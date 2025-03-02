https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/marshan-vybory-prezidenta-abkhaziya-1053993277.html
Маршан отметил активность граждан во втором туре выборов президента Абхазии
Маршан отметил активность граждан во втором туре выборов президента Абхазии
Sputnik Абхазия
Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила 70% - почти на тысячу человек больше, чем в первом. 02.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-02T14:20+0300
2025-03-02T14:20+0300
2025-03-02T14:20+0300
в абхазии
цик абхазии
выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. По сравнению с первым туром выборов президента Абхазии явка избирателей увеличилась. Об этом заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан на брифинге.По словам главы ЦИК, это свидетельствует об активной гражданской позиции граждан республики.57% голосов были за Бадру Гунба, если не учитывать бюллетени "против всех" и испорченные. За Адгура Ардзинба — 43%.По данным ЦИК, из 100412 бюллетеней 2065 были против всех и 1687 были испорчены.В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.По предварительным данным, Бадра Гунба получил 54,73% и избран президентом Абхазии. Явка составила 70%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/nablyudateli-vybory-abkhaziya-1053992175.html
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цик абхазии, выборы президента абхазии - 2025, абхазия
цик абхазии, выборы президента абхазии - 2025, абхазия
Маршан отметил активность граждан во втором туре выборов президента Абхазии
Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила 70% - почти на тысячу человек больше, чем в первом.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik. По сравнению с первым туром выборов президента Абхазии явка избирателей увеличилась. Об этом заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан на брифинге.
"Явка по сравнению с первым туром на тысячу человек больше, повышенная явка также была по городу Москва и городу Черкесск", - сказал он.
По словам главы ЦИК, это свидетельствует об активной гражданской позиции граждан республики.
57% голосов были за Бадру Гунба, если не учитывать бюллетени "против всех" и испорченные. За Адгура Ардзинба — 43%.
По данным ЦИК, из 100412 бюллетеней 2065 были против всех и 1687 были испорчены.
В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся
второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.
По предварительным данным, Бадра Гунба получил
54,73% и избран президентом Абхазии. Явка составила 70%.