https://sputnik-abkhazia.ru/20241226/tselevye-programmy-i-vzaimodeystvie-s-rossiey-v-minzdrave-abkhazii-podveli-itogi-goda-1053276137.html

Целевые программы и взаимодействие с Россией: в Минздраве Абхазии подвели итоги года

Целевые программы и взаимодействие с Россией: в Минздраве Абхазии подвели итоги года

Sputnik Абхазия

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба подвел итоги работы ведомства в 2024 году в четверг, 26 декабря. 26.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-26T19:37+0300

2024-12-26T19:37+0300

2024-12-26T19:37+0300

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О том, какие программы были реализованы, какие встречи состоялись и какие планы намечены на следующий год, читайте в материале Sputnik.SputnikМинистр отметил, Россия оказывает большую поддержку Абхазии в сфере здравоохранения. В 2024 году, по словам Эдуарда Бутба, Минздрав реализовал 9 целевых программ.На гемодиализ было выделено 50,6 миллиона рублей, участникам программы провели 9,3 тысячи процедур. По словам Бутба, количество людей с почечной недостаточностью растет. В прошлом году на гемодиализ приходили 72 пациента, а в этом - 81.На реализацию медицинской программы по совершенствованию противотуберкулезной помощи было выделено 7 миллионов рублей в ней принял участие 131 больной.На лечение граждан за пределами и на территории Абхазии выделено 188,5 миллионов рублей. Медпомощь в российских клиниках по программе получили 1332 пациента, 18 женщинам провели процедуру ЭКО. Лекарственное обеспечение медучреждений было профинансировано на сумму 195,8 миллиона рублей.При этом зачастую Минздрав превышает утвержденные объемы финансирования. Это связано с тем, что туда обращаются пациенты, которым необходимо срочно оказать помощь, и ведомство идет им навстречу, подчеркнул Бутба. На программу медицинской реабилитации инвалидов ОВНА из бюджета выделено 3,5 миллиона рублей. В 2024 году было изготовлено 23 протеза ветеранам.На подготовку к призывной службе было выделено 450 тысяч рублей.На реализацию программы по кадровому обеспечению системы здравоохранения — 18 миллионов. Образование в рамках программы получил 51 студент и 38 ординаторов.Еще двумя программами — оказанием помощи онкобольным и обеспечением лекарствами и медизделиями беременных и рожениц, Минздрав занимается совместно с Фондом медстрахования.Медицинский форум и взаимодействие с РоссиейВ апреле 2024 года в республике прошел второй международный медицинский форум.“Были приглашены министры здравоохранения трех стран. Это Российская Федерация, Южная Осетия, Приднестровская-Молдавская республика. Мы пообщались с коллегами, осмотрели лечебные учреждения, проговорили вопросы, которые нас очень интересуют. С Михаилом Альбертовичем (Мурашко, прим.) мы посетили Республиканскую больницу. Обсудили вопрос открытия ангиографической службы в Абхазии”, - отметил Бутба.По его словам, сегодня пациентам, которым необходимы коронарография и стентирование, приходится выезжать за пределы республики. Поэтому это направление необходимо развивать, хоть это и дорогостоящий проект.Помимо ангиографа, как отметил Бутба, необходимо также создать хирургический комплекс, где будут находиться пациенты до и после операции.Есть необходимость совершенствования и скорой неотложной помощи, так как в курортный сезон оперативно вывезти пациента даже в Сочи не так легко.В 2025 году Минздрав планирует провести третий Абхазский медицинский форум, сообщил Бутба. Он будет посвящен практической медицине.Говоря о мероприятиях вне Абхазии, министр рассказал, что представители ведомства и абхазские врачи приняли участие в III национальном медицинском конгрессе в России и имели возможность познакомиться с работой ведущих медицинских учреждений.Бутба выразил уверенность в том, что у Абхазии есть большие возможности в области реабилитации после операций и заболеваний.“Получив необходимую медицинскую помощь, здесь можно проходить реабилитацию. Климатические условия республики должны быть использованы на все сто процентов”, - считает министр.Он также сообщил, что в следующем году в Абхазии впервые будет пройдет стратегическое планирование развития системы здравоохранения. Договоренности были достигнуты по итогам визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Эдуард Бутба добавил, что Минздрав планирует усиливать медицинские службы. В 2024 году в Республиканской больнице стали впервые проводить бариатрические операции, абхазские медики также проводят эндопротезирование коленного сустава. В 2025 году планируют начать операции на задних отрезках таза, боковой массе крестца. "В плане хирургии и травматологии - это высший пилотаж", - подчеркнул Бутба.Работа в условиях веерных отключенийПо словам Эдуарда Бутба, для бесперебойного обеспечения медучреждений электричеством была проведена огромная работа."Более 300 человек лежало в лечебных учреждениях. Ни на одну минуту лечебные учреждения не остались без света. Это благодаря дружной работе тех людей, которые следили за работой генераторов. Сегодня не только Республиканская больница, но и все крупные лечебные учреждения были обеспечены автономными генераторами. Все ресурсы были мобилизованы", - подчеркнул Бутба.Для бесперебойного питания Минздрав и районные администрации обеспечивали топливом медицинские учреждения. Только на часовую генерацию в Республиканской больнице уходило 210 литров дизельного топлива."Мы заполнили все емкости резервным дизельным топливом. В медицинских учреждениях как минимум нужен двухсуточный резерв. Как показала практика, форс-мажоры могут произойти в любой момент", - пояснил Бутба.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20241124/abkhazskie-vrachi-vpervye-provedut-operatsiyu-po-ustanovke-kardiostimulyatora-1052958741.html

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