https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/izmeneniy-v-tamozhennyy-tarif-1053672852.html

На два месяца приостанавливается действие изменений в таможенный тариф

На два месяца приостанавливается действие изменений в таможенный тариф

Sputnik Абхазия

Решение принято в целях недопущения резкого повышения стоимости импортируемых в страну товаров. 07.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-07T19:32+0300

2025-02-07T19:32+0300

2025-02-07T22:43+0300

в абхазии

экономика

абхазия

тарифы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102489/75/1024897573_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_bce9569dbb0fb028285c545c9f17404b.jpg

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. В Абхазии с 10 февраля по 10 апреля приостанавливается действие изменений в таможенный тариф, вступивших в силу с 1 января. Указ "О некоторых мерах по таможенно-тарифному регулированию" подписал и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.Решение принято в целях обеспечения социально-экономической стабильности, недопущения резкого повышения стоимости импортируемых в страну товаров, в том числе продовольственных и иных товаров первой необходимости.Отмечается, что будут подготовлены предложения по дальнейшему совершенствованию таможенного тарифа, направленные на стимулирование развития национальной экономики.Государственному таможенному комитету поручено в недельный срок представить предложения по приведению правовых актов Кабмина в соответствие с указом.Минэкономики совместно с ГТК должны до 24 марта 2025 года подготовить и представить в Администрацию президента:Новые ставки были приняты постановлением Кабмина республики от 31 мая 2024 года в рамках реализации программы гармонизации законодательства в области таможенного дела с актами ЕАЭС и России.22 января была создана рабочая группа для проведения анализа и разработки предложений по корректировке ввозных таможенных пошлин в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-na-2025-god-priostanovleno-1053459108.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

экономика, абхазия, тарифы