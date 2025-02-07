https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/izmeneniy-v-tamozhennyy-tarif-1053672852.html
На два месяца приостанавливается действие изменений в таможенный тариф
На два месяца приостанавливается действие изменений в таможенный тариф
Sputnik Абхазия
Решение принято в целях недопущения резкого повышения стоимости импортируемых в страну товаров. 07.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-07T19:32+0300
2025-02-07T19:32+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. В Абхазии с 10 февраля по 10 апреля приостанавливается действие изменений в таможенный тариф, вступивших в силу с 1 января. Указ "О некоторых мерах по таможенно-тарифному регулированию" подписал и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.Решение принято в целях обеспечения социально-экономической стабильности, недопущения резкого повышения стоимости импортируемых в страну товаров, в том числе продовольственных и иных товаров первой необходимости.Отмечается, что будут подготовлены предложения по дальнейшему совершенствованию таможенного тарифа, направленные на стимулирование развития национальной экономики.Государственному таможенному комитету поручено в недельный срок представить предложения по приведению правовых актов Кабмина в соответствие с указом.Минэкономики совместно с ГТК должны до 24 марта 2025 года подготовить и представить в Администрацию президента:Новые ставки были приняты постановлением Кабмина республики от 31 мая 2024 года в рамках реализации программы гармонизации законодательства в области таможенного дела с актами ЕАЭС и России.22 января была создана рабочая группа для проведения анализа и разработки предложений по корректировке ввозных таможенных пошлин в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-na-2025-god-priostanovleno-1053459108.html
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экономика, абхазия, тарифы
экономика, абхазия, тарифы
На два месяца приостанавливается действие изменений в таможенный тариф
19:32 07.02.2025 (обновлено: 22:43 07.02.2025)
Решение принято в целях недопущения резкого повышения стоимости импортируемых в страну товаров.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. В Абхазии с 10 февраля по 10 апреля приостанавливается действие изменений в таможенный тариф, вступивших в силу с 1 января. Указ "О некоторых мерах по таможенно-тарифному регулированию" подписал и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.
Решение принято в целях обеспечения социально-экономической стабильности, недопущения резкого повышения стоимости импортируемых в страну товаров, в том числе продовольственных и иных товаров первой необходимости.
Отмечается, что будут подготовлены предложения по дальнейшему совершенствованию таможенного тарифа, направленные на стимулирование развития национальной экономики.
Государственному таможенному комитету поручено в недельный срок представить предложения по приведению правовых актов Кабмина в соответствие с указом.
Минэкономики совместно с ГТК должны до 24 марта 2025 года подготовить и представить в Администрацию президента:
предложения по дальнейшему совершенствованию таможенного тарифа Абхазии, в том числе на основе его гармонизации с единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, с учетом обеспечения экономических интересов республики;
перечень товарных позиций (субпозиций, подсубпозиций) с разбивкой по группам товаров, по которым унификация ставок ввозных таможенных пошлин с соответствующими ставками, применяемыми в ЕАЭС, может привести к существенному подорожанию цен на внутреннем рынке Абхазии.
Новые ставки были приняты
постановлением Кабмина республики от 31 мая 2024 года в рамках реализации программы гармонизации законодательства в области таможенного дела с актами ЕАЭС и России.
22 января была создана
рабочая группа для проведения анализа и разработки предложений по корректировке ввозных таможенных пошлин в Абхазии.