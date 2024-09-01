Sputnik недели: День признания независимости, Бжания в Уфе и Баста в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт в честь Дня признания независимости Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших с 26 августа по 1 сентября.
О том, как в Абхазии отметили День признания независимости, как встретили российского рэпера Басту, как прошло участие президента Абхазии Аслана Бжания в мероприятиях по случаю празднования 450-летия Уфы в Башкортостане, и какие межведомственные соглашения были подписаны между Абхазией и Россией, читайте в материале Sputnik.
Всенародный праздник
26 августа Абхазия отметила День признания независимости. В городах и районах страны прошли памятные и праздничные мероприятия.
Президент Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу Славы в Сухуме в честь 16-й годовщины признания независимости Абхазии.
В церемонии участвовали члены правительства, депутаты, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Южной Осетии Олег Боциев, глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев, депутат Госдумы Константин Затулин, общественность.
Глава республики провел телефонный разговор с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым, который в 2008 году подписал документ о признании суверенитета Абхазии.
Бжания заявил Медведеву, что народ Абхазии всегда будет помнить личный вклад Дмитрия Медведева в дело признания Россией Абхазии в качестве суверенного и независимого государства.
Впервые в Абхазии выступил российский артист Баста. Его концерт прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме, который посетили тысячи жителей и гостей республики. Рэпер исполнил свои хиты, а его поклонники ему подпевали.
Аслан Бжания со сцены поздравил народ Абхазии с Днем признания независимости и подчеркнул, что народ Абхазии благодарен руководству России за смелое и судьбоносное решение.
"Исполнилась многовековая мечта нашего народа – жить и развиваться в собственном государстве, признанном мировым сообществом. С учетом исторической значимости, День международного признания стал для наших граждан самым любимым и почитаемым праздником после Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии", - в частности, сказал президент.
Посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин в свою очередь сказал, что 26 августа 2008 года Россия положила начало международному признанию независимости Абхазии в качестве суверенного государства.
Также в Приднестровье прошел совместный прием представительств Абхазии и Южной Осетии в честь праздника. На него были приглашены представители приднестровского МИД и Бендерского городского Совета народных депутатов, сотрудники аппарата правительства, другие официальные лица.
Прием у президента
Аслан Бжания встретился с новым главой Погрануправления ФСБ России в Абхазии Сергеем Щедриным.
"Абхазские коллеги всегда будут вашими соратниками, союзниками. У нас сложились добрые традиции, нас связывают и деловые, и человеческие отношения с предыдущими начальниками", – подчеркнул Бжания.
Он также отметил важность работы службы с учетом международной обстановки.
Абхазия в Башкортостане
Аслан Бжания прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы в пятницу, 30 августа. В аэропорту президента Абхазии встретил глава Башкортостана Радий Хабиров.
Президент Абхазии и глава Башкортостана в ходе рабочей встречи обсудили ряд вопросов, связанных с сотрудничеством двух республик. Радий Хабиров, в том числе рассказал о подготовке дорожной карты по расширению сотрудничества с Абхазией на ближайшие годы.
Одним из наиболее основных направлений Хабиров назвал туризм. Он отметил, что в прошлом году пилотная группа пенсионеров из Башкортостана ездила в Абхазию по программе "Башкирско-абхазское долголетие" и были очень хорошие отзывы.
"Поэтому мы сейчас очень ждем завершения строительства Сухумского аэропорта и открытия прямого рейса из Уфы в Абхазию, чтобы увеличить поток туристов в обе стороны", – сказал Хабиров.
В Уфе строится копия Сухумской колоннады. Радий Хабиров сообщил журналистам, что завершение работ запланировано на 11 октября в День Республики Башкортостан.
Юбилей Лукашенко
Президенту Беларуси Александру Лукашенко исполнилось 70 лет 30 августа. Коллегу с юбилеем поздравил глава Абхазии Аслан Бжания.
