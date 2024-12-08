https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/sputnik-nedeli-otzyv-ratifikatsii-energeticheskiy-kollaps-i-snos-istoricheskogo-zdaniya-1053100162.html
Sputnik недели: отзыв ратификации, энергетический коллапс и снос исторического здания
Sputnik недели: отзыв ратификации, энергетический коллапс и снос исторического здания
Sputnik Абхазия
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике со 2 по 8 декабря. 08.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-08T20:42+0300
2024-12-08T20:42+0300
2024-12-08T20:42+0300
в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/07/1053082975_25:0:1255:692_1920x0_80_0_0_c214dd9c1ce49bf24c1ed29d20f8836f.jpg
О том, почему ситуация в энергетике Абхазии обострилась, какое решение Парламент Абхазии принял по инвестиционному соглашению с Россией и как в Сухуме отреагировали на снос исторического здания, читайте в материале Sputnik.Энергетический коллапсВ Абхазии обострилась ситуация с энергетикой. 4 декабря на заседании Штаба по обеспечению энергетической безопасности Абхазии и.о. премьер-министра Валерий Бганба предупредил о возможности ввода режима чрезвычайной ситуации.Комплекс ИнгурГЭС находится на грани аварийного отключения из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.Абхазии пришлось увеличить объем запрашиваемого перетока электроэнергии из России. При этом сообщалось, что этот переток оплачен до 7 декабря, из-за затрат на него с ноября не выплачивается заработная плата бюджетникам.Министр финансов Владимир Делба объяснил, что энергетика каждый день забирает очень масштабные ресурсы, и у правительства нет возможности замещать средства российской финансовой помощи на заработную плату бюджетников.Уже 8 декабря “Черноморэнерго” опубликовало новый график отключений. Согласно нему, с 9 декабря днем свет будут подавать на 4 часа 40 минут, а с 21:00 до 07:00— без ограничений.Против ратификации3 декабря Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.Документ предусматривает льготы для российских предпринимателей, реализующих проекты с объемом инвестиций не менее двух миллиардов рублей.Насекомое раздора6 декабря на российско-абхазской границе не пропустили партию с абхазскими мандаринами из-за обнаружения в цитрусовых карантинного насекомого - трипса.Сначала в абхазском сегменте соцсетей появилась информация о полном запрете вывоза цитрусовых. Однако Россельхознадзор опроверг это, и заявил, что вывоз сельхозпродукции происходит в штатном режиме.7 декабря и.о. министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа рассказал, что грузовые машины с абхазскими цитрусовыми беспрепятственно проходят на абхазо-российской границе, трипс в других партиях не обнаружен.Культурная неделя2 декабря в РУСДРАМе студенты театрального училища имени Щепкина показали спектакль "Человек и его окрестности".Режиссером спектакля, приуроченного к 95-летию со дня рождения классика, стал худрук курса, Заслуженный артист России Алексей Дубровский. Гастроли щепкинцев стали возможны благодаря программе "Большие гастроли" и Министерству культуры России2 декабря после спектакля студентов “Щепки” РУСДРАМ подвел итоги 43 театрального сезона.По результатам зрительского голосования лучшим спектаклем стал "Пастух Махаз". Режиссер спектакля Олеся Невмержицкая победила в номинации "Лучшая режиссерская работа".Лучшей мужской ролью признали роль сэра Джона Фальстафа из "Виндзорских проказниц". Его сыграл Кирилл Шишкин. Анна Гюрегян стала победительницей в номинации "Лучшая женская роль" за роль Аманды Уингфрид в "Стеклянном зверинце”.За роли второго плана в этом же спектакле наград удостоились Милана Ломия и Эмиль Петров.Виталий Кацба стал победителем в номинации "Лучшая работа художника-постановщика" (спектакль "Пастух Махаз"), Ирина Уколова — в номинации "Лучшая работа художника по костюмам" ("Виндзорские проказницы"), Илларион Пасания — в номинации "Лучшая работа художника по свету" ("Стеклянный зверинец").7 декабря в РУСДРАМе прошла режиссерская лаборатория "Сандро”. Актеры театра и студенты "Щепки" вынесли на суд зрителей четыре эскиза по произведениям абхазских классиков: "Земляника" Джумы Ахуба,"В ночь новолуния" Шалодии Аджинджал, "Рассказ о море" и "Тали — чудо из Чегема" Фазиля Искандера.После каждого показа в фойе театра проходило обсуждение. В конце зрители голосовали за понравившийся спектакль.Итоги голосования объявят через несколько дней. Эскиз, который наберет больше голосов, станет полноценным спектаклем в 2025 году.Разрушенное наследие7 декабря в Сухуме на улице Аршба (бывш. Сахарова - прим.) попытались незаконно снести здание бывшего ферментационного завода, построенное в 1914 году. Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия рассказал Sputnik, что объект начала XX века входит в дополнительный список памятников ИКН, и без особого разрешения его нельзя было разрушать. Ведомству удалось добиться договоренностей приостановить снос здания до выяснения всех обстоятельств.Также Сангулия подчеркнул, что Госуправление по охране памятников будет требовать восстановления разрушенного.Однако уже 8 декабря объект все же снесли. Прокуратура города Сухум сообщила, что изучит материалы по этому делу и даст оценку случившемуся.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/noyabrskie-protesty-v-sukhume-kak-eto-bylo-1052924234.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20241207/dzhopua-rasskazal-kak-mashiny-s-mandarinami-propuskayut-cherez-granitsu-s-rossiey-1053081615.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20241207/rezhisserskaya-laboratoriya-sandro-zavershilas-v-rusdrame-1053088653.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/07/1053082975_178:0:1101:692_1920x0_80_0_0_34ab524aac1146357ae060bb9516aaff.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия
Sputnik недели: отзыв ратификации, энергетический коллапс и снос исторического здания
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике со 2 по 8 декабря.
