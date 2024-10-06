https://sputnik-abkhazia.ru/20241006/sputnik-nedeli-den-pobedy-vstrecha-glav-mid-v-moskve-i-kubok-prezidenta-1052495073.html

Sputnik недели: День Победы, встреча глав МИД в Москве и Кубок президента

Sputnik недели: День Победы, встреча глав МИД в Москве и Кубок президента

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 30 сентября по 6 октября. 06.10.2024, Sputnik Абхазия

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О том, как Абхазия отметила День Победы и Независимости, как прошла встреча глав МИД России, Абхазии и Южной Осетии в Москве, как удалось потушить пожар в Галском районе, что обсуждали на комитетском заседании в Парламенте, читайте в материале Sputnik.Общенациональный праздник30 сентября в республике отметили 31 годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Во всех городах и районах страны прошли памятные и праздничные мероприятия, в которых участвовали тысячи людей.В День Победы и Независимости в Сухуме состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу Славы. Поклониться памяти погибших в Отечественной войне пришли президент Аслан Бжания, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, ветераны, родственники погибших, общественность, гости республики.После прошел парад с участием абхазских и российских военнослужащих. Перед Мемориалом Славы состоялось шествие "Бессмертного полка". Также прошел велопробег и концерты в Госфилармонии и на набережной столицы. Вечером запустили праздничный салют.Президент России Владимир Путин поздравил своего абхазского коллегу Аслана Бжания с этим знаковым событием.Российский президент отметил, что отношения между странами успешно развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства.Путин пожелал Бжания крепкого здоровья и успехов, а гражданам республики — мира и благополучия.С праздником президента Абхазии также поздравили коллеги из Южной Осетии и Никарагуа.Алан Гаглоев отметил, что на протяжении многих лет абхазский народ проявлял исключительное мужество и героизм, стремясь к обретению независимости.Осмотр вооруженияГлава республики Аслан Бжания провел осмотр вооружения и военной техники Министерства обороны Абхазии, сообщила пресс-служба президента.Главнокомандующий ознакомился с образцами вооружения, в том числе новыми, военной и специальной техникой, базой хранения артиллерийского и бронетанкового вооружения.Уточняется, что Аслан Бжания дал поручения по повышению боевого потенциала Вооруженных сил республики.Встреча глав МИДМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провел отдельные и совместные переговоры с главой МИД Абхазии Сергеем Шамба и министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым в Москве 4 октября.Лавров подчеркнул, что Москва продолжит оказывать Сухуму и Цхинвалу всемерное содействие в обеспечении безопасности, расширении международных связей, экономическом развитии.Стороны также обсудили инициативу Владимира Путина по урегулированию ситуации на Украине, трансформацию системы международных отношений, председательство России в БРИКС.Во время двусторонней встречи Лаврова и Шамба глава МИД России отметил, что в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье позиция Москвы принципиальна."Мы занимаем принципиальные позиции и продвигаем такие договоренности, которые будут надежно обеспечивать безопасность и стабильность в регионе на основе признания реалий, включая независимость Абхазии и Южной Осетии", – заявил он.Лавров добавил, что Москва благодарна Сухуму за поддержку в период спецоперации — абхазские добровольцы участвуют в боях на Донбассе, граждане республики оказывают гуманитарную помощь и принимают россиян, вынужденных покинуть свои дома, в том числе детей из Курской области в лагере "Потомки героев".В свою очередь Сергей Шамба подчеркнул, что республика честно и добросовестно выполняет свои союзнические обязательства.По его словам, абхазский народ в силу своей малочисленности не склонен к политическим маневрам. Если до 2008 года, до признания Россией, в общественном сознании в республике превалировал страх новой угрозы со стороны Грузии, то после всех заключенных договоренностей это отошло на второй план.Шамба добавил, что программа гармонизации законодательств продолжается, 27 из 45 мероприятий уже реализованы.Комитетское заседаниеРасширенное заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам состоялось в Парламенте Абхазии 3 октября. На нем обсуждалось Соглашение между правительствами Абхазии и России об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики.На заседании присутствовали министр экономики Кристина Озган, председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа и представители банковского сообщества Абхазии, которые ранее направили в Парламент письмо и выразили обеспокоенность статьей 9 пункта 2. В нем говорится, что российские юрлица могут открывать в Абхазии филиалы российских банков с государственным участием.