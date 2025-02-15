https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-abkhazii-zavershilos-1053798737.html

Голосование на выборах президента Абхазии завершилось

Голосование на выборах президента Абхазии завершилось

Sputnik Абхазия

Избирательные участки для проведения выборов президента Абхазии закрылись в 20:00.Голосование проходило на 152 участках в республике и двух участках за рубежом - в Москве и Черкесске.Избирательные участки открылись единовременно в 8:00. В списки для голосования были внесены 134 500 избирателей, По данным ЦИК на 18:00, по всей Абхазии проголосовали 55% избирателей - более 79 тысяч человек. Таким образом, выборы признаны состоявшимися.

2025-02-15T20:01+0300

2025-02-15T20:01+0300

2025-02-15T20:18+0300

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Избирательные участки для проведения выборов президента Абхазии закрылись в 20:00.Голосование проходило на 152 участках в республике и двух участках за рубежом - в Москве и Черкесске.Избирательные участки открылись единовременно в 8:00. В списки для голосования были внесены 134 500 избирателей, По данным ЦИК на 18:00, по всей Абхазии проголосовали 55% избирателей - более 79 тысяч человек. Таким образом, выборы признаны состоявшимися. Мониторинг выборов осуществляли более 100 международных наблюдателей.Члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги голосования ЦИК огласит 16 февраля.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/kvitsiniya-zhalob-i-obrascheniy-o-narusheniyakh-na-uchastkakh-ne-postupalo-1053792413.html

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