Он отметил выдающиеся лидерские качества Лукашенко, твердость характера и непоколебимую преданность интересам своего народа.
"Абхазия высоко ценит поддержку Беларуси на международной арене и стремится к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества во всех сферах", — говорится в поздравлении.
Впервые президент Беларуси Александр Лукашенко с визитом посетил Абхазию в сентябре 2022 года.
План консультаций
Министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии Сергей Шамба и Ахсар Джиоев подписали план консультаций на 2024-2025 годы.
Документ предусматривает: актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие двусторонней договорной-правовой базы, сотрудничество в области консульской деятельности, организация совместных научно-практических семинаров, конференций, круглых столов и другие.
Сергей Шамба поблагодарил делегацию Южной Осетии за приезд на празднование 16-летия Дня международного признания Абхазии.
Он добавил, что ключевую роль в признании независимости сыграли первый и второй президенты Абхазии Владислав Ардзинба и Сергей Багапш, а также президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты.
Меморандум и соглашение
Министерство финансов Абхазии и Федеральное казначейство России подписали Меморандум о техническом сотрудничестве. Об этом стало известно 26 августа.
Подпись под документом с абхазской стороны поставил министр финансов Владимир Делба, с российской - заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Демидов.
"Мы продолжаем динамично развивать наши двусторонние отношения в тех сферах, в которых мы компетентны. Подписание меморандума — это еще один виток нашего сотрудничества, которое дает импульс в развитии в целом финансовой системы нашей страны и в частности казначейского исполнения бюджета", — отметил Делба.
Александр Демидов в свою очередь сказал, что с 2016 года шла активная работа для того, чтобы создать надежную систему бюджета.
На прошлой неделе также Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила ратификацию Соглашения с Абхазией об устранении двойного налогообложения.
Документ, подписанный 7 мая в Сухуме, предусматривает:
Единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%.
Освобождение от налогообложения у источников дохода в отношении процентных доходов. Налоги с процентов уплачиваются в бюджет государства, предоставившего заем.
Освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство на период 18 месяцев. На протяжении льготного периода налог уплачивается только в стране резидентства.
Назначения
Пресс-служба главы государства сообщила 29 августа о том, что указом президента Абхазии Аслана Бжания начальником Управления по связям со СМИ Администрации президента республики назначен Алхас Чолокуа.
Чолокуа ранее занимал должность гендиректора Абхазского драматического театра. Минкульт страны также сообщил о том, что врио директора Абхазского театра назначена певица, актриса Хибла Мукба.
Квартиры для репатриантов
Ключи от новых квартир в селе Мачара Гулрыпшского района получили 24 семьи репатриантов. Об этом сообщил Госкомитет по репатриации.
Многоквартирный дом в селе Мачара был сдан в июле этого года госкомпанией "Апсныргылара" по договору о сотрудничестве с Госкомитетом.
В списках на получение жилплощади числится 380 семей репатриантов.
Нельзя забыть
Международный День памяти пропавших без вести отметили в Абхазии в пятницу, 30 августа.
В этот день в Парке Славы в Сухуме открыли фонтан, посвященный памяти без вести пропавших во время Отечественной войны народа Абхазии.
Инициатива по созданию фонтана принадлежит общественной организации "Бридж, помощь оказала администрация столицы. Автор фонтана — скульптор Мадина Бигуаа.
В музее Боевой славы имени Владислава Ардзинба выставили фотографии пропавших без вести в войне с Грузией. Также в Гудаутском Государственном музее имени Сергея Дбар открылась фотовыставка. Экспозиция состояла из 96 копий снимков бойцов абхазской армии, чьи тела все еще не удалось найти.
В годы Отечественной войны народа Абхазии пропали без вести 1865 человек, из них 285 найдены и опознаны. С абхазской стороны в списках числится 170 человек пропавших без вести. Останки 46 человек из них найдены, идентифицированы и переданы родственникам.