Он добавил, что этот филиал не сможет обслуживать физических и юридических лиц. У него будет право открыть временный счет для инвестора в период стройки, но с момента запуска проекта инвестор обязан закрыть этот счет и открыть новый в абхазском банке.Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган, в частности подчеркнула, что в данном проекте соглашения речь идет о филиале российской кредитной организации с государственным участием."Это значит, что мы допускаем возможность того, что в целях реализации инвестиционных проектов, которые подпадают под действие данного соглашения, российская кредитная организация только с государственным участием имеет право здесь зарегистрировать филиал с определенным набором функций, весьма ограниченных", – заметила она.Представители банковской отрасли республик рассказали депутатам о своих опасениях. Речь идет, в том числе о том, что уровни развития этой экономической сферы в Абхазии и России несоизмеримы.Банковское сообщество Абхазии также видит угрозу в отсутствии конкурентоспособности в сравнении с российскими банками. Изначально прописанный ограниченный круг услуг, который могут предоставлять банки России в республике, со временем могут расшириться и это негативно скажется на банковском секторе Абхазии, считают они.Удар по СирииМИД Абхазии решительно осудил удар Израиля по Дамаску. 2 октября ЦАХАЛ атаковал жилое здание в районе Меззе, где располагаются дипмиссии разных государств, в том числе абхазское посольство. Три мирных жителя погибли в результате удара, еще трое ранены.Ведомство подчеркивает, что нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом и должны быть прекращены немедленно.Братские отношенияСухум и Грозный стали городами-побратимыми. Как сообщила пресс-служба столичной администрации Абхазии, Соглашение подписали глава сухумской администрации Беслан Эшба и мэр чеченской столицы Хас-Магомед Кадыров.В документе отмечается, что стороны придают большое значение созданию условий для открытого диалога, партнерства и расширения взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов в интересах жителей города Грозного и города Сухум.Города будут сотрудничать в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической областях, в сферах спорта и туризма.Конец пожаруПожар разгоревшийся на прошлой неделе в Галском районе потушен. Об этом сообщил Sputnik замглавы администрации Дмитрий Адлейба.По его словам, спасатели ликвидировали наиболее крупные очаги возгорания к обеду понедельника, а дождь потушил оставшиеся.С возгоранием боролись пожарные из Галского, Ткуарчалского и Очамчырского районов, пожарные расчеты ИнгурГЭС, сотрудники городских служб и местные жители. Масштабы ущерба будет определять специальная комиссия.Выставка ремесленниковМолодежный патриотический лагерь "Потомки героев", приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов открылся в Тамыше 23 сентября. В нем приняли участие внуки и дети ветеранов и добровольцев войны с Грузией, дети из Курской области.Спустя неделю там прошла выставка работ абхазских ремесленников - это кузнецы, кожевники, производители национальных музыкальных инструментов.Выставку посетил президент Абхазии Аслан Бжания. Глава государства ответил на вопросы по внутренней и международной повестке, развитию экономики, мерам поддержки молодежи и спорта, а также подчеркнул важность развития братских отношений с Российской Федерацией.На выставке были представлены работы более 15 мастеров — это и кузнецы, и кожевники, и производители национальных музыкальных инструментов.Медиашкола в СухумеМедиашкола для молодых соотечественников прошла в Сухуме в Доме Москвы со 2 по 3 октября.Мастер-классы вели ведущие специалисты в сфере PR-журналистики и телевидения из России – журналисты Гузель Камаева и Мария Сафронова, а также психолог, автор и ведущая курса публичных выступлений Ирина Прокопьева.Проект организован при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника."Кубок президента Абхазии"На Бзыбском ипподроме разыграли "Кубок Президента Республики Абхазия" по конному спорту в субботу, 5 октября.Наездники соревновались в шести скачках на разные дистанции, метании дротиков и конном футболе.В состязаниях по метанию дротиков победу одержала команда Рицинского национального реликтового парка со счетом 11:4, в конном футболе эта команда обыграла "Гагру" со счетом 17:2.Победителем приза первого президента Абхазии Владислава Ардзинба на дистанции 2000 метров стал скакун Натан жокея Алима Батуева.Кубок президента Абхазии Аслана Бжания выиграла лошадь по кличке Радеда жокея Алима Батуева.Открытые скачки на приз памяти второго президента Сергея Багапш выиграл скакун Дайгон Кид жокея Алима Батуева.Общий призовой фонд конно-спортивных соревнований составил 2 миллиона 400 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241001/den-pobedy-i-nezavisimosti-v-sukhume--1052435955.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/vladimir-putin-pozdravil-aslana-bzhaniya-s-dnem-pobedy-1052425087.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/soglashenie-s-rossiey-ob-investproektakh-obsudili-na-zasedanii-parlamentskogo-komiteta-1052468262.html

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