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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241103/sputnik-nedeli-byudzhet-na-god-investsoglashenie-i-turisticheskiy-forum-1052738954.html
Sputnik недели: бюджет на год, инвестсоглашение и туристический форум
Sputnik недели: бюджет на год, инвестсоглашение и туристический форум
Sputnik Абхазия
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 28 октября по 3 ноября. 03.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-03T20:03+0300
2024-11-03T20:03+0300
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О том, какой бюджет в республике прогнозируется в 2025 году, что дает соглашение между Абхазией и Россией по инвестпроектам и как прошел пятый туристический форум “Visit Apsny”, читайте в материале Sputnik.Осенний призыв28 октября в Абхазии начался осенний призыв. По указу президента призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в резерве.Призывная кампания продлится до конца декабря.Бюджет на год30 октября в Кабинете министров прошло заседание правительства. На нем рассмотрели проекты государственного бюджета и внебюджетных фондов на 2025 год.Республиканский бюджет на 2025 год был утвержден в размере 13,145 миллиарда рублей. 8 миллиардов из них — собственные доходы.На заседании правительства утвердили и бюджеты пяти внебюджетных фондов Абхазии.Соглашение по инвестициям30 октября Абхазия и Россия подписали соглашение, позволяющее российским юрлицам осуществлять инвестпроекты в республике.По мнению министра экономического развития России Максима Решетникова, это позволит привлечь дополнительные российские инвестиции в Абхазию, что будет способствовать не только развитию туризма, сельского хозяйства и промышленности, но и инфраструктуры.Министр экономики Абхазии Кристина Озган отметила, что инвестиции играют ключевую роль в стабилизации экономической ситуации в республики. А нормы землепользования и залога объектов инвестиций, прописанные в соглашении о российских инвестпроектах, не противоречат действующему законодательству республики, считает она.Подписанное соглашение должно быть направлено на ратификацию в Народное Собрание Абхазии.Пятый "Visit Apsny"1 ноября в Гагре открылись V международный туристический форум "Visit Apsny" и выставка "Apsny Horeca".В нем приняли участие около 170 представителей туротрасли и предпринимательства из Абхазии и России.Более 20 предприятий работали на выставке "Apsny Horeca", они представили свою продукцию — роботизированную технику, алкогольные и газированные напитки, воду, косметику, джемы, сухофрукты, печатную продукцию, услуги для отелей.Тема форума — "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". Международное информационное агентство Sputnik Абхазия выступило генеральным информационный партнер форума.Праздник урожая3 ноября на исторической поляне в Лыхны прошел юбилейный “Праздник урожая”.В нем приняли участие все села Гудаутского района, а также Новый Афон. В 2023 году впервые присоединилась делегация из Карачаево-Черкесской Республики.Участники представили свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовали выставки поделок.Культурная программа праздника состояла из концерта танцевальных и вокальных коллективов, молодых исполнителей. Также прошли абхазские традиционные спортивные состязания, соревнования по стрельбе из лука и конный футбол. В этом году на празднике урожая впервые оценивали павильоны. Победители получили денежные вознаграждения: за первое место — 50 тысяч рублей, за второе — 30 тысяч рублей, третье — 20 тысяч рублей.Конкурс Алисы ГицбаПодвели итоги Международного музыкального конкурса Алисы Гицба.31 октября в Абхазской госфилармонии состоялись награждение и гала-концерт лауреатов и победителей конкурса вместе с Воронежским академическим оркестром и Абхазским государственным камерным оркестром.1 ноября в Пицунде прошел еще один гала-концерт победителей конкурса.Музыкальный конкурс проводится в третий раз. В этом году на участие в нем было подано более 200 заявок от вокалистов и 23 — от камерных ансамблей из 10 стран: Абхазии, России, Беларуси, Великобритании, Германии, Китая, Сербии, Монголии, Армении и Молдавии.“Артек” в Сухуме30 октября и 1 ноября на культурно-деловой площадке “Гума” в Сухуме прошла выставка детского центра “Артек”.В рамках выставки состоялись творческие конкурсы, мастер-классы, игротеки и образовательные программы. Организатор мероприятия — Министерство просвещения Абхазии и международный детский центр "Артек”."Аиааира" и победа "Нарта"С 28 октября по 1 ноября в Абхазии проходили военно-спортивные игры "Аиааира". В них участвовали восемь команд, каждая из 10 учеников 9, 10 и 11 классов. Дети соревновались в 12 видах конкурсов, в том числе в строевой подготовке, подтягивании на перекладине, разборке и сборке автомата на время, беге на разные дистанции, метании гранат, стрельбе из автомата и перетягивании канат.Победителем игр "Аиааира" стала команда из Сухума, второе место заняла Гудаута, третье - Гагра.30 октября Сухумский "Нарт" в 15-й раз получил титул чемпиона Абхазии по футболу. Церемония награждения прошла на столичном стадионе "Динамо" перед игрой "Нарта" с цандрыпшским "Садзом".
https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/ozgan-rasskazala-o-mezhpravitelstvennom-soglashenii-o-rossiyskikh-investproektakh-1052721384.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/plyusy-i-minusy-turotrasli-abkhazii-obsudili-v-ramkakh-foruma-visit-apsny--1052735078.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/obmen-opyt-i-pomosch-kak-artek-vzaimodeystvuet-s-abkhaziey-1052734106.html
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абхазия, общество, культура, спорт
абхазия, общество, культура, спорт

