https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/razvitie-muzykalnogo-iskusstva-v-abkhazii-obsudili-v-moskve-1052464458.html

Развитие музыкального искусства в Абхазии обсудили в Москве

Развитие музыкального искусства в Абхазии обсудили в Москве

Sputnik Абхазия

Абхазские музыканты на круглом столе в Москве делились опытом создания конкурсов и фестивалей, обсуждали профессиональные проблемы и пути выхода из кризиса. 03.10.2024, Sputnik Абхазия

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МОСКВА, 3 окт – Sputnik, Анжелика Бения. Перспективы развития музыкального искусства и причины нехватки специалистов в Абхазии обсудили абхазские музыканты на круглом столе в Доме Рахманинова в Москве.Подводя итоги II Пицундского международного музыкального фестиваля, который был проведен в августе, художественный руководитель и генеральный директор мероприятия, молодой пианист и дирижер Барас Куджба сообщил, что в этом году фестиваль заработал 1,2 миллиона рублей. Вся сумма была направлена концертному залу для приобретения профессионального светового оборудования."Фестиваль растет. Расширение стало возможным благодаря спонсорам. В первый год участников было 10, второй фестиваль собрал 23 участника. На следующий год у нас есть идея создать камерный фестивальный оркестр, который будет исполнять камерную музыку", – сказал Барас Куджба.На круглом столе обсуждалась необходимость трансформации системы музыкального образования в Абхазии, формирование музыкальных школ-десятилеток. Культуре в республике нужен свой "мощный родник", который будет питать ее новыми силами, считают специалисты.Создав десятилетку по разным направлениям, можно решить проблему нехватки кадров, отметил Барас Куджба."Я понимаю, любой артист хочет заниматься концертами, а не просвещением, но сейчас важно сделать акцент на просвещении. В Абхазии есть контрактники-военные, а могли бы быть и контрактники-учителя, которые приезжали бы в эту десятилетку, преподавали. В России достаточно специалистов, которые с удовольствием взялись бы за эту работу. Люди, которые представляют высокую культуру – люди государственной важности. Мы думаем над созданием Союза музыкальных деятелей. До ста академических музыкантов, скорее всего, в Абхазии есть, среди них есть и те, кто живет вне республики. Хорошо бы попытаться всех объединить и решать проблемы государственной важности вместе", – сказал Куджба.Сейчас музыкальные школы Абхазии – это больше место для хобби, отметил молодой пианист. По его мнению, десятилетка может принести больше результатов. "Это по личной инициативе мы, присутствующие здесь молодые, стали музыкантами. Мы продукт случайный. Не благодаря государственной системе, а благодаря энтузиастам Абхазии появляются такие вспышки", – отметил он.По мнению Куджба, чтобы вспышки были не случайными, а систематизированными, нужно образовательное учреждение. "Добавлю, что наше Министерство культуры не должно превращаться в министерство концертного отдела, нужно помогать и в вопросах просвещения тоже. Если бездействовать, то и музыкальной школы не будет, потому что кадров для этой школы не будет", – сказал Барас Куджба.Профессиональные композиторы республике нужны как никогда, отметила Заслуженный артист России, Народная артистка Абхазии Алиса Гицба. По ее словам, ранее проекты обучения молодых специалистов уже предлагались."Уже подсчитано, сколько денег уходит на концерты зарубежных музыкантов в Абхазии и во сколько бы обошлось государству, если бы мы приглашали музыкантов на постоянной основе, которые растили бы национальные кадры. Увы, но воз и ныне там. Абхазские песни, которые мы исполняем, тоже нуждаются в обработке для академических музыкантов. Нам очень нужны профессиональные композиторы", – сказала солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера".По ее словам, все музыканты Абхазии должны консолидироваться, и не должно быть понятий мой или чужой проект. Гицба напомнила, что сроки подачи заявок на третий международный музыкальный конкурс, соучредителем которого она является, продлены до 5 октября, в этом году возрастная планка для участников была поднята до 45 лет."Проект Бараса Куджба – Пицундский музыкальный фестиваль – это и мой проект тоже, это общий проект, потому что он дает нам перспективу на то, что мы будем существовать как нация, у которой есть не только свое собственное абхазское творчество. У нас есть еще один культурный пласт, который мы хотим все время обогащать и развивать. "Окультуривать" – наше общее дело, чтобы наш народ понимал, кто такие Скрябин или Рахманинов, чтобы у нас были новые ростки наших абхазских музыкантов, композиторов, которых у нас катастрофически не хватает. Ведь композитор – созидатель и основа", – сказала Алиса Гицба.Она также добавила, что в этом году международный музыкальный конкурс предоставит площадки для интересных мастер-классов, что будут спецпризы и сюрприз от первой леди Абхазии. А специальный приз самой Гицба даст право участвовать во всех гала-концертах конкурса, которые пройдут с января по июнь в разных городах России.Студенты музыкальных вузов Москвы Лана Адлейба и София Сакания напомнили, что классическая музыка теряет популярность не только в Абхазии, но и во всем мире. Но, по их мнению, это не повод не ходить, и уж тем более не водить детей на концерты классической музыки."Аудитория наша больше нацелена на мероприятия эстрадного характера. Аудитория российская же на классическую музыку хорошо собирается. У нас в большой зал филармонии на классический концерт высокого уровня, бывает, собирается 40 человек только. Нас водили на концерты высокой музыки. Мы теряем культуру походов на такие концерты, понимание, что детям важно это привить с малых лет", – сказала Адлейба.

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