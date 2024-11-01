https://sputnik-abkhazia.ru/20241101/edinstvennyy-i-nepovtorimyy-kak-v-abkhazii-poyavilsya-organ-i-v-kakom-on-sostoyanii-1052726631.html

Единственный и неповторимый: как в Абхазии появился орган и в каком он состоянии

Единственный и неповторимый: как в Абхазии появился орган и в каком он состоянии

Sputnik Абхазия

Единственный в Абхазии орган немецкой фирмы "А. Schuke" был установлен в Пицундском соборе 1 ноября 1975 года. 01.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-01T14:02+0300

2024-11-01T14:02+0300

2024-11-01T14:03+0300

пицунда

пицундский орган

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О том, как зародилась идея установить в Пицундском соборе орган, кто занимался выполнением этой миссии и с каким сложностями столкнулся, чем уникален этот инструмент и в каком он состоянии сегодня, читайте в материале Sputnik.Партийный заказПицундский патриарший собор был построен в IX веке на месте, где когда-то была древняя базилика VI века. На протяжении столетий комплекс разрушался. Его не щадили ни время, ни люди.После Октябрьской революции храм вовсе закрыли. Росписи на его стенах скрылись под слоем штукатурки, а сам храм, один из главных православных объектов Абхазии, превратили в коровник, по версии местных жителей.Период возрождения Пицунды и ее достопримечательностей выпал на 1970-е годы. Тогда власти СССР решили сделать этот маленький причерноморской городок еще более привлекательным и комфортным для туристов.Немалые деньги вложили в благоустройство Пицунды, строительство инфраструктуры, курортных зон и, конечно же, в реставрацию храма в качестве концертного зала. Обязательным пунктом в распоряжении №116 центрального Совета по управлению курортами профсоюзов также было приобретение и монтаж органа.Решить необходимые организационные вопросы, связанные с изготовлением и доставкой органа, поручили инженеру-строителю, замдиректора "Объединения пансионатов курорта Пицунда" Валерию Джонуа.В интервью Sputnik он рассказал, что в конце 1973 года в Пицунду приехал глава известной немецкой фирмы по изготовлению органов с более чем двухвековой историей Ганс Иоахим Шуке.Переходившая по наследству фирма "А. Schuke" изготовила органы для многих стран, в том числе для Германии, Австрии, Италии, Китая, Бразилии и многих других.Джонуа сопровождал важного гостя во время поездок по Абхазии, и запомнился он ему как человек энергичный, работоспособный, с пытливым умом, несмотря на свой преклонный возраст.Прежде чем принять заказ, Шуке выразил необходимость в проверке акустики зала храма. Спустя немного времени в Пицунду прибыли специалисты московского института акустики, которые признали акустику хорошей.Спустя еще год Шуке снова приехал в Абхазию, но уже не один. С ним был главный конструктор фирмы по фамилии Тилль и реставратор Левак. Они окончательно определили место расположения органа в храме, его величину и объем.Миссия без права на ошибкуВ феврале 1975 года Валерия Джонуа вызвали в Москву, в Центральный Совет по управлению курортами профсоюза."В отделе по международным связям у его руководителя Вадима Гнутикова я получил подробный инструктаж перед предстоящей командировкой в ГДР. В недельный срок я должен был посетить в Потсдаме фирму "А. Schuke", в Берлине — советское представительство, отдел торгпредства и обсудить вопрос о транспортировке органа", — поделился воспоминаниями инженер.За день до вылета в ГДР Джонуа пригласил к себе председатель Центрсоветкурорта Иван Козлов. Дело было в том, что по контракту поставка музыкального инструмента была назначена на конец 1975 года, монтаж – в 1976 году. Джонуа дали указание секретаря ЦК КПСС, члена Политбюро Андрея Кириленко об ускорении этого процесса.С ответственным поручением на следующий же день Джонуа отправился в Берлин, но из-за плохой погоды самолет вынужденно приземлился в Дрездене. Добраться до столицы Германии удалось лишь спустя сутки на электропоезде. На следующее утро Валерий Джонуа уже осматривал двухэтажный цех фирмы "А. Schuke" в Потсдаме.