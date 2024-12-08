https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/sputnik-nedeli-otzyv-ratifikatsii-energeticheskiy-kollaps-i-snos-istoricheskogo-zdaniya-1053100162.html

Sputnik недели: отзыв ратификации, энергетический коллапс и снос исторического здания

Sputnik недели: отзыв ратификации, энергетический коллапс и снос исторического здания

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике со 2 по 8 декабря. 08.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-08T20:42+0300

2024-12-08T20:42+0300

2024-12-08T20:42+0300

в абхазии

абхазия

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О том, почему ситуация в энергетике Абхазии обострилась, какое решение Парламент Абхазии принял по инвестиционному соглашению с Россией и как в Сухуме отреагировали на снос исторического здания, читайте в материале Sputnik.Энергетический коллапсВ Абхазии обострилась ситуация с энергетикой. 4 декабря на заседании Штаба по обеспечению энергетической безопасности Абхазии и.о. премьер-министра Валерий Бганба предупредил о возможности ввода режима чрезвычайной ситуации.Комплекс ИнгурГЭС находится на грани аварийного отключения из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.Абхазии пришлось увеличить объем запрашиваемого перетока электроэнергии из России. При этом сообщалось, что этот переток оплачен до 7 декабря, из-за затрат на него с ноября не выплачивается заработная плата бюджетникам.Министр финансов Владимир Делба объяснил, что энергетика каждый день забирает очень масштабные ресурсы, и у правительства нет возможности замещать средства российской финансовой помощи на заработную плату бюджетников.Уже 8 декабря “Черноморэнерго” опубликовало новый график отключений. Согласно нему, с 9 декабря днем свет будут подавать на 4 часа 40 минут, а с 21:00 до 07:00— без ограничений.Против ратификации3 декабря Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.Документ предусматривает льготы для российских предпринимателей, реализующих проекты с объемом инвестиций не менее двух миллиардов рублей.Насекомое раздора6 декабря на российско-абхазской границе не пропустили партию с абхазскими мандаринами из-за обнаружения в цитрусовых карантинного насекомого - трипса.Сначала в абхазском сегменте соцсетей появилась информация о полном запрете вывоза цитрусовых. Однако Россельхознадзор опроверг это, и заявил, что вывоз сельхозпродукции происходит в штатном режиме.7 декабря и.о. министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа рассказал, что грузовые машины с абхазскими цитрусовыми беспрепятственно проходят на абхазо-российской границе, трипс в других партиях не обнаружен.Культурная неделя2 декабря в РУСДРАМе студенты театрального училища имени Щепкина показали спектакль "Человек и его окрестности".Режиссером спектакля, приуроченного к 95-летию со дня рождения классика, стал худрук курса, Заслуженный артист России Алексей Дубровский. Гастроли щепкинцев стали возможны благодаря программе "Большие гастроли" и Министерству культуры России2 декабря после спектакля студентов “Щепки” РУСДРАМ подвел итоги 43 театрального сезона.По результатам зрительского голосования лучшим спектаклем стал "Пастух Махаз". Режиссер спектакля Олеся Невмержицкая победила в номинации "Лучшая режиссерская работа".Лучшей мужской ролью признали роль сэра Джона Фальстафа из "Виндзорских проказниц". Его сыграл Кирилл Шишкин. Анна Гюрегян стала победительницей в номинации "Лучшая женская роль" за роль Аманды Уингфрид в "Стеклянном зверинце”.За роли второго плана в этом же спектакле наград удостоились Милана Ломия и Эмиль Петров.Виталий Кацба стал победителем в номинации "Лучшая работа художника-постановщика" (спектакль "Пастух Махаз"), Ирина Уколова — в номинации "Лучшая работа художника по костюмам" ("Виндзорские проказницы"), Илларион Пасания — в номинации "Лучшая работа художника по свету" ("Стеклянный зверинец").7 декабря в РУСДРАМе прошла режиссерская лаборатория "Сандро”. Актеры театра и студенты "Щепки" вынесли на суд зрителей четыре эскиза по произведениям абхазских классиков: "Земляника" Джумы Ахуба,"В ночь новолуния" Шалодии Аджинджал, "Рассказ о море" и "Тали — чудо из Чегема" Фазиля Искандера.После каждого показа в фойе театра проходило обсуждение. В конце зрители голосовали за понравившийся спектакль.Итоги голосования объявят через несколько дней. Эскиз, который наберет больше голосов, станет полноценным спектаклем в 2025 году.Разрушенное наследие7 декабря в Сухуме на улице Аршба (бывш. Сахарова - прим.) попытались незаконно снести здание бывшего ферментационного завода, построенное в 1914 году. Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия рассказал Sputnik, что объект начала XX века входит в дополнительный список памятников ИКН, и без особого разрешения его нельзя было разрушать. Ведомству удалось добиться договоренностей приостановить снос здания до выяснения всех обстоятельств.Также Сангулия подчеркнул, что Госуправление по охране памятников будет требовать восстановления разрушенного.Однако уже 8 декабря объект все же снесли. Прокуратура города Сухум сообщила, что изучит материалы по этому делу и даст оценку случившемуся.

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