Sputnik недели: бюджет на год, инвестсоглашение и туристический форум

20:03 03.11.2024
© SputnikПятый Международный форум "Visit Apsny"
Пятый Международный форум Visit Apsny - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2024
© Sputnik
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 28 октября по 3 ноября.
О том, какой бюджет в республике прогнозируется в 2025 году, что дает соглашение между Абхазией и Россией по инвестпроектам и как прошел пятый туристический форум “Visit Apsny”, читайте в материале Sputnik.

Осенний призыв

28 октября в Абхазии начался осенний призыв. По указу президента призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в резерве.
Призывная кампания продлится до конца декабря.

Бюджет на год

30 октября в Кабинете министров прошло заседание правительства. На нем рассмотрели проекты государственного бюджета и внебюджетных фондов на 2025 год.

Согласно главному финансовому документу, в 2025 году общий объем доходов госбюджета определен в размере 17,3 миллиарда рублей. 12 миллиардов из них — это собственные доходы.

Республиканский бюджет на 2025 год был утвержден в размере 13,145 миллиарда рублей. 8 миллиардов из них — собственные доходы.
На заседании правительства утвердили и бюджеты пяти внебюджетных фондов Абхазии.
Бюджет Дорожного фонда в 2025 году составит 160 миллионов рублей.
Бюджет Фонда соцстрахования - 232 миллионов 475,9 тысячи рублей.
Бюджет Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии - 258,9 миллиона рублей.
Бюджет Пенсионного фонда Абхазии на 2025 году - 1,88 миллиарда рублей.
Бюджет Фонда репатриации - 385,13 миллиона рублей.
Бюджет Фонда обязательного медстрахования - 90,57 миллиона рублей.

Соглашение по инвестициям

30 октября Абхазия и Россия подписали соглашение, позволяющее российским юрлицам осуществлять инвестпроекты в республике.
По мнению министра экономического развития России Максима Решетникова, это позволит привлечь дополнительные российские инвестиции в Абхазию, что будет способствовать не только развитию туризма, сельского хозяйства и промышленности, но и инфраструктуры.
Министр экономики Абхазии Кристина Озган отметила, что инвестиции играют ключевую роль в стабилизации экономической ситуации в республики. А нормы землепользования и залога объектов инвестиций, прописанные в соглашении о российских инвестпроектах, не противоречат действующему законодательству республики, считает она.
Кристина Озган - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2024
В Абхазии
Озган рассказала о межправительственном соглашении о российских инвестпроектах
31 октября, 19:42
Подписанное соглашение должно быть направлено на ратификацию в Народное Собрание Абхазии.

