https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/v-obezyanem-pitomnike-i-parke-lvov-rasskazali-kak-podgotovilis-k-kholodam-1053857402.html
В обезьяньем питомнике и парке львов рассказали, как подготовились к холодам
В обезьяньем питомнике и парке львов рассказали, как подготовились к холодам
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. В Сухуме и районах Абхазии вчера пошел первый снег. 21.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-21T10:04+0300
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. В Сухуме и районах Абхазии вчера пошел первый снег.Как холода скажутся на постояльцах обезьяньего питомника, парка львов "Прайд" и мимозе: Обезьяний питомникК зиме в обезьяньем питомнике подготовились еще три недели назад. Отдельные помещения при вольерах оборудованы системой отопления. Там установлены чугунные батареи, рассказал Sputnik заведующий объектом Артур Аракелян. Температура в дополнительном помещении при вольерах — +19°C. Как уточнил Аракелян, сегодня в питомнике содержится около 500 приматов. Вчера на свет появился еще один самец из семейства гамадрил. Он пока находится вместе с матерью.Мимоза️Небольшие минусовые температуры в Абхазии не повредят мимозе, прокомментировал Sputnik глава Управления сельского хозяйства Гулрыпшского района Рафик Григорян. Мимоза выдерживает температуру до -4, -5°C. По словам Григоряна, сельчане продолжают заготавливать мимозу. Ежегодно в Гулрыпшском районе собирают и отправляют на экспорт от 50 до 100 тонн цветов.Парк львов "Прайд"Теплолюбивые обитатели парка львов "Прайд" в селе Аацы — тигры, пантера и леопард — содержатся в вольерах с обогревателями, сообщил один из соучредителей Олег Кононов. Ослы, козлы и бараны также находятся в закрытых помещениях. У верблюда Ромео такая густая шерсть, что ему любые морозы нипочем. Львы же могут выдерживать температуру до -10°C. Кононов добавил, что "Прайд" работает ежедневно с 10:00 до 17:00, но по сравнению с прошлым годом, количество посетителей сократилось примерно в пять раз. Связывает он этот спад с политической обстановкой в стране.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240910/bolee-22-tysyach-chelovek-posetili-sukhumskiy-obezyaniy-pitomnik-s-1-maya-1052220596.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250220/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-455-tonny-mimozy-1053854675.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/yurchik-v-prayde-persidskiy-leopard-melanist-poyavilsya-v-aatsynskom-parke-lvov-1048571181.html
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абхазия, сухум, сухумский питомник обезьян нииэпит, мимоза
абхазия, сухум, сухумский питомник обезьян нииэпит, мимоза
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. В Сухуме и районах Абхазии вчера пошел первый снег.
Как холода скажутся на постояльцах обезьяньего питомника, парка львов "Прайд" и мимозе:
К зиме в обезьяньем питомнике подготовились еще три недели назад. Отдельные помещения при вольерах оборудованы системой отопления. Там установлены чугунные батареи, рассказал Sputnik заведующий объектом Артур Аракелян.
Температура в дополнительном помещении при вольерах — +19°C.
Как уточнил Аракелян, сегодня в питомнике содержится около 500 приматов. Вчера на свет появился еще один самец из семейства гамадрил. Он пока находится вместе с матерью.
️Небольшие минусовые температуры в Абхазии не повредят мимозе, прокомментировал Sputnik глава Управления сельского хозяйства Гулрыпшского района Рафик Григорян. Мимоза выдерживает температуру до -4, -5°C.
По словам Григоряна, сельчане продолжают заготавливать мимозу. Ежегодно в Гулрыпшском районе собирают и отправляют на экспорт от 50 до 100 тонн цветов.
Теплолюбивые обитатели парка львов "Прайд" в селе Аацы — тигры, пантера и леопард — содержатся в вольерах с обогревателями, сообщил один из соучредителей Олег Кононов.
Ослы, козлы и бараны также находятся в закрытых помещениях. У верблюда Ромео такая густая шерсть, что ему любые морозы нипочем. Львы же могут выдерживать температуру до -10°C.
Кононов добавил, что "Прайд" работает ежедневно с 10:00 до 17:00, но по сравнению с прошлым годом, количество посетителей сократилось примерно в пять раз. Связывает он этот спад с политической обстановкой в стране.