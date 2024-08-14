https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/uberech-i-raspoznat-kak-spasti-detey-ot-opasnykh-onlayn-igr-1051985890.html

Уберечь и распознать: как спасти детей от опасных онлайн-игр

Уберечь и распознать: как спасти детей от опасных онлайн-игр

Sputnik Абхазия

Как избежать влияния на детей опасных онлайн-игр, обсудили на радио Sputnik Абхазия. 14.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-14T13:52+0300

2024-08-14T13:52+0300

2024-08-14T15:50+0300

в абхазии

абхазия

дети

детский омбудсмен

психологи

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/0e/1051988507_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_708d1f97700a22746181a66bbddad8b8.jpg

SputnikПроблема и последствияУголовное дело было возбуждено в отношении ученика одной из сухумских школ по подозрению в подготовке умышленного убийства в августе 2024 года.Как сообщает СГБ Абхазии, подросток вступил в мессенджере в одну из экстремистских групп, которая пропагандирует массовое убийство школьников и учителей в образовательных учреждениях. Подозреваемого задержали в марте 2024 года.Как рассказала детский омбудсмен Абхазии Мактина Джинджолия, случаи с вовлечением детей в опасные онлайн-игры с годами происходят чаще. Она уточнила, что подобные сигналы стали поступать в Аппарат уполномоченного по правам ребенка с 2022 года.По словам Джинджолия, эти опасные для жизни и здоровья детей онлайн-игры стали распространяться на территории России с 2016 года. Спустя шесть лет они появились также в Абхазии.Одним из последствий этого влияния стало намерение школьников из Гудаутского района спрыгнуть с крыши здания, но трагедию удалось предотвратить. Также годом ранее школьнице понадобилась психологическая помощь после участия в одной из таких игр. Психологи сумели вывести ее из состояния зависимости от этой игры."Очень много сигналов сейчас поступает о том, что дети стали принимать участие в новых формах посредством тик-тока, лайков. Есть различные формы игр и кураторства, под влияние которых они попадают", – добавила Джинджолия.Профилактика и сигналыВ связи со сложившейся ситуацией, Аппарат уполномоченного по правам ребенка совместно с Минпросвещения Абхазии в течение двух лет проводит информационную работу в виде классных часов, распространяет листовки с рекомендациями для детей и их родителей, отметила она.Джинджолия видит необходимость в усилении работы в сфере кибербезопаности детей в Абхазии, увеличении участия в этом родителей, педагогов и социальных служб.В этой работе будут задействованы общественные, гражданские и международные организации, которые работают в сфере защиты прав несовершеннолетних.Дети из многодетных семей и семей с низкими социальным уровнем, а также дети из неполных семей с психологическими проблемами находятся в группе риска влияния на них опасных онлайн-игр, поделилась наблюдениями в эфире радио Sputnik представитель Минпросвещения, детский психолог Лейла Квеквескири."Если какие-то проблемы психологические есть в семье, когда эти нерешенные проблемы существуют, ребенок начинает уходить в себя, и естественно он наиболее подвержен такому влиянию", – уточнила она.В такой обстановке важно, чтобы родители, учителя на это обратили внимание и вовремя отреагировали.Квеквескири также рассказала о том, как распознать, что ребенок подвергся влиянию опасных онлайн-игр и как ему помочь выйти из этой ситуации.Первыми сигналами этого может стать частое изменение его настроения. Например, если раньше он был активным и проявлял интерес к учебе, но это состояние сменилось на агрессию и тревожность, то уже нужно предпринимать действия.К тому же она сообщила о положении дел в Очамчырском районе, где нет ни одного детского психолога в школах. Психолог есть лишь в одной школе-интернат. Она предложила заключать договоры с психологическими центрами для того, чтобы специалисты могли выезжать на места для работы с детьми.По мнению Джинджолия и Квеквескири, лучший метод уберечь своего ребенка от опасных онлайн-игр и не только – это быть ему другом, больше общаться по душам, интересоваться его настроением, самочувствием, не переусердствовать в строгости, не забывать его хвалить и предоставлять ему право выборы в тех или иных вопросах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-sukhumskogo-shkolnika--1051866293.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240805/detskiy-ombudsmen-obratilas-k-smi-i-praookhranitelyam-posle-zaderzhaniya-shkolnika-1051900172.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, дети, детский омбудсмен, психологи