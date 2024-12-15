https://sputnik-abkhazia.ru/20241215/sputnik-nedeli-energokrizis-novyy-veer-i-zasedanie-v-obschestvennoy-palate-1053153675.html

Sputnik недели: энергокризис, новый "веер" и заседание в Общественной палате

Sputnik недели: энергокризис, новый "веер" и заседание в Общественной палате

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 9 по 15 декабря. 15.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-15T21:05+0300

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SputnikЭнергокризисВ течение недели в республике дважды менялся график отключений. С 9 декабря подачу электричества сократили до 4 часов 40 минут в дневное время. Уже 11 декабря подачу электричества в дневное время сократили до 2 часов 48 минут.Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС не может обеспечить республику необходимым электричеством. Власти страны покупают в России коммерческий переток для обеспечения населения светом в ночное время. Ситуацию усугубляет незаконные фермы по добыче криптовалюты.По словам руководителя “Черноморэнерго” Тимура Джинджолия, республика получает 2,1 миллиона кВт⋅ч в сутки от ИнгурГЭС, а майнинг криптовалют потребляет половину этой нормы.Школы и медучреждения в энергокризис9 декабря в Гудаутском районе был создан штаб по обеспечению жизнедеятельности основных структур.Штаб следит за работой образовательных и медицинских учреждений, снабжением населения хлебом и работой банковской системы.Из-за ужесточения графика отключений Кабмин Абхазии заявил о роспуске школ и детских садов на неделю. Затем правительство пояснило, что информация носила рекомендательный характер, и образовательные учреждения продолжили работу.Продолжают работу и все медицинские учреждения Абхазии. Они обеспечены дизельными генераторами и топливом.Постоянно генераторы работают в Республиканской и детской больницах, онкоцентре, инфекционной больнице, Сухумской горбольнице №2, где есть отделения реанимации, а также в Республиканской психиатрической больнице.Все районные медучреждения, за исключением очамчырского, на время отключения электричества обеспечены автономным питанием. В Очамчыре дизельный генератор находится на ремонте. При этом, как рассказал Sputnik и.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба, При этом, по его словам, необходимо экономить электроэнергию, так как дизельные генераторы имеют свой ресурс и при постоянной работе могут выйти из строя. Главврачи дают указания максимально в щадящем режиме использовать электроэнергию.Зарплаты бюджетникам9 декабря и.о. министра финансов Владимир Делба сообщил о том, что Минфин направил средства на выплату зарплат сотрудникам силовых структур, затем зарплаты получат Миграционная служба, МЧС, Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет, третий этап выплат — работникам социальной сферы.Он отметил, что ситуация по выплатам заработной платы остается сложной, но контролируемой.“На текущий момент проблема решается благодаря усилиям по использованию доступных ресурсов, и мы продолжаем работать над выполнением обязательств", — подчеркнул Делба.Квота на рыбуКабмин Абхазии утвердил объемы допустимого улова и квоты добычи рыбы в осенне-зимнюю путину 2024-2025 годов.Выловить можно:Отдельным постановлением утверждена плата за пользование водными биологическими ресурсами от 1050 рублей за тонну шпрот до 80 000 за тонну камбалы или калкана.Глава Нацбанка на второй срок11декабря Беслан Барателиа вновь избран председателем Банка Абхазии.На тайном голосовании его кандидатуру поддержали единогласно 25 депутатов Народного Собрания Абхазии.“Земляника” в РУСДРАМеВ Русском театре подвели итоги режиссерско й лаборатории “Сандро”, которая проходила со 2 по 7 декабря. Руководство театра приняло во внимание мнение зрителей и совета и выбрало эскиз по произведению "Земляника” Джумы Ахуба. Премьера спектакля состоится в РУСДРАМе 8 и 9 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241215/butba-meduchrezhdeniya-abkhazii-obespecheny-dizelnymi-generatorami-i-toplivom-1053152557.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241213/temnye-vremena-v-energetike-problemy-otrasli-obsudili-v-obschestvennoy-palate-1053146111.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241215/rossiya-evakuirovala-chast-personala-posolstva-abkhazii-iz-sirii-1053153197.html

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