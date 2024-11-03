https://sputnik-abkhazia.ru/20241103/sputnik-nedeli-byudzhet-na-god-investsoglashenie-i-turisticheskiy-forum-1052738954.html

Sputnik недели: бюджет на год, инвестсоглашение и туристический форум

Sputnik недели: бюджет на год, инвестсоглашение и туристический форум

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 28 октября по 3 ноября. 03.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-03T20:03+0300

2024-11-03T20:03+0300

2024-11-03T20:03+0300

в абхазии

абхазия

общество

культура

спорт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/02/1052737154_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_61b3ce0678be077d1748c079044e565e.jpg

О том, какой бюджет в республике прогнозируется в 2025 году, что дает соглашение между Абхазией и Россией по инвестпроектам и как прошел пятый туристический форум “Visit Apsny”, читайте в материале Sputnik.Осенний призыв28 октября в Абхазии начался осенний призыв. По указу президента призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в резерве.Призывная кампания продлится до конца декабря.Бюджет на год30 октября в Кабинете министров прошло заседание правительства. На нем рассмотрели проекты государственного бюджета и внебюджетных фондов на 2025 год.Республиканский бюджет на 2025 год был утвержден в размере 13,145 миллиарда рублей. 8 миллиардов из них — собственные доходы.На заседании правительства утвердили и бюджеты пяти внебюджетных фондов Абхазии.Соглашение по инвестициям30 октября Абхазия и Россия подписали соглашение, позволяющее российским юрлицам осуществлять инвестпроекты в республике.По мнению министра экономического развития России Максима Решетникова, это позволит привлечь дополнительные российские инвестиции в Абхазию, что будет способствовать не только развитию туризма, сельского хозяйства и промышленности, но и инфраструктуры.Министр экономики Абхазии Кристина Озган отметила, что инвестиции играют ключевую роль в стабилизации экономической ситуации в республики. А нормы землепользования и залога объектов инвестиций, прописанные в соглашении о российских инвестпроектах, не противоречат действующему законодательству республики, считает она.Подписанное соглашение должно быть направлено на ратификацию в Народное Собрание Абхазии.Пятый "Visit Apsny"1 ноября в Гагре открылись V международный туристический форум "Visit Apsny" и выставка "Apsny Horeca".В нем приняли участие около 170 представителей туротрасли и предпринимательства из Абхазии и России.Более 20 предприятий работали на выставке "Apsny Horeca", они представили свою продукцию — роботизированную технику, алкогольные и газированные напитки, воду, косметику, джемы, сухофрукты, печатную продукцию, услуги для отелей.Тема форума — "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". Международное информационное агентство Sputnik Абхазия выступило генеральным информационный партнер форума.Праздник урожая3 ноября на исторической поляне в Лыхны прошел юбилейный “Праздник урожая”.В нем приняли участие все села Гудаутского района, а также Новый Афон. В 2023 году впервые присоединилась делегация из Карачаево-Черкесской Республики.Участники представили свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовали выставки поделок.Культурная программа праздника состояла из концерта танцевальных и вокальных коллективов, молодых исполнителей. Также прошли абхазские традиционные спортивные состязания, соревнования по стрельбе из лука и конный футбол. В этом году на празднике урожая впервые оценивали павильоны. Победители получили денежные вознаграждения: за первое место — 50 тысяч рублей, за второе — 30 тысяч рублей, третье — 20 тысяч рублей.Конкурс Алисы ГицбаПодвели итоги Международного музыкального конкурса Алисы Гицба.31 октября в Абхазской госфилармонии состоялись награждение и гала-концерт лауреатов и победителей конкурса вместе с Воронежским академическим оркестром и Абхазским государственным камерным оркестром.1 ноября в Пицунде прошел еще один гала-концерт победителей конкурса.Музыкальный конкурс проводится в третий раз. В этом году на участие в нем было подано более 200 заявок от вокалистов и 23 — от камерных ансамблей из 10 стран: Абхазии, России, Беларуси, Великобритании, Германии, Китая, Сербии, Монголии, Армении и Молдавии.“Артек” в Сухуме30 октября и 1 ноября на культурно-деловой площадке “Гума” в Сухуме прошла выставка детского центра “Артек”.В рамках выставки состоялись творческие конкурсы, мастер-классы, игротеки и образовательные программы. Организатор мероприятия — Министерство просвещения Абхазии и международный детский центр "Артек”."Аиааира" и победа "Нарта"С 28 октября по 1 ноября в Абхазии проходили военно-спортивные игры "Аиааира". В них участвовали восемь команд, каждая из 10 учеников 9, 10 и 11 классов. Дети соревновались в 12 видах конкурсов, в том числе в строевой подготовке, подтягивании на перекладине, разборке и сборке автомата на время, беге на разные дистанции, метании гранат, стрельбе из автомата и перетягивании канат.Победителем игр "Аиааира" стала команда из Сухума, второе место заняла Гудаута, третье - Гагра.30 октября Сухумский "Нарт" в 15-й раз получил титул чемпиона Абхазии по футболу. Церемония награждения прошла на столичном стадионе "Динамо" перед игрой "Нарта" с цандрыпшским "Садзом".

https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/ozgan-rasskazala-o-mezhpravitelstvennom-soglashenii-o-rossiyskikh-investproektakh-1052721384.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/plyusy-i-minusy-turotrasli-abkhazii-obsudili-v-ramkakh-foruma-visit-apsny--1052735078.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/obmen-opyt-i-pomosch-kak-artek-vzaimodeystvuet-s-abkhaziey-1052734106.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, общество, культура, спорт