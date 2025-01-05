https://sputnik-abkhazia.ru/20250105/otkrytiya-2024-goda-novye-peschery-drevnie-artefakty-i-unikalnye-operatsii-1053238731.html

Открытия 2024 года: новые пещеры, древние артефакты и уникальные операции

Открытия 2024 года: новые пещеры, древние артефакты и уникальные операции

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор открытий и достижений в республике в 2024 году. 05.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-05T18:30+0300

2025-01-05T18:30+0300

2025-01-05T18:30+0300

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SputnikПодземные открытияРоссийские ученые открыли в общей сложности шесть новых пещер на территории Абхазии в 2024 году.В январе стало известно об обнаружении пяти пещер в окрестностях села Чагрыпш Гагрского района. Как рассказал Sputnik спелеолог Геннадий Самохин, ранее было известно о 15 пещерах, но благодаря подсказкам местных жителей, удалось зафиксировать еще пять подземных царств.Глубина самой большой найденной пещеры достигает 300 метров, глубина остальных варьируется от 15 до 27 метров. Ученый считает, что это не предельные отметки. Пещеры могут быть еще больше, если их раскопать.В июле 2024 года руководитель экспедиции Российского союза спелеологов Сергей Левашев в эфире радио Sputnik сообщил об открытии неизвестной раньше пещеры на Бзыбском хребте.По его словам, часть группы взобралась на хребет до горы Напра пешком, восхождение заняло 11 часов. Остальные добрались на вертолете всего за 8 минут. Итогом поисков стало открытие новой пещеры, которая сейчас изучается.Левашев выразил уверенность, что несмотря на то, что в республике уже найдены четыре самые глубокие пещеры мира, возможно в будущем будут найдены те, которые побьют эти рекорды.Также в республике российские спелеологи продолжают совместные с Государственным комитетом по экологии Абхазии исследования трех глубочайших пещер мира – Крубера, Веревкина и Московской. Ученые не исключают, что со временем удастся обнаружить пещеры, которые побьет даже такие рекорды.Артефакт из ГюэносаУже пять лет российские и абхазские археологи проводят раскопки на месте античного города Гюэнос на территории современной Очамчыры. Каждый раз им удается находить артефакты, которые обладают исторической ценностью.В этом же году ученым удалось раскопать известняковую колонну с надписью на древнегреческом языке.По словам директора Абхазского госмузея и руководителя экспедиции Аркадия Джопуа, они вместе с коллегами пришли к выводу, что артефакт датируется примерно VI веком нашей эры.Находку Джопуа назвал уникальной и такая удача сопутствует археологам крайне редко. Абхазские и российские специалисты совместно занимаются переводом надписи на древней колонне. К этому подключат ученых со знанием греческого и древнегреческого языков.Ятрышник ШпитцеляДля ботаников Абхазии уходящий год также выдался довольно успешным. В начале лета во время экспедиции по территории Рицинского национального парка обнаружили новый для этой местности вид растения – ятрышник Шпитцеля.Ятрышник Шпитцеля – это многолетнее травянистое клубневое растение высотой 20-30 сантиметров семейства орхидные.Возрождение скалолазанияВ Рицинском нацпарке также приступили к возрождению скалолазных маршрутов. Пока их восемь, и четыре из них расположены у слияния рек Гега и Бзыбь, еще четыре для детей и начинающих неподалеку от этого места.По словам научного сотрудника РРНП по наблюдению за снегом и лавинами, руководителя Федерации альпинизма и скалолазания Абхазии Тимура Тванба, все маршруты разного уровня сложности и разной высоты – до 25 метров. В дальнейшем высота путей будет увеличиваться.Он также отметил, что скалолазание для Абхазии – не новый вид спорта, и в советское время оно было довольно популярным. Первый чемпионат мира по спортивному скалолазанию прошел в Юпшарском каньоне в начале 1970-х годов. В нем участвовало восемь стран, в том числе СССР, Япония, Франция, ГДР.Находка в Сухумской бухтеПодводно-археологическая экспедиция ученых Севастопольского госуниверситета, Института востоковедения РАН и Абхазского госмузея исследовали акватории Сухума и Гудауты в июне 2024 года.В акватории Гудауты нашли много сосудов антично-средневекового периодов, которые могут быть грузом затонувшего корабля.Всего с помощью гидролокаторов ученые выявили 11 потенциально интересных подводных объектов, которые планируют обследовать с помощью водолазов в ближайшие годы.