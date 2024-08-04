Осетровая ферма в селе Гумиста: как увлечение переросло в семейный бизнес
11:45 04.08.2024 (обновлено: 11:57 04.08.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Два года назад жители Сухумского района решили заняться выращиванием мальков осетра. Поначалу это было семейное хобби, но позже работа стала приносить не только удовольствие, но и финансовую выгоду.
О том, как начинался семейный проект, и с какими сложностями он был сопряжен, читайте в материале Sputnik Абхазия.
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Выращивание "царской рыбы"
Попробовать вырастить мальков осетра решил Меружан Ипекчян - отец семейства, которое проживает в селе Гумиста Сухумского района. Ему с детства было интересно заниматься чем-то новым, и вот, бросив самому себе очередной вызов, два года назад он отправился в Ростов, закупать мальков.
"У нас был небольшой бассейн, семь на три с половиной метра. Мы залили туда воду, закинули мальков весом в 10-15 граммов. Они прижились. Мы закупили корма и начали ее кормить", - рассказывает сын Меружана, Амаяк.
Однако из-за нехватки опыта у заводчиков, через месяц в живых остались только 200 мальков из 700 мальков. Рыбу переводили из одного бассейна в другой, и, как оказалось, до этого ее нельзя кормить двое суток.
"Мы этого не учли. Как говорится, опыт приходит с годами", - посетовал Амаяк.
Неудача не заставила заводчиков опустить руки. Они продолжили выращивать уцелевших мальков, и со временем рыба подросла. В этом году предприимчивые сельчане решили подойти к делу более профессионально.
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
"Мы выкопали бассейн, залили все бетоном, вокруг постелили специальный материал, который не повреждается и имеет гарантию более 50 лет. Глубина этого бассейна - 1,8 метра, вместимость - 90 кубометров воды. Завезли сюда еще мальков, а те, которые у нас были изначально, к этому времени подросли", - рассказывает Амаяк.
В бассейн постоянно поступает свежая вода, а использованная уходит в канализацию. Вода поступает из скважины, которую пробурили поблизости от искусственного водоема.
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В последний раз новых мальков запустили в середине мая, они уже успели набрать вес. Сегодня день в бассейне обитает рыба от двух до трех килограммов.
"В бассейне сейчас есть гибриды осетра - перка, ленка, русский осетр, стерлядка. У нас еще есть 20-25 белуг. Эта рыба будет долго расти - около 10-12 лет, набирать габаритную массу", - говорит Амаяк.
Постоянный уход за рыбой
По словам Амаяка Ипекчяна, за рыбой нужно постоянно следить, если на день-два оставить ее без присмотра, она может пострадать. Необходимо регулярно проверять не болеет ли рыба, контролировать качество корма и покупать его только у проверенных продавцов.
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
© Sputnik / Томас ТхайцукРазведение осетра в селе Гумиста
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разведение осетра в селе Гумиста
"Что касается кормов, то слава Богу, мы живем на берегу Черного моря, где есть огромное количество хамсы. Мы закупаем ее с октября и храним в холодильнике. Преимущество хамсы заключается в том, что от нее осетры быстрее растут. Кроме того, вкус рыбы намного лучше, когда она питается "живым" кормом", - заметил он.
Говоря о реализации рыбы, Амаяк рассказал, что этим вопросом пока не занимались, не предлагали свою продукцию ресторанам или рынкам. Продажа пока проходит через социальные сети.
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"Покупают люди, которые уже знают нас, они приобретали малину, которую мы также выращиваем. Стоимость рыбы - 2500 рублей за килограмм, ведь труд, который мы вкладываем в разведение, должен быть как-то оправдан", - подчеркнул он.
В будущем семья планирует расширить бизнес, вырыть сделать еще один бассейн. На сегодняшний день у них есть порядка 500 мелких особей и около 200 крупных осетров. В реализации проекта финансовую помощь оказало министерство сельского хозяйства Абхазии в рамках целевой программы "Развитие сельского хозяйства".