https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/sputnik-nedeli-vybory-prezidenta-vizit-ministra-kultury-rossii-i-podarki-minzdravu-1053812149.html

Sputnik недели: выборы президента, визит министра культуры России и подарки Минздраву

Sputnik недели: выборы президента, визит министра культуры России и подарки Минздраву

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 10 по 16 февраля. 16.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-16T19:57+0300

2025-02-16T19:57+0300

2025-02-16T19:57+0300

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О том, как прошли выборы президента Абхазии, какие регионы России выразили готовность запустить рейсы в аэропорт Сухума, как проходят диспансеризация детей в республике, и как прошел визит министра культуры России Ольги Любимовой, читайте в материале Sputnik.Выборы президента Абхазии15 февраля состоялись выборы главы государства. Они прошли на всей территории республики, а также избирательные участники были открыты в Москве и Черкесске.Кандидатов было пять человек – Адгур Ардзинба, Бадра Гунба, Олег Барциц, Роберт Аршба, Адгур Хурхумал. Общая явка на выборах составила 69%, проголосовали 99 тысяч человек.Утром 16 февраля Центризбирком республики сообщил предварительные данные итогов выборов. В Москве и Черкесске приняло участие беспрецедентное количество избирателей: в столице России — более 2600, в Черкесске — более 1800.Согласно законодательству Абхазии, избранным президентом считается тот кандидат, который набирает 50% плюс 1 голос от общего числа проголосовавших граждан страны. Так как ни один из кандидатов этот рубеж не преодолел, будет назначен второй тур выборов.По предварительной информации от ЦИК, второй тур выборов президента Республики Абхазия пройдет 1 марта.Потенциальные направленияСухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба принял первый тестовый авиарейс с пассажирами на борту 7 февраля. В минувший вторник аэропорт также провел тестирование светосигнального оборудования, которое позволит воздушным судам совершать посадку в любое время суток.По словам заместителя генерального директора воздушной гавани по организации воздушного движения Валерия Чаплыгина, в международном аэропорту Сухума установлено все необходимое оборудование.Минэнерготранс Абхазии заявил, что работает над вопросом организации прямых авиарейсов с Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом.За прошедшую неделю ряд регионов России выразила желание запустить прямые авиарейсы в Сухум."Ведем переговоры с авиакомпаниями, которые возьмут на себя обязательства по осуществлению пассажирских перевозок. Рассчитываем, что в ближайшее время достигнем необходимых договоренностей. Главным результатом нашей работы, уверен, будет комфорт наших граждан", — заявил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.Заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога на совещании по развитию авиаперевозок региона также отметил, что Ямал рассматривает возможность организации прямых авиарейсов в столицу Абхазии.ДиспансеризацияРоссийские медики проводят в Абхазии медосмотр детей. В прошлую среду диспансеризация прошла в 10-й школе Сухума.Более 10 профильных специалистов из России выявляют возможные проблемы детей со здоровьем и определяют дальнейшие меры помощи.Проект продлится до конца мая и охватит почти 30 тысяч детей по всей Абхазии, добровольное обследование пройдет в 153 государственных школах, включая самые отдаленные районы, такие как Очамчырский, Галский и Ткуарчалский.Диспансеризация проводится с согласия родителей, а все полученные данные будут оцифрованы и переданы в местные поликлиники для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья юных пациентов.В режиме сотрудничестваМинистр культуры России Ольга Любимова посетила Абхазию с рабочим визитом. Она, в том числе побывала в Государственном русском театре драмы имени Ф. А. Искандера, восстановленном в 2014 году при финансовой поддержке РФ.Министр осмотрела театр и анонсировала передачу в дар современного механизма круга сцены.На встрече с деятелями культуры Абхазии Любимова заявила, что Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка и нужны лишь конкретные предложения проектов от абхазской стороны.Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры, нехватка которых есть в республике. Об этом договорились министр культуры России Ольга Любимова во время встречи с и.о. министра культуры Абхазии Динарой Смыр.Уточняется, что по линии "Россотрудничества" будут заранее предусмотрены квоты, а курсы будут целевыми: дети будут точно знать, куда они вернутся после обучения.В Абхазии может появиться современный кинозал, и Россия поможет в этом, сказала Любимова.Министр напомнила, что российские кинематографисты давно снимают кино на территории Абхазии. Но было бы хорошо, если бы это было совместное кино.Подарки из России10 новых машин скорой помощи "Газель Next" и передвижной флюорограф передала Абхазии Россия 13 февраля.И.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба уточнил, что машины оснащены по самой современной комплектации и они будут распределен по районам и городам республики.Поддержка молодежиГоскомспорта Абхазии и президентская платформа "Россия – страна возможностей" заключили соглашение о сотрудничестве.Документ подписали зампредседателя Госкомитета Беслан Карчава и гендиректор "Россия – страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.Соглашение заключено в целях содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, организации и проведения мероприятий, конкурсов.Также на уходящей неделе делегация из России посетила Абхазский госуниверситет, встретилась с его ректором Алеко Гварамия и презентовала российские проекты, связанные с молодежной политикой.Гендиректор организации "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин рассказал о проектах президентской платформы, в которые смогут быть вовлечены и абхазские студенты.Глава "Росмолодежи" Григорий Гуров пригласил молодежь Абхазии к участию в грантовых конкурсах и к созданию совместных проектов.Карта сотрудничестваГорода-побратимы Сухум и Нижний Новгород подписали карту сотрудничества, который предусматривает поставку в школы Сухума VR-оборудования и контента, финансирование реконструкции парка в Новом районе, оказание помощи Сухуму по контролю за безнадзорными животными.Делегация из Нижнего Новгорода во главе с мэром Юрием Шалабаевым прибыла в Абхазию 11 февраля. Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами в сентябре 2024 года.Спасая искусствоРоссийские специалисты помогли спасти около 150 картин после пожара 2024 года в Национальной картинной галерее Абхазии.Об этом рассказала и.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой в Сухуме.Кроме того, на уходящей неделе в Абхазию вновь приехала большая группа специалистов из России. Они отобрали около 60 работ, их вывезут на реставрацию в Москву.Россия и Абхазия обсудят облегчение таможенных процедур для музейных выставок. С такой просьбой обратились деятели культуры Абхазии к министру культуры РФ Ольге Любимовой во время встречи в Сухуме. Сейчас сложности оформления на границе препятствуют взаимному обмену выездными экспозициями."Будем сейчас работать с нашими коллегами-таможенниками, будем это регулировать", — сказала министр в ответ на обращение.Кроме того, обсудили совместную подготовку музейных реставраторов. Как пояснила Ольга Любимова, нехватка людей этой профессии — общемировая проблема.Также на встречи с Ольгой Любимовой представитель подрядной организации Рустам Цвейба рассказал, что строительные работы по восстановлению Национальной картинной галереи Абхазии будут завершены через три-четыре месяца.

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