Священные писания"Четыре притчи из Евангелия от Луки" и "Книгу пророка Ионы" на абхазском языке представили в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа 15 апреля.Во время церемонии директор АбИГИ и автор перевода Арда Ашуба подчеркнул, что Библия, Новый и Ветхий заветы очень близки абхазскому духу. Мышление восточных народов, их образы очень совпадают, и потому легко понять, когда ты читаешь Священное писание.Ашуба также выразил благодарность богословскому редактору Джеймсу Хампсону, который изучил абхазский язык и помог в переводе Священного писания с древнееврейского языка.Книги были изданы Институтом перевода Библии в Москве и вышли тиражом по тысяче экземпляров.Бариотрические операцииВ минувшем году также отличись абхазские медики, которые впервые в истории республики провели бариотрические операции – вид вмешательства, проводимый с целью избавления от лишнего веса.Как уточнили в Минздраве, для изучения хирургических способов лечения ожирения медики из Абхазии стажировались в Турции.Операции проводились под наблюдением турецкого специалиста, но в дальнейшем абхазские врачи будут проводить их самостоятельно, для этого в Республиканской больнице обеспечены все необходимые условия.Министр здравоохранения Эдуард Бутба пояснил, что при поддержке абхазской диаспоры ведомство планирует развивать сотрудничество с Турцией в области онкологии и гинекологии.Возвращение благородных оленейВ далеком прошлом благородные олени не были редкостью для Абхазии, но "стараниями" людей этот вид необычно красивых животных был истреблен. Лишь изредка благородные олени заходят на территорию республики из Кавказского биосферного заповедника и, если им повезет, живыми возвращаются обратно.Депутат Парламента, технический директор Сухумской ГЭС Резо Зантария поставил перед собой цель возродить популяцию благородного оленя на территории Псху-Гумистинского заповедника.Начал он это несколько лет назад, но придал огласке результаты своих стараний лишь в 2024 году. Корреспонденты Sputnik побывали на месте и увидели редких животных своими глазами. Сегодня в Псху-Гумистинском заповеднике живут три самки и один самец. Их потомство, двух молодых оленей, уже выпустили в дикую природу.Абхазские вина во ФранцииВиноградари Абхазии продолжают заниматься возрождением автохтонных сортов винограда, и у них уже есть в этом успехи. В ноябре 2024 года вина из абхазских сортов винограда впервые показали на выставке в Бордо.Как отметила креативный директор Ассоциации виноградарей и виноделов Абхазии Лаура Тарнава, основная цель участия представителей республики в этой выставке заключалась в том, чтобы познакомить европейцев с винами из аборигенных сортов винограда "качич" и "агбажь".По ее словам, абхазские вина вызвали большой интерес у посетителей события, так как продукция из Страны Души отличается по вкусу от европейских сортов."Удар" с воздухаНенасытные вредители, пальмовые долгоносики, по-прежнему докучают жителям Абхазии и наносят вред насаждениям пальм почти по всей стране. Экологи Абхазии в уходящем году впервые применили дроны в борьбы с этими насекомыми.Как в эфире радио Sputnik отметил глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава, дрон может поднять около 40 литров пестицида и обработать деревья. Этот метод очень удобен, и если он будет также эффективен, как и борьба с паразитами вручную, то экологи намерены приложить усилия для более широкого применения такой методики.Современные технологии можно будет использовать в труднодоступных местах и в борьбе с другими видами вредителей, в особенности американской бабочкой.Предпринятые в общем и целом меры за последние годы дали результат. По данным Читанава, если в 2018 году, к примеру в Сухуме вырубили 18 зараженных деревьев, то в последующие годы их количество не превышало трех за один вегетационный период."Апсуа мульт"В марте 2024 года в Абхазии запустили детский телевизионный канал "Аԥсуа мульт". Все транслируемые на этом канале мультфильмы исключительно на абхазском языке.В основном зрители могут в круглосуточном режиме посмотреть переведенные на родной язык зарубежные детские ленты, но также в списке передач есть созданные в республике мультфильмы.Многие отмечают, что эти мультфильмы помогают детям быстрее и легче учить абхазский язык. К тому же благодаря красочным анимационным картинкам и ярким любимым персонажам, они начинают проявлять больше интереса к абхазскому языку.-

https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/pyat-pescher-i-podzemnuyu-reku-obnaruzhili-v-abkhazii-rossiyskie-speleologi--1049951769.html

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