https://sputnik-abkhazia.ru/20241229/igry-briks-marafon-i-festival-molodezhi-khagba-podvel-itogi-goda-1053308153.html

Игры БРИКС, марафон и фестиваль молодежи: Хагба подвел итоги года

Игры БРИКС, марафон и фестиваль молодежи: Хагба подвел итоги года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. 2024 год был очень насыщенным для Абхазии в плане спортивных и молодежных мероприятий не только внутри страны, но и за ее пределами... 29.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. 2024 год был очень насыщенным для Абхазии в плане спортивных и молодежных мероприятий не только внутри страны, но и за ее пределами, заявил глава Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба. По его мнению, самым важным и запоминающимся спортивным событием стали Игры стран БРИКС, на которых выступила национальная сборная республики. В мероприятии приняли участие около 90 стран, и Абхазия заняла 13-е место в медальном зачете. Еще одним важным спортивным событием стал "Сухум-Марафон", который с большим успехом прошел в столице Абхазии. Глава Госкомспорта подчеркнул, что далеко не каждый город может себе позволить организовать полноценный марафон, и участники и гости высоко отзывались об этом событии. Таращ Хагба добавил, что в 2024 году на реализацию и участие абхазских спортсменов в мероприятиях внутри республики и за ее пределами было выделено 58,5 миллиона рублей, из которых 5,5 миллиона были направлены на строительство спортплощадки на улице Воронова в Сухуме. По словам главы Госкомспорта, в республике проводились и международные турниры. Причем, Абхазию стали посещать не только российские спортсмены, но и представители Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других государств. На реализацию молодежной политики было выделено 11 миллионов рублей, в 2024 году комитет провел 32 мероприятия - тренинги, военно-патриотические и памятные акции. Хагба добавил, что одним из самых важных событий в уходящем году стало участие Абхазии во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе - впервые представители республики поехали туда не как гости, а как полноценные участники. Еще одно важное событие, которое удалось реализовать - это военно-патриотический лагерь "Потомки героев", который прошел в селе Тамыш осенью 2024 года. Его участниками стали дети и внуки ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, а также дети из Курской области, региона, пострадавшего от действий ВСУ.

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