Пятый "Visit Apsny"

1 ноября в Гагре открылись V международный туристический форум "Visit Apsny" и выставка "Apsny Horeca".
В нем приняли участие около 170 представителей туротрасли и предпринимательства из Абхазии и России.
Более 20 предприятий работали на выставке "Apsny Horeca", они представили свою продукцию — роботизированную технику, алкогольные и газированные напитки, воду, косметику, джемы, сухофрукты, печатную продукцию, услуги для отелей.
Тема форума — "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". Международное информационное агентство Sputnik Абхазия выступило генеральным информационный партнер форума.
Плюсы и минусы туротрасли Абхазии обсудили в рамках форума Visit Apsny - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2024
В Абхазии
Плюсы и минусы туротрасли Абхазии обсудили в рамках форума "Visit Apsny"
Вчера, 12:47

Праздник урожая

3 ноября на исторической поляне в Лыхны прошел юбилейный “Праздник урожая”.
В нем приняли участие все села Гудаутского района, а также Новый Афон. В 2023 году впервые присоединилась делегация из Карачаево-Черкесской Республики.
Участники представили свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовали выставки поделок.
Культурная программа праздника состояла из концерта танцевальных и вокальных коллективов, молодых исполнителей. Также прошли абхазские традиционные спортивные состязания, соревнования по стрельбе из лука и конный футбол.
В этом году на празднике урожая впервые оценивали павильоны. Победители получили денежные вознаграждения: за первое место — 50 тысяч рублей, за второе — 30 тысяч рублей, третье — 20 тысяч рублей.

Конкурс Алисы Гицба

Подвели итоги Международного музыкального конкурса Алисы Гицба.
Обладателем гран-при стал тенор Валерий Макаров.
Лауреатами первой премии в номинации "Сольное вокальное исполнительство" — Анастасия Колотова и Анастасия Лаптева.
Лауреатами первой премии в номинации "Искусство ансамбля" — вокальный дуэт "Кластер" в составе Софьи Сакания и Марии Самусевой и дуэт из Татарстана Яков Асташин и Саид Хусаинов.
Спецприз от первой леди Абхазии Аэлиты Ахиба вручили студентке Московской консерватории, уроженке республики Иарне Симсим.
31 октября в Абхазской госфилармонии состоялись награждение и гала-концерт лауреатов и победителей конкурса вместе с Воронежским академическим оркестром и Абхазским государственным камерным оркестром.
1 ноября в Пицунде прошел еще один гала-концерт победителей конкурса.
Музыкальный конкурс проводится в третий раз. В этом году на участие в нем было подано более 200 заявок от вокалистов и 23 — от камерных ансамблей из 10 стран: Абхазии, России, Беларуси, Великобритании, Германии, Китая, Сербии, Монголии, Армении и Молдавии.

“Артек” в Сухуме

30 октября и 1 ноября на культурно-деловой площадке “Гума” в Сухуме прошла выставка детского центра “Артек”.
В рамках выставки состоялись творческие конкурсы, мастер-классы, игротеки и образовательные программы. Организатор мероприятия — Министерство просвещения Абхазии и международный детский центр "Артек”.
Обмен опыт и помощь: как Артек взаимодействует с Абхазией - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2024
В Абхазии
Обмен опыт и помощь: как Артек взаимодействует с Абхазией
Вчера, 12:25
"Аиааира" и победа "Нарта"
С 28 октября по 1 ноября в Абхазии проходили военно-спортивные игры "Аиааира". В них участвовали восемь команд, каждая из 10 учеников 9, 10 и 11 классов. Дети соревновались в 12 видах конкурсов, в том числе в строевой подготовке, подтягивании на перекладине, разборке и сборке автомата на время, беге на разные дистанции, метании гранат, стрельбе из автомата и перетягивании канат.
Победителем игр "Аиааира" стала команда из Сухума, второе место заняла Гудаута, третье - Гагра.
30 октября Сухумский "Нарт" в 15-й раз получил титул чемпиона Абхазии по футболу. Церемония награждения прошла на столичном стадионе "Динамо" перед игрой "Нарта" с цандрыпшским "Садзом".
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