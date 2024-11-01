https://sputnik-abkhazia.ru/20241101/nalogi-investitsii-i-rabochie-mesta-kondakova-ob-ekonomike-gagrskogo-rayona-1052722795.html

Налоги, инвестиции и рабочие места: Кондакова об экономике Гагрского района

Налоги, инвестиции и рабочие места: Кондакова об экономике Гагрского района

Sputnik Абхазия

Более 1,2 миллиарда рублей налогов было собрано в Гагрском районе за первые девять месяцев 2024 года 01.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-01T09:00+0300

2024-11-01T09:00+0300

2024-11-01T10:50+0300

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Совокупный объем производства в Гагрском районе по плану может составить 25,5 миллиарда рублей в 2024 году, рассказала на передаче радио Sputnik "Главный четверг" замглавы администрации Гагрского района Этери Кондакова. "Порядка 65% от этой суммы приходится на сферу обращения товаров, то есть на товарооборот. Понятно, почему такая большая цифра, потому что там заложена стоимость всех реализованных товаров," – объяснила она. По словам Кондаковой, совокупный объем производства – это главный показатель экономического развития. Существенную долю от общих значений в этой сфере занимает туризм – около 25%. При этом в плане прибыли и занятости населения это направление занимает 50%. Кроме того, около половины налогов в бюджет района поступает именно из этой отрасли. Что до налогов, то с января по сентябрь включительно в Гагрском районе было собрано более 1,2 миллиарда рублей, рассказала Этери Кондакова. "Но в районе осталось около 55%, так как НДС идет не в местный бюджет, а в республиканский. Так, в местный бюджет поступило 692 миллиона рублей налогов. План перевыполнен на 24%", – уточнила она. Основные бюджетообразующие налоги в Гагрском районе – это подоходный налог, налог на прибыль и на землю. Их доля в общей сумме сборов составляет более 80%. Этери Кондакова рассказала и о показателях занятости в районе. Общая численность населения остается в пределах 39 тысяч человек, 23 тысячи человек из них трудоспособные. По официальным данным за 2023 год, примерно 6,8 тысячи человек работает в бюджетных организациях и на предприятиях, 1,7 тысячи человек — индивидуальные предприниматели, 4,2 тысячи человек ведут свои подсобные хозяйства и участвуют в рыночных отношениях. Таким образом, около 12,7 тысячи человек в Гагрском районе заняты, это 55% от числа жителей. Кондакова также подчеркнула, что на протяжении нескольких лет в Гагрском районе успешно проводится работа по привлечению инвестиций. В основном они реализуются в туристической отрасли. Ряд крупных объектов размещения уже запущен, многие находятся на стадии строительства. По примерным данным, ежегодно предприниматели вкладывают в экономику района до 3,5-4 миллиардов рублей. За первые шесть месяцев 2024 года объемы инвестиций уже составили два миллиарда рублей. 75% от общей суммы приходится на туристическую отрасль. Из бюджета Гагрского района финансируется программа по развитию сельского хозяйства, добавила Этери Кондакова. Было отобрано 15 проектов на сумму 6,5 миллиона рублей, в основном эти проекты в области животноводства и растениеводства. Как отметила Кондакова, расходы бюджета в 2024 году составили 920 миллионов рублей при поступивших 690 миллионах рублей. 30% от этой суммы направлено на зарплаты бюджетников, а все остальное - на улучшение инфраструктуры, благоустройство и поддержание ЖКХ. Капитальные ремонты и строительство социальной инфраструктуры – самые большие статьи расходов в бюджете муниципалитета. На это выделено около 350 миллионов рублей. Эти средства в том числе направлены на восстановление разрушенной штормом набережной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241010/grazhdanin-i-nachalnik-adzhba-o-posobiyakh-sotsialno-uyazvimym-kategoriyam-v-abkhazii-1052538613.html

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