Экскурсию для Джонуа проводил главный конструктор фирмы господин Тилль, с самим Шуке в Потсдаме Джонуа не встречался, мастер был сильно болен. Через несколько месяцев он ушел из жизни. Пицундский орган стал его последним произведением. Фирму возглавил Тилль.Валерию Джонуа также удалось побывать на заводе, где изготавливались металлоконструкции. Там и состоялось обсуждение вопроса о пересмотре сроков. Без особой охоты, но представители фирмы все же пошли навстречу и согласились завершить работы на четыре-пять месяцев раньше, но не более.Свои обязательства фирма "А. Schuke" выполнила в срок согласно подписанному соглашению. Немецкие монтажники более двух месяцев работали в Пицунде. Вскоре король музыкальных инструментов был установлен в храме.1 ноября 1975 года состоялось торжественное открытие органа в Пицунде. Первыми на инструменте сыграли органисты высочайшего класса — неизменный художественный эксперт-консультант фирмы "А. Schuke", профессор Лейпцигской консерватории Вольфганг Шетелих и органист Лейпцигского храма святого Томаса Ханес Кестнер.Первые мелодииРазмеры Пицундского органа поражают воображение. Высота инструмента 11 метров, а весит он 20 тонн. В нем установлено 4500 труб.После установки органа Пицунда навсегда изменилась. Она стала притягивать не только туристов и высокопоставленных чиновников, которые круглый год приезжали в этот курортный город, утопающем в зелени, за чистым воздухом, теплым морем, но и ценителей высокой классической музыки и неповторимого звучания короля инструментов.С конца 80-х годов в Пицунде стали проводиться и летние фестивали классической музыки, организованные художественным руководителем и главным дирижером Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодаром Чанба.В концертах участвовали мастера искусств, среди которых был лауреат международных конкурсов виолончелист и органист из Москвы Александр Князев. Он дал свой первый органный концерт именно в Пицундском храме.Со временем Пицундский орган зазвучал абхазскими мотивами. Это стало возможным благодаря стараниям первой абхазской органистки, Народной артистки Абхазии и худрука органного зала в Пицунде Марины Шамба.Она загорелась идеей переложить для органа народные трагические произведения "Песнь ранения", "Песнь о скале" и колыбельную композитора Лакрба "Шьишь нани".Этой идеей она поделилась с друзьями, молодыми композиторами со своего курса. Марина снабдила их материалами по истории Абхазии, пластинками с народной музыкой, и вскоре стало ясно, что молодые коллеги смогут справиться с такой задачей. Полученный результат с достоинством оценила публика. С тех пор ни одно выступление Марины Шамба не обходится без исполнения этих произведений.Ни единой нотыТяжелым испытанием для всей страны стала Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов. Окутавший народ республики траур также заставил замолчать Пицундский орган на три года.За десять дней до окончания войны погиб супруг Марины Шамба – известный ученый, физик, кавалер ордена Леона Адгур Инал-ипа. Вынести боль невосполнимой утраты ей помогли музыка и забота о любимом инструменте.По воспоминаниям Шамба, когда она впервые после войны пришла в храм, она ужаснулась. Из открывшейся двери собора выбежала крыса. В течение нескольких лет грызуны были хозяевами в том храме и нанесли ему большой урон. Внутри все было съедено, повреждены меха и даже железные трубы органа.Молчание Пицундского органа было прервано. В соборе стали проводить благотворительные концерты, приглашать детей увидеть своими глазами музыкальное чудо и услышать игру талантливых исполнителей."Хотелось дать им надежду на то, что жизнь не закончилась, что будет много радости и веселья. Приезжало много гостей. Хотелось показать им, что нас никто не убил до конца, что мы выжили и будем жить", — сказала в интервью Sputnik Шамба.Постепенно Марина Шамба собрала вместе всех абхазских музыкантов, и в Пицундском храме зазвучал не только орган, но и голоса солистов филармонии, капелла и другие профессионалы.Пицундский орган сегодняС тех пор в Пицундском соборе все чаще стали организовывать международные фестивали классической музыки. В наши дни ежегодно в его стенах проводятся фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…", "Пицундский музыкальный фестиваль", "Органные вечера в Пицунде", а также в курортный сезон каждый день дают концерты абхазские, зарубежные органисты и вокалисты.Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия в беседе с корреспондентом Sputnik вспомнил, когда он впервые сыграл на Пицундском органе и что при этом испытал."Это было в конце моего первого курса обучения в 2006 году. Я сразу же попал под очарование этого уникального инструмента, под его звучание, мощь и краски отдельных регистров. До этого мне доводилась играть только на небольших, учебных органах, которые, конечно же, не сравнить с органом в Пицунде", – поделился он.Первой сыгранной Гаделия на Пицундском органе композицией стала дарийская Токката и фуга Иоганна Себастьяна Баха.Сегодня Пицундский зал, можно сказать, переживает период расцвета и популярности. Как отметил Гаделия, количество зрителей на концертах ежегодно растет. Отрадно, что посещают выступления артистов не только туристы, но и жители со всей Абхазии."Иногда у нас проходит даже по два концерта в день. Это говорит о том, что у людей есть большой интерес и к площадке, и к инструменту, и к музыкантам. Туристы особенно любят посещать концерты именно местных артистов. Им это очень интересно", – сказал Гаделия.Как и любой музыкальный инструмент, Пицундский орган нуждается в систематическом обслуживании. Это дорогостоящее и обязательное условие. Без внимательного и качественного ухода инструмент может серьезно "захворать".Последний масштабный ремонт Пицундского органа был произведен в 2011 году мастерами производителя Пицундского органа фирмы "А. Schuke". Огромные фуры с техникой, едва ли не полный цех, находились в Абхазии, группы мастеров сменяли друг друга, но работу свою они выполнили.Как объяснил Лука Гаделия, плановый ремонт органа нужно проводить несколько раз в год. Дирекция Пицундского концертного зала старается соблюдать эти нормы за счет собственных средств. Весной 2024 года в Пицунду приезжали мастера из Московской филармонии.Мастеров по ремонту и настройке органа в Абхазии нет, с сожалением отметил Лука Гаделия и добавил, что большие надежды возложены на студента Нижегородской консерватории Валерия Барганджия из Абхазии. Он учится на четвертом курсе на органиста и на настройщика этого инструмента.Гаделия пояснил, что направление по технической настройке органа Барганджия проходит не по углубленной программе, а на базовом уровне. Несмотря на это, студента из республики уже не раз привлекали к этой работе в Пицундском концертом зале, и его ждут в Абхазии после окончания учебы."Нам приходится часто настраивать трубы определенных регистров, которые очень подвержены температурным колебаниям. Допустим, в соборе немного стало жарче или прохладнее, трубы на это сразу реагируют. Через несколько часов после такого воздействия они начинают фальшивить", – объяснил артист.Процесс настройки этих труб несложный, но трудоемкий, так как Пицундский орган большой, эта работа может занять около трех часов. При этом до некоторых труб сложно добраться из-за их расположения и высоты инструмента.В связи с этим в Пицундском концертном зале нужен специалист, который сможет обслуживать инструментом круглогодично."Пока плановых ремонтов хватает. Капитальных поломок или дефектов у инструмента, к счастью, нет. Он хорошо функционирует даже при такой активной загрузке, которая была во время органного фестиваля. Тогда к нам приехало около 15-16 органистов, и репетировали с 9 утра и до поздней ночи с передышками. Инструмент выдержал", –сказал Гаделия.Заслуженный артист Абхазии также выразил надежду на то, что в Абхазии будет появляться больше молодых людей, которые захотят выучиться на органиста и продолжить традиции органной музыки старшего поколения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20141028/1013241910.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20161101/picundskij-organ-kak-spasli-muzykalnoe-sokrovishhe-abxazii-1019765622.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210815/Abkhazskoe-vdokhnovenie-velikogo-kompozitora-k-90-letiyu-Mikaela-Tariverdieva-1033038033.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240730/1051844039.html

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пицунда, пицундский орган