https://sputnik-abkhazia.ru/20240922/sputnik-nedeli-intervyu-prezidenta-priznanie-gruzii-i-rassledovanie-napadeniya-1052342475.html

Sputnik недели: интервью президента, "признание" Грузии и расследование нападения

Sputnik недели: интервью президента, "признание" Грузии и расследование нападения

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 16 по 22 сентября. 22.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-22T19:40+0300

2024-09-22T19:40+0300

2024-09-22T19:40+0300

в абхазии

абхазия

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О том, на какие вопросы ответил в своем интервью "Абхазскому телевидению" президент Аслан Бжания, какие поставлены задачи перед Инфоцентром президента Абхазии, как отреагировал МИД на заявление Бидзины Иванишвили, читайте в материале Sputnik.Интервью БжанияПрезидент Абхазии Аслан Бжания на минувшей неделе дал расширенное интервью "Абхазскому телевидению". Глава государства затронул наиболее актуальные вопросы, которые волнуют общество.На фоне частичной приостановки финансирования со стороны России, Бжания, в частности заявил, что в отношенияхмежду странами никакого кризиса нет и будет."Есть обязательства сторон, которые проистекают из наших договоренностей, обязательства, взятые на себя. Их необходимо выполнить. Тем более, эти обязательства работают во имя интересов наших граждан", – сказал президент.Бжания добавил, что настало время реализовать все пункты Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Документ, подписанный в 2014 году, соответствует интересам Абхазии и России, отметил глава государства и никакого риска для республики не несет.Как высшее должностное лицо, президент намерен реализовывать все положения договора, потому что он соответствует прежде всего интересам народа Абхазии.Глава республики также затронул тему иностранного влияния внутри страны. Он подчеркнул, что в Абхазии работают специальные иностранные службы, чьи методики привели к ситуации, сложившейся на Украине.День Республики Южная Осетия20 сентября отмечали День Республики Южная Осетия. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего югоосетинского коллегу Алана Гаглоева.Президент Абхазии отметил, что югоосетинский народ продемонстрировал несгибаемую волю и приверженность идеалам свободы и независимости, преодолевая многочисленные вызовы и трудности.Полномасштабный запускАслан Бжания объявил о полномасштабном запуске запуск Инфоцентра президента Абхазии.Инфоцентр будет мониторить медиапространство, выявлять наиболее насущные проблемы граждан для информирования президента и оперативного реагирования, сообщил в своем обращении Аслан Бжания."Я и мои коллеги будем отвечать на вопросы наших граждан, наше общение будет носить непосредственный и неформальный характер. Мы будем рассказывать о логике принимаемых нами решений о планах на будущее", — отметил президент.Работа информационного центра позволит, по словам Бжания, уменьшить некорректные интерпретации, которыми пользуются деструктивные силы для расшатывания общественно-политической обстановки в стране.Будет ли Грузия извиняться?МИД Абхазии прокомментировал заявление председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили о том, что власти страны после победы на парламентских выборах найдут в себе силы принести извинения народу Южной Осетии за войну 2008 года.Как отметили в ведомстве, подобное заявление, если оно подкреплено реальными шагами к примирению, основанными на переоценке ошибок прошлого, отказом от методов политического и экономического давления и подписанием мирного договора, может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям.Конференция в ЦхинвалеГлава Минздрава Абхазии Эудар Бутба принял участие в международной конференции "Практические аспекты развития здравоохранения" в Цхинвале.В свое приветственной речи Бутба сказал, что Абхазия, Россия и Южная Осетия плодотворно сотрудничают в сфере здравоохранения.Он напомнил, что Россия ежегодно оказывает помощь в обеспечении кадрами медучреждений Абхазии в курортный сезон, абхазские медики повышают квалификацию в России, проходят переподготовку.Крайне важным Бутба назвал сотрудничество медучреждений для госпитализации граждан в медучреждения России как плановые, так и экстренные, в том числе по линии обязательного медицинского страхования.Здоровье нацииКруглый стол "Здоровье нации — основа будущего", организованный Советом молодых ученых при президенте Абхазии, прошел в Инфоцентре главы государства 18 сентября.Участники выступили с докладами о проблемах в области здравоохранения и наиболее распространенных заболеваниях — сердечно-сосудистых и онкологических, обсудили лабораторную диагностику и проблему эксплуатации медицинских техсредств в Абхазии.Во время встречи также состоялся обмен мнениями и намечены перспективы развития медицинской сферы в республике.Полуфинал на "Россия-1"Певец из Абхазии Леван Пхаладзе вышел в полуфинал вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия-1".Пхаладзе выступил первым с песней "Луна", и набрал 98 баллов. Ни один участник не смог набрать больше, чем абхазский исполнитель.Леван Пхаладзе — студент кафедры эстрадно-джазового искусства Московского государственного института культуры.Расследование нападенияВечером 15 сентября неизвестные напали на двух граждан Абхазии, Дэвида Гобечия и Лию Агрба. ОВД по Сухумскому району проводит проверку.Глава МВД Абхазии Роберт Киут поручил расследовать факт нападения в кратчайшие сроки. Он провел совещание, на котором о ходе расследования ему доложил начальник ОВД по Сухумскому району Рустам Бжания."Нам необходимо полностью разобраться в этом деле. Это очень важно. Нам необходимо объективно подойти к расследованию, привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы выяснить, что там на самом деле было ", – сказал Киут.Ранее, Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария направила запрос в правоохранительные органы по факту нападения на Дэвида Гобечия и Лию Агрба.На инцидент отреагировал Союз журналистов Абхазии, который осудил нападение на члена Союза Дэвида Гобечия и активистку движения "ҲараҲПицунда" Лию Агрба.Найденное тело и ДТПСпасатели МЧС Абхазии нашли тело пропавшего россиянина Игоря Халтурина. Его обнаружили в прибрежной зоне у села Кындыг Очамчырского района.Как пишет пресс-служба МЧС Абхазии, его нашли в труднодоступном месте в лесу и передали районным органам внутренних дел. Ведутся следственные действия.Трое взрослых и три ребенка пострадали в результате ДТП в одном из туннелей в Гагре, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.Как уточнили в ведомстве, две иномарки столкнулись в субботу, 21 сентября. Сигнал поступил в дежурную часть в 12:40.Прибывшие на место происшествия спасатели ПСО Гагры оказали помощь пострадавшим и доставили их в ЦРБ.

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