рассказывает сын Меружана, Амаяк.
Однако из-за нехватки опыта у заводчиков, через месяц в живых остались только 200 мальков из 700 мальков. Рыбу переводили из одного бассейна в другой, и, как оказалось, до этого ее нельзя кормить двое суток.
"Мы этого не учли. Как говорится, опыт приходит с годами", - посетовал Амаяк.
Неудача не заставила заводчиков опустить руки. Они продолжили выращивать уцелевших мальков, и со временем рыба подросла. В этом году предприимчивые сельчане решили подойти к делу более профессионально.
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
Разведение осетра в селе Гумиста - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
Разведение осетра в селе Гумиста - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
Разведение осетра в селе Гумиста - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
Разведение осетра в селе Гумиста - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
"Мы выкопали бассейн, залили все бетоном, вокруг постелили специальный материал, который не повреждается и имеет гарантию более 50 лет. Глубина этого бассейна - 1,8 метра, вместимость - 90 кубометров воды. Завезли сюда еще мальков, а те, которые у нас были изначально, к этому времени подросли", - рассказывает Амаяк.
В бассейн постоянно поступает свежая вода, а использованная уходит в канализацию. Вода поступает из скважины, которую пробурили поблизости от искусственного водоема.
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В последний раз новых мальков запустили в середине мая, они уже успели набрать вес. Сегодня день в бассейне обитает рыба от двух до трех килограммов.
"В бассейне сейчас есть гибриды осетра - перка, ленка, русский осетр, стерлядка. У нас еще есть 20-25 белуг. Эта рыба будет долго расти - около 10-12 лет, набирать габаритную массу", - говорит Амаяк.

Постоянный уход за рыбой

По словам Амаяка Ипекчяна, за рыбой нужно постоянно следить, если на день-два оставить ее без присмотра, она может пострадать. Необходимо регулярно проверять не болеет ли рыба, контролировать качество корма и покупать его только у проверенных продавцов.
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
Разведение осетра в селе Гумиста - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
Разведение осетра в селе Гумиста - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
Разведение осетра в селе Гумиста - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
Разведение осетра в селе Гумиста - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
"Что касается кормов, то слава Богу, мы живем на берегу Черного моря, где есть огромное количество хамсы. Мы закупаем ее с октября и храним в холодильнике. Преимущество хамсы заключается в том, что от нее осетры быстрее растут. Кроме того, вкус рыбы намного лучше, когда она питается "живым" кормом", - заметил он.
Говоря о реализации рыбы, Амаяк рассказал, что этим вопросом пока не занимались, не предлагали свою продукцию ресторанам или рынкам. Продажа пока проходит через социальные сети.
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"Покупают люди, которые уже знают нас, они приобретали малину, которую мы также выращиваем. Стоимость рыбы - 2500 рублей за килограмм, ведь труд, который мы вкладываем в разведение, должен быть как-то оправдан", - подчеркнул он.
В будущем семья планирует расширить бизнес, вырыть сделать еще один бассейн. На сегодняшний день у них есть порядка 500 мелких особей и около 200 крупных осетров. В реализации проекта финансовую помощь оказало министерство сельского хозяйства Абхазии в рамках целевой программы "Развитие сельского хозяйства".
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