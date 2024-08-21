https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/razocharovannye-stranniki-chto-portit-priyatnoe-vpechatlenie-ob-abkhazii-1052049788.html

Разочарованные странники: что портит приятное впечатление об Абхазии

Разочарованные странники: что портит приятное впечатление об Абхазии

Sputnik Абхазия

70 ДТП произошло в Абхазии в январе-июне 2024 года, в них погибли 20 человек. МВД начало вести активную борьбу с нарушителями ПДД, особенно с теми, кто садится... 21.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-21T09:00+0300

2024-08-21T09:00+0300

2024-08-21T10:34+0300

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SputnikВолею судьбы у меня появилась возможность часто общаться с гостями Абхазии. Далеко не праздное любопытство подталкивает меня составлять своеобразный рейтинг достопримечательностей моей Родины, но я не ограничиваюсь расспросами о красоте природы, о музеях, о чистоте моря. Я даю туристам возможность высказаться обо всем, а особенно о том, что в поездке в Абхазию запомнилось навсегда. Вне всякого сомнения люди запоминают ласковое море, мягкий жаркий климат, обилие зеленых насаждений, относительную немноголюдность пляжей. Среди изюминок, которые обязательно надо посетить, отмечают изумрудное озеро Рица, загадочную Новоафонскую пещеру, православные монастыри в Афоне, Каманах и Бедии. Уверенно семимильными шагами в список самых посещаемых мест ворвались кындыгские горячие источники, "город-призрак" Акармара, ткуарчалский каскад водопадов, РУСДРАМ имени Искандера, Хашупсинский каньон. И это не может не радовать. Абхазия запоминается, остается в душе навсегда, она исцеляет, ее обязательно хочется посетить еще и еще. Но, как всегда, есть моменты, омрачающие эту радужную картинку.Пляска смертиПрактически все наши гости, будь то автотуристы или те, кто приехал без машин, все в один голос, закатывая глаза, в качестве запомнившегося факта называют скоростную и агрессивную езду наших водителей. Они сетуют на то, что наши автоджигиты пренебрегают правилами дорожного движения от слова совсем. И ладно, если бы это касалось только пренебрежения ремнями безопасности или хаотичной парковки. Куда страшнее опасное поведение водителей на трассах, включающее игнорирование скоростного режима, пересечение сплошных и выезды на встречку, так называемые слепые обгоны, вылет на пешеходные переходы. Достаточно законопослушным гостям Абхазии очень сложно понять, почему простые легковушки так торопятся, куда несутся маршрутки или даже целые автобусы. Такие себе, скажу я вам, впечатления! Мне становится за нас очень обидно. Хорошо еще, что далеко не все наши гости изучают нашу печальную статистику смертности на дорогах, а то того и гляди перестали бы к нам приезжать.Как стать "звездой"Нынешние, я бы сказал, отчаянные меры, предпринимаемые сотрудниками милиции, вселяют осторожный оптимизм. Наконец-то глас народа был услышан, была объявлена настоящая война нетрезвым водителям. Как очень действенный метод отмечу демонстрацию фотографий и видеороликов с любителями поездить за рулем под воздействием алкогольных паров, а иногда и в состоянии наркотического опьянения.В нашем обществе то, что ты становишься "звездой" экрана и соцсетей при таких неприглядных обстоятельствах, воспринимается очень болезненно. Правда, хочется верить, что МВД показывает всех пренебрегающих законом, а не выборочно по степени "высоты забора". Ведь иначе это будет пустой тратой времени и ресурсов. Точно так же болезненна для правонарушителей такая мера, как постановка транспортного средства на штрафстоянку. Особенно это ощутимо будет для тех, у кого машина – источник заработка.Без политикиКак бывший сотрудник правоохранительных органов не могу не отметить желание нового врио начальника УГАИ МВД Абхазии Дамея Авидзба реально навести порядок на дорогах. Очень хочется, чтобы у него это получилось. Это как раз тот случай, когда нужно объединиться всем миром и помочь милиционерам в достижении результата – надлежащего поведения водителей на дорогах и трассе. Почему бы не показать всем единение общества хотя бы в этом вопросе путем организации круглых столов на телевидении? Туда необходимо пригласить представителей всех партий и общественных организаций, деятелей культуры и науки, интеллигенцию. И пусть они в унисон, вне зависимости от политических и иных предпочтений, признаются в том, что нам крайне важно, чтобы на дорогах не было лихачей и пьяных водителей. От этого очень сильно зависит имидж нашей маленькой Абхазии. От этого зависит наше будущее, если хотите.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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