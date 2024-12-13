https://sputnik-abkhazia.ru/20241213/temnye-vremena-v-energetike-problemy-otrasli-obsudili-v-obschestvennoy-palate-1053146111.html

Темные времена: проблемы энергетической отрасли обсудили в Общественной палате

Темные времена: проблемы энергетической отрасли обсудили в Общественной палате

Sputnik Абхазия

Во встрече приняли участие и. о. премьер-министра Валерий Бганба, и. о. министра экономики Кристина Озган, и. о. министра энергетики и транспорта Джансух... 13.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-13T22:07+0300

2024-12-13T22:07+0300

2024-12-13T22:41+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

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Бадрак Авидзба, SputnikБеспросветная ситуацияПредставители Общественной палаты поинтересовались у членов Кабмина причинами нынешнего кризиса, тем, какую работу проводит исполнительная власть для улучшения ситуации и что мешает борьбе с незаконной добычей криптовалют.В начале обсуждения, исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба напомнил присутствующим о причинах кризисной ситуации в энергетике.Покупка ночного перетока связана с тем, что стоимость электроэнергии в ночное время существенно дешевле."Поэтому, чтобы не дать нашему населению замерзнуть в ночное время и чтобы у различных объектов жизнеобеспечения была возможность как-то поддерживать работу, с учетом оптимизации расходов было принято решение приобретать ночной переток", - добавил и. о. министра энергетики и транспорта.Он добавил, что ночной переток электроэнергии обходится в восемь миллионов рублей в сутки, тогда как днем электричество обходилось бы примерно в 30 миллионов рублей."В прошлом году из республиканского бюджета были выделены средства на оплату перетока. В этом году были поручения президента, были соответствующие мероприятия по резервированию денежных средств для оплаты перетока. Предполагалось два источника – республиканский бюджет и денежные средства самой компании "Черноморэнерго", - сказал Нанба.Однако из-за того, что российская финпомощь Абхазии была приостановлена, эти средства были перенаправлены на другие расходы, в том числе выплату зарплат бюджетникам.Говоря о деятельности майнинговых ферм, член Общественной палаты Давид Пилия задал вопрос о том, на сколько можно было бы продлить дневные включения, если бы в республике не добывали криптовалюту."Если ссылаться на результаты специальных мероприятий, которые мы провели с целью выявления объемов потребляемой майнерами электроэнергии, то мы выходим на цифру от одного до полутора миллионов кВт·ч в сутки", - рассказал и. о. министра.Суточное потребление электричества в республике сейчас составляет порядка 10 миллионов кВт·ч, получается, что 10-15% от этого объема забирают майнеры. В нынешней кризисной ситуации это большие потери для энергосистемы, заявил Нанба.Член Общественной палаты Фрида Лазба задала Джансуху Нанба вопрос о том, какие альтернативные источники электроэнергии могли бы улучить ситуацию в республике.В ответ Нанба рассказал, что использование газа как альтернативного источника энергии рассматривается в долгосрочной перспективе. Но нужно учитывать капиталоемкость проекта, его важность и ресурсы, которые нужно вложить. Поэтому он не может быть реализован быстро.И.о. министра обратился к населению с просьбой оказать властям помощь в поиске ферм по добыче криптовалют, и подчеркнул, что анонимность информаторов будет гарантирована."Мы готовы принимать и проверять любую информацию, для нас этот вопрос крайне важен", - подчеркнул он.Энергетическая статистикаПо словам Джансуха Нанба, средний процент собираемости за электричество в Абхазии в этом году составил 47%, это на 10% больше, чем в прошлом году. Улучшение связано с установкой современных приборов учета у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, отключением организаций за трехмесячную неуплату и выставлением инкассовых поручений.И. о. министра финансов республики Владимир Делба подчеркнул, что с 1 ноября Абхазия выплатила России 480 миллионов рублей за переток электроэнергии.Он объяснил, что 200 из них взяты в кредит республиканским бюджетом, остальные 280 выплачены из собственных доходов. Делба подчеркнул, что выходит так, что государство направляет средства добросовестных абонентов на оплату долгов неплательщиков.И.о. главы Минфина пояснил, что с 2020 года более 1,9 миллиарда рублей направил республиканский бюджет в энергетическую отрасль. 700 миллионов из них — это средства российской финансовой помощи, направленные на переток, все остальное — собственные доходы бюджета. При этом задолженность абонентов за потребленное электричество составляет несколько миллиардов рублей, подчеркнул Делба.Он также рассказал о том, что российская финпомощь практически полностью перестала поступать в Абхазию. Объем недополученной суммы составляет 1,8 миллиарда рублей."Показатели бюджета прошлых лет имели ровно такую же динамику роста, как и в текущем году. Мы уже с полной уверенностью можем сказать, что в текущем году собственные наши доходы составят 11 миллиардов рублей. Это рост в два с половиной раза за четыре года. Такого в истории государственных финансов не было", - рассказал и. о. министра финансов Абхазии.Эти сверхдоходы сегодня позволяют финансировать социальные обязательства. Например, 560 миллионов рублей было направлено на замещение российской финансовой помощи по софинансированию зарплат работников социальной сферы.И. о. министра экономики Кристина Озган в свою очередь, сообщила, что с 2020 года Абхазия получила из России более 2,9 миллиарда кВт⋅ч электроэнергии общей стоимостью в 11 миллиардов рублей.При этом электричество на 10,1 миллиарда было предоставлено безвозмездно в рамках социального перетока, оставшаяся сумма была оплачена из средств Инвестпрограмы и Банком Абхазии.Озган подчеркнула, что выручка "Черноморэнерго" в 2024 году должна была составить 2,9 миллиарда рублей. При этом реальные показатели за 11 месяцев нынешнего года составляют 1,3 миллиарда рублей. Недостающая сумма – это задолженность потребителей.Если бы 50% этой суммы было бы оплачено, этого хватило бы на оплату перетока, сказала Кристина Озган.И. о. премьер-министра Валерий Бганба отметил, что резкий рост уровня потребления электричества, который произошел в 2020 году, связан с разрешением майнинга в республике."Он вызвал очень резкий рост в период с 2019 на 2020 год - в пределах 700 миллионов киловатт. И в дальнейшем потребление росло, к сожалению. Понятно, что есть и естественный прирост, потому, что какие-то предприятия открываются в стране", - заявил он.Встреча продолжалась около двух часов. Ее участники сошлись во мнении о том, что в республике необходимо усиливать борьбу с незаконной добычей криптовалют, а также улучшить платежную дисциплину.

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