О том, почему ситуация в энергетике Абхазии обострилась, какое решение Парламент Абхазии принял по инвестиционному соглашению с Россией и как в Сухуме отреагировали на снос исторического здания, читайте в материале Sputnik.
В Абхазии обострилась ситуация с энергетикой. 4 декабря на заседании Штаба по обеспечению энергетической безопасности Абхазии и.о. премьер-министра Валерий Бганба предупредил о возможности ввода режима чрезвычайной ситуации.
Комплекс ИнгурГЭС находится на грани аварийного отключения из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.
Абхазии пришлось увеличить объем запрашиваемого перетока электроэнергии из России. При этом сообщалось, что этот переток оплачен до 7 декабря, из-за затрат на него с ноября не выплачивается заработная плата бюджетникам.
Министр финансов Владимир Делба объяснил, что энергетика каждый день забирает очень масштабные ресурсы, и у правительства нет возможности замещать средства российской финансовой помощи на заработную плату бюджетников.
Уже 8 декабря “Черноморэнерго” опубликовало новый график отключений. Согласно нему, с 9 декабря днем свет будут подавать на 4 часа 40 минут, а с 21:00 до 07:00— без ограничений.
3 декабря Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
Документ предусматривает льготы для российских предпринимателей, реализующих проекты с объемом инвестиций не менее двух миллиардов рублей.
6 декабря на российско-абхазской границе не пропустили партию с абхазскими мандаринами из-за обнаружения в цитрусовых карантинного насекомого - трипса.
Сначала в абхазском сегменте соцсетей появилась информация о полном запрете вывоза цитрусовых. Однако Россельхознадзор опроверг это, и заявил, что вывоз сельхозпродукции происходит в штатном режиме.
7 декабря и.о. министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа рассказал, что грузовые машины с абхазскими цитрусовыми беспрепятственно проходят на абхазо-российской границе, трипс в других партиях не обнаружен.
2 декабря в РУСДРАМе студенты театрального училища имени Щепкина показали спектакль "Человек и его окрестности".
Режиссером спектакля, приуроченного к 95-летию со дня рождения классика, стал худрук курса, Заслуженный артист России Алексей Дубровский. Гастроли щепкинцев стали возможны благодаря программе "Большие гастроли" и Министерству культуры России
2 декабря после спектакля студентов “Щепки” РУСДРАМ подвел итоги 43 театрального сезона.
По результатам зрительского голосования лучшим спектаклем стал "Пастух Махаз". Режиссер спектакля Олеся Невмержицкая победила в номинации "Лучшая режиссерская работа".
Лучшей мужской ролью признали роль сэра Джона Фальстафа из "Виндзорских проказниц". Его сыграл Кирилл Шишкин. Анна Гюрегян стала победительницей в номинации "Лучшая женская роль" за роль Аманды Уингфрид в "Стеклянном зверинце”.
За роли второго плана в этом же спектакле наград удостоились Милана Ломия и Эмиль Петров.
Виталий Кацба стал победителем в номинации "Лучшая работа художника-постановщика" (спектакль "Пастух Махаз"), Ирина Уколова — в номинации "Лучшая работа художника по костюмам" ("Виндзорские проказницы"), Илларион Пасания — в номинации "Лучшая работа художника по свету" ("Стеклянный зверинец").
7 декабря в РУСДРАМе прошла режиссерская лаборатория "Сандро”. Актеры театра и студенты "Щепки" вынесли на суд зрителей четыре эскиза по произведениям абхазских классиков: "Земляника" Джумы Ахуба,"В ночь новолуния" Шалодии Аджинджал, "Рассказ о море" и "Тали — чудо из Чегема" Фазиля Искандера.
После каждого показа в фойе театра проходило обсуждение. В конце зрители голосовали за понравившийся спектакль.
Итоги голосования объявят через несколько дней. Эскиз, который наберет больше голосов, станет полноценным спектаклем в 2025 году.
7 декабря в Сухуме на улице Аршба (бывш. Сахарова - прим.) попытались незаконно снести здание бывшего ферментационного завода, построенное в 1914 году. Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия рассказал Sputnik, что объект начала XX века входит в дополнительный список памятников ИКН, и без особого разрешения его нельзя было разрушать. Ведомству удалось добиться договоренностей приостановить снос здания до выяснения всех обстоятельств.
Также Сангулия подчеркнул, что Госуправление по охране памятников будет требовать восстановления разрушенного.
Однако уже 8 декабря объект все же снесли. Прокуратура города Сухум сообщила, что изучит материалы по этому делу и даст оценку случившемуся.