https://sputnik-abkhazia.ru/20240901/sputnik-nedeli-den-priznaniya-nezavisimosti-bzhaniya-v-ufe-i-basta-v-abkhazii-1052142431.html

Sputnik недели: День признания независимости, Бжания в Уфе и Баста в Абхазии

Sputnik недели: День признания независимости, Бжания в Уфе и Баста в Абхазии

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших с 26 августа по 1 сентября. 01.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-01T20:10+0300

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2024-09-01T20:10+0300

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О том, как в Абхазии отметили День признания независимости, как встретили российского рэпера Басту, как прошло участие президента Абхазии Аслана Бжания в мероприятиях по случаю празднования 450-летия Уфы в Башкортостане, и какие межведомственные соглашения были подписаны между Абхазией и Россией, читайте в материале Sputnik.Всенародный праздник26 августа Абхазия отметила День признания независимости. В городах и районах страны прошли памятные и праздничные мероприятия.Президент Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу Славы в Сухуме в честь 16-й годовщины признания независимости Абхазии.В церемонии участвовали члены правительства, депутаты, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Южной Осетии Олег Боциев, глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев, депутат Госдумы Константин Затулин, общественность.Глава республики провел телефонный разговор с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым, который в 2008 году подписал документ о признании суверенитета Абхазии.Впервые в Абхазии выступил российский артист Баста. Его концерт прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме, который посетили тысячи жителей и гостей республики. Рэпер исполнил свои хиты, а его поклонники ему подпевали.Аслан Бжания со сцены поздравил народ Абхазии с Днем признания независимости и подчеркнул, что народ Абхазии благодарен руководству России за смелое и судьбоносное решение.Посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин в свою очередь сказал, что 26 августа 2008 года Россия положила начало международному признанию независимости Абхазии в качестве суверенного государства.Также в Приднестровье прошел совместный прием представительств Абхазии и Южной Осетии в честь праздника. На него были приглашены представители приднестровского МИД и Бендерского городского Совета народных депутатов, сотрудники аппарата правительства, другие официальные лица.Прием у президентаАслан Бжания встретился с новым главой Погрануправления ФСБ России в Абхазии Сергеем Щедриным."Абхазские коллеги всегда будут вашими соратниками, союзниками. У нас сложились добрые традиции, нас связывают и деловые, и человеческие отношения с предыдущими начальниками", – подчеркнул Бжания.Он также отметил важность работы службы с учетом международной обстановки.Абхазия в БашкортостанеАслан Бжания прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы в пятницу, 30 августа. В аэропорту президента Абхазии встретил глава Башкортостана Радий Хабиров.Президент Абхазии и глава Башкортостана в ходе рабочей встречи обсудили ряд вопросов, связанных с сотрудничеством двух республик. Радий Хабиров, в том числе рассказал о подготовке дорожной карты по расширению сотрудничества с Абхазией на ближайшие годы.Одним из наиболее основных направлений Хабиров назвал туризм. Он отметил, что в прошлом году пилотная группа пенсионеров из Башкортостана ездила в Абхазию по программе "Башкирско-абхазское долголетие" и были очень хорошие отзывы.В Уфе строится копия Сухумской колоннады. Радий Хабиров сообщил журналистам, что завершение работ запланировано на 11 октября в День Республики Башкортостан.Юбилей ЛукашенкоПрезиденту Беларуси Александру Лукашенко исполнилось 70 лет 30 августа. Коллегу с юбилеем поздравил глава Абхазии Аслан Бжания.Он отметил выдающиеся лидерские качества Лукашенко, твердость характера и непоколебимую преданность интересам своего народа.Впервые президент Беларуси Александр Лукашенко с визитом посетил Абхазию в сентябре 2022 года.План консультацийМинистры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии Сергей Шамба и Ахсар Джиоев подписали план консультаций на 2024-2025 годы.Документ предусматривает: актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие двусторонней договорной-правовой базы, сотрудничество в области консульской деятельности, организация совместных научно-практических семинаров, конференций, круглых столов и другие.Сергей Шамба поблагодарил делегацию Южной Осетии за приезд на празднование 16-летия Дня международного признания Абхазии.Он добавил, что ключевую роль в признании независимости сыграли первый и второй президенты Абхазии Владислав Ардзинба и Сергей Багапш, а также президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты.Меморандум и соглашениеМинистерство финансов Абхазии и Федеральное казначейство России подписали Меморандум о техническом сотрудничестве. Об этом стало известно 26 августа.Подпись под документом с абхазской стороны поставил министр финансов Владимир Делба, с российской - заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Демидов.Александр Демидов в свою очередь сказал, что с 2016 года шла активная работа для того, чтобы создать надежную систему бюджета.На прошлой неделе также Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила ратификацию Соглашения с Абхазией об устранении двойного налогообложения.Документ, подписанный 7 мая в Сухуме, предусматривает:НазначенияПресс-служба главы государства сообщила 29 августа о том, что указом президента Абхазии Аслана Бжания начальником Управления по связям со СМИ Администрации президента республики назначен Алхас Чолокуа.Чолокуа ранее занимал должность гендиректора Абхазского драматического театра. Минкульт страны также сообщил о том, что врио директора Абхазского театра назначена певица, актриса Хибла Мукба.Квартиры для репатриантовКлючи от новых квартир в селе Мачара Гулрыпшского района получили 24 семьи репатриантов. Об этом сообщил Госкомитет по репатриации.Многоквартирный дом в селе Мачара был сдан в июле этого года госкомпанией "Апсныргылара" по договору о сотрудничестве с Госкомитетом.В списках на получение жилплощади числится 380 семей репатриантов.Нельзя забытьМеждународный День памяти пропавших без вести отметили в Абхазии в пятницу, 30 августа.В этот день в Парке Славы в Сухуме открыли фонтан, посвященный памяти без вести пропавших во время Отечественной войны народа Абхазии.В музее Боевой славы имени Владислава Ардзинба выставили фотографии пропавших без вести в войне с Грузией. Также в Гудаутском Государственном музее имени Сергея Дбар открылась фотовыставка. Экспозиция состояла из 96 копий снимков бойцов абхазской армии, чьи тела все еще не удалось найти.В годы Отечественной войны народа Абхазии пропали без вести 1865 человек, из них 285 найдены и опознаны. С абхазской стороны в списках числится 170 человек пропавших без вести. Останки 46 человек из них найдены, идентифицированы и переданы родственникам.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20240831/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-bashkortostana-s-450-letiem-ufy-1052140750.html

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