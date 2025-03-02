https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/marshan-vybory-prezidenta-abkhaziya-1053993277.html

Маршан отметил активность граждан во втором туре выборов президента Абхазии

Маршан отметил активность граждан во втором туре выборов президента Абхазии

Sputnik Абхазия

Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила 70% - почти на тысячу человек больше, чем в первом. 02.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-02T14:20+0300

2025-03-02T14:20+0300

2025-03-02T14:20+0300

в абхазии

цик абхазии

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. По сравнению с первым туром выборов президента Абхазии явка избирателей увеличилась. Об этом заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан на брифинге.По словам главы ЦИК, это свидетельствует об активной гражданской позиции граждан республики.57% голосов были за Бадру Гунба, если не учитывать бюллетени "против всех" и испорченные. За Адгура Ардзинба — 43%.По данным ЦИК, из 100412 бюллетеней 2065 были против всех и 1687 были испорчены.В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.По предварительным данным, Бадра Гунба получил 54,73% и избран президентом Абхазии. Явка составила 70%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/nablyudateli-vybory-abkhaziya-1053992175.html

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цик абхазии, выборы президента абхазии - 